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22 марта 2023, 12:11 Читати українською

В 2022 году почти вдвое выросло кредитование аграриев: Какие банки поддерживают фермеров

Начало полномасштабного вторжения РФ в прошлом году пришлось на активную фазу посевной. Несмотря на все риски военного времени, украинские аграрии продолжили свою работу, в частности, пользуясь государственными программами льготного кредитования. Только за первый месяц Великой войны банки выдали 1 млрд грн аграриям. Об этом пишет Опендатабот.

Начало полномасштабного вторжения РФ в прошлом году пришлось на активную фазу посевной.
Фото: focus.ua

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Кредитование аграриев

В общей сложности кредитование сельхоз сектора за 2022 год выросло вдвое — до 118,9 млрд грн. В настоящее время ссуды аграриев составляют 15% от общей суммы выданных кредитов в 801,4 млрд грн.

К началу 2023 года аграриев кредитовал 51 банк в стране на общую сумму 118,9 млрд грн. Это почти вдвое (на 44%) больше, чем в 2021 году — тогда банки выдали аграриям 82,4 млрд грн. В год до крупного вторжения кредитования сельхозсектора тоже возросло — на 33%.

Кто лидирует из банков

Последние годы неизменным лидером из суммы выданных аграриям ссуд остается Райффайзен. На начало 2023 года этот банк выдал 23,5 млрд — это 20% от общей суммы кредитов этой группы.

В 2022 году в топ заемщиков аграриев ворвались государственные банки: Ощадбанк (14 млрд грн — 12% соответственно) и Приватбанк (12,8 млрд грн — 11%). Это связано с тем, что оба банка увеличили кредитование агросектора в первый год большой войны почти в 4 раза Приватбанк и в 2,6 раз Ощадбанк.

Для сравнения, в начале 2022 года топ-3 выглядел так: Райффайзенбанк (19,5 млрд грн — 24%), Прокредит (10,5 млрд грн — 13%) и Креди Агриколь (7,7 млрд грн — 9%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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