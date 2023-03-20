Вкладчики Форвард Банка, ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов, получили уже около 1 млрд грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Фонд гарантирования уже выплатил вкладчикам Форвард банка почти миллиард гривен
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Сколько выплатили вкладчикам
Отмечается, что это более 67% от общей суммы гарантированных выплат, относящихся к выплате вкладчикам банка.
В Фонде напомнили, что 8 февраля 2023 г. в Банке Форвард ввели временную администрацию на основании соответствующего решения правления НБУ и решения исполнительной дирекции ФГВФО от 7 февраля 2023 года.
С 1 марта в банке начаты гарантированные выплаты по договорам, срок действия которых истек до 7 февраля 2023 года, и договорам банковского счета, а с 13 марта банк приступил к гарантированным выплатам остальным вкладчикам, независимо от срока окончания действия договора.
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В период до 13 марта 2023 вышеуказанным категориям вкладчиков выплачено более 136,4 млн грн.
В целом по состоянию на сегодняшний день сумма выплат достигла около 1 млрд грн.
«Общая сумма вкладов в банке, на которые распространяются гарантии, составляет 1,48 млрд грн. Для нас принципиально важно, чтобы выводимые с рынка вкладчики банков получали свои средства как можно раньше.
Это для нас приоритет всегда, особенно во время войны. Поэтому уже традиционно гарантированные выплаты начинаются раньше окончательного срока начала выплат, предусмотренного законом", — заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха.
Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда.
Дистанционные выплаты осуществляют Приватбанк, Укргазбанк, АО «Пивденный» и АО «ПУМБ».
Комментарии - 3
Он до сих пор работает и выдаёт инфу по картам в виде чата (т.е. текстовый ответ). А по текущим счетам и депозитам присылает PDF-файл.
Вот как выглядит его ответ по моему депозиту:
Номер договора: 358−26307000147408
Дата сделки: 01.04.2022
Текущий остаток: 15082.0 UAH
Процентная ставка: 14.0
Возможность пополнения: Ні
Возможность частичного снятия: Ні
Завершение договора: 04.04.2024
А вот как по карточкам:
Твой баланс по карте (5168***5859):
Валюта карты: UAH
Срок действия карты: 31.01.2027
🤑 Доступная для использования сумма: 1036.12
Кредитный лимит: 0.0
Сумма собственных средства: 1036.12
Сумма доступных кредитных средств: 0.0
Использованный кредитный лимит: 0.0
Обязательный минимальный платеж: 0.0 до —
Для сохранения льготного периода внеси 0.0 до —
Сумма полного погашения: 0.0
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Твой баланс по карте (5168***7294):
Валюта карты: UAH
Срок действия карты: 30.09.2025
🤑 Доступная для использования сумма: 99.12
Кредитный лимит: 0.0
Сумма собственных средства: 99.12
Сумма доступных кредитных средств: 0.0
Использованный кредитный лимит: 0.0
Обязательный минимальный платеж: 0.0 до 13.04.2023
Для сохранения льготного периода внеси 0.0 до 13.04.2023
Сумма полного погашения: 0.0