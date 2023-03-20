Фонд гарантирования уже выплатил вкладчикам Форвард банка почти миллиард гривен

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 марта 2023, 17:10 Читати українською

Фонд гарантирования уже выплатил вкладчикам Форвард банка почти миллиард гривен

Вкладчики Форвард Банка, ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов, получили уже около 1 млрд грн гарантированного возмещения. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Вкладчики Форвард Банка, ликвидацию которого осуществляет Фонд гарантирования вкладов, получили уже около 1 млрд грн гарантированного возмещения.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько выплатили вкладчикам

Отмечается, что это более 67% от общей суммы гарантированных выплат, относящихся к выплате вкладчикам банка.

В Фонде напомнили, что 8 февраля 2023 г. в Банке Форвард ввели временную администрацию на основании соответствующего решения правления НБУ и решения исполнительной дирекции ФГВФО от 7 февраля 2023 года.

С 1 марта в банке начаты гарантированные выплаты по договорам, срок действия которых истек до 7 февраля 2023 года, и договорам банковского счета, а с 13 марта банк приступил к гарантированным выплатам остальным вкладчикам, независимо от срока окончания действия договора.

Читайте: Фонд гарантирования начинает выплаты средств вкладчикам Форвард Банка

В период до 13 марта 2023 вышеуказанным категориям вкладчиков выплачено более 136,4 млн грн.

В целом по состоянию на сегодняшний день сумма выплат достигла около 1 млрд грн.

«Общая сумма вкладов в банке, на которые распространяются гарантии, составляет 1,48 млрд грн. Для нас принципиально важно, чтобы выводимые с рынка вкладчики банков получали свои средства как можно раньше.

Это для нас приоритет всегда, особенно во время войны. Поэтому уже традиционно гарантированные выплаты начинаются раньше окончательного срока начала выплат, предусмотренного законом", — заявила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Наталья Рудуха.

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда.

Дистанционные выплаты осуществляют Приватбанк, Укргазбанк, АО «Пивденный» и АО «ПУМБ».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 марта 2023, 19:51
#
Почему бы не включить приложение форварда банка хотя бы для сверки ?
+
0
Igorenya
Igorenya
20 марта 2023, 20:10
#
Им надо замести следы
+
0
Александр Агафонов
Александр Агафонов
20 марта 2023, 21:09
#
Ищите в Telegram бот банка ForwardBot или ForwardBankBot, как-то так.
Он до сих пор работает и выдаёт инфу по картам в виде чата (т.е. текстовый ответ). А по текущим счетам и депозитам присылает PDF-файл.
Вот как выглядит его ответ по моему депозиту:
Номер договора: 358−26307000147408
Дата сделки: 01.04.2022
Текущий остаток: 15082.0 UAH
Процентная ставка: 14.0
Возможность пополнения: Ні
Возможность частичного снятия: Ні
Завершение договора: 04.04.2024
А вот как по карточкам:
Твой баланс по карте (5168***5859):
Валюта карты: UAH
Срок действия карты: 31.01.2027
🤑 Доступная для использования сумма: 1036.12
Кредитный лимит: 0.0
Сумма собственных средства: 1036.12
Сумма доступных кредитных средств: 0.0
Использованный кредитный лимит: 0.0
Обязательный минимальный платеж: 0.0 до —
Для сохранения льготного периода внеси 0.0 до —
Сумма полного погашения: 0.0
-----
Твой баланс по карте (5168***7294):
Валюта карты: UAH
Срок действия карты: 30.09.2025
🤑 Доступная для использования сумма: 99.12
Кредитный лимит: 0.0
Сумма собственных средства: 99.12
Сумма доступных кредитных средств: 0.0
Использованный кредитный лимит: 0.0
Обязательный минимальный платеж: 0.0 до 13.04.2023
Для сохранения льготного периода внеси 0.0 до 13.04.2023
Сумма полного погашения: 0.0
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами