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20 березня 2023, 17:10 Читать на русском

Фонд гарантування уже виплатив вкладникам Форвард банку майже мільярд гривень

Вкладники Форвард Банку, ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів, отримали вже близько 1 млрд грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Вкладники Форвард Банку, ліквідацію якого здійснює Фонд гарантування вкладів, отримали вже близько 1 млрд грн гарантованого відшкодування.

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Скільки виплатили вкладникам

Зазначається, що це понад 67% загальної суми гарантованих виплат, що належать до виплати вкладникам банку.

У Фонді нагадали, що 8 лютого 2023 року в Банку Форвард запровадили тимчасову адміністрацію на підставі відповідного рішення правління НБУ та рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 7 лютого 2023 року.

З 1 березня у банку розпочато гарантовані виплати за договорами, строк дії яких закінчився до 7 лютого 2023 року, та договорами банківського рахунку, а з 13 березня банк розпочав гарантовані виплати решті вкладників, незалежно від строку закінчення дії договору.

Читайте: Фонд гарантування розпочинає виплати коштів вкладникам Форвард Банку

У період до 13 березня 2023 року вищевказаним категоріям вкладників виплачено понад 136,4 млн грн.

Загалом станом на зараз сума виплат досягла близько 1 млрд грн.

«Загальна сума вкладів у банку, на які поширюються гарантії, складає 1,48 млрд грн. Для нас принципово важливо, щоб вкладники банків, які виводяться з ринку, отримували свої кошти якомога раніше.

Це для нас пріоритет завжди, і особливо під час війни. Тому вже традиційно гарантовані виплати розпочинаються раніше кінцевого терміну початку виплат, передбаченого законом", — заявила заступник директора-розпорядника ФГВФО Наталія Рудуха.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду.

Дистанційні виплати здійснюють Приватбанк, Укргазбанк, АТ «Південний» та АТ «ПУМБ».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 березня 2023, 19:51
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Почему бы не включить приложение форварда банка хотя бы для сверки ?
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