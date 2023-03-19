«Зерновое соглашение» продлено на 120 дней — Курбаков

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней. Об этом он написал в Twitter.

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Кубраков поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, президента Эрдогана, министра Хулуси Акара и всех партнеров за соблюдение договоренностей в продлении соглашения еще на 4 месяца.

#BlackSeaGrainInitiative agreement является расширенным для 120 дней. Grateful to @antonioguterres @UN , President Erdoğan, Minister Hulusi Akar & всех наших партнеров для sticking to the agreements. Due our joint efforts, 25M тонны of🇺🇦 grain delivered to world markets pic.twitter.com/4bye93iQ7d — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) 18 марта, 2023

Он добавил, что благодаря совместным усилиям Украины партнеров на мировые рынки поставлено 25 млн тонн украинского зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что в результате переговоров удалось достичь согласия по продлению зернового соглашения.

«В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения, истекающего 19 марта», — отметил Эрдоган.

На какой срок продолжено действие соглашения, он не уточнил.

Напомним

В ходе переговоров Россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.