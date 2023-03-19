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19 марта 2023, 9:10 Читати українською

«Зерновое соглашение» продлено на 120 дней — Курбаков

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней. Об этом он написал в Twitter.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней.
Фото: propozitsiya.com

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Кубраков поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, президента Эрдогана, министра Хулуси Акара и всех партнеров за соблюдение договоренностей в продлении соглашения еще на 4 месяца.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям Украины партнеров на мировые рынки поставлено 25 млн тонн украинского зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что в результате переговоров удалось достичь согласия по продлению зернового соглашения.

«В результате наших переговоров с обеими сторонами мы обеспечили продление срока действия соглашения, истекающего 19 марта», — отметил Эрдоган.

На какой срок продолжено действие соглашения, он не уточнил.

Напомним

В ходе переговоров Россия предложила продлить соглашение на 60 дней, что вдвое меньше предыдущего срока, но Украина отклонила это предложение.

Так называемое «зерновое соглашение» было впервые заключено при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года сроком на 120 дней. Она разрешила транспортировать украинские сельскохозяйственные товары через Черное море на мировой рынок. В ноябре соглашение продлили еще на 120 дней.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
19 марта 2023, 10:35
#
Условия росеи?
+
+30
extremumlife
extremumlife
19 марта 2023, 11:34
#
Ціна на зерно з України на 30−40% нижче світових цін, а витрати аграріїв надзвичайно високі, через ріст цін на техніку, запчастини, добрива і ззр, сушіння. І якщо в тебе врожайність кукурудзи 7 тон/га, то ти спрацював, швидше за все, в мінус. Відповідно, продавати зерно за кордон за такими цінами, коли трейдери тебе хочуть обідрати, не можна. Треба займатися переробкою, щоб створити додану вартість. Але так, як у нас, звичайні люди особливо нічому не вчаться у своїй масі, так і аграрії не хочуть особливо нічого змінювати у своїй роботі і переходити на переробку, тваринництво. Бо у тих, у кого є, наприклад своя худоба, він виробляє молочні продукти і не дешево, продає їх в Україні і, в принципі, непогано заробляє.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
19 марта 2023, 11:59
#
Раша сказала 60 дней, согласовали 120 :)
+
0
Rubi0
Rubi0
19 марта 2023, 13:10
#
Так противоречий нет. Украина с ООН заключила на 120. А рф с ООН на 60
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