Канадская инвесткомпания приобрела владельца Pornhub

Недавно созданная канадская инвестиционная фирма Ethical Capital Partners купила компанию MindGeek, владеющую крупнейшими в мире порносайтами, включая Pornhub. Сумма сделки не разглашается. Об этом сообщает Financial Times.

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MindGeek зарегистрирована в Люксембурге, является лидером в индустрии видео для взрослых с момента появления потоковой речи.

Согласно последним обнародованным данным, выручка компании в 2018 году составила $460 млн. В то же время рентабельность бизнеса подчас приближалась к 50%, по словам осведомленных источников.

Financial Times в 2020 году разобралась в сложной структуре собственности компании MindGeek и выяснила, что ее бенефициаром является бизнесмен Бернд Бергмайр, ранее работавший в Goldman Sachs, также использующий имя Бернард Бергемар.

Проблемы

С тех пор MindGeek подверглась критике за свою бизнес-модель, что привело к уходу ее высшего руководства и частичной потере доступа к платежным системам Visa и Mastercard.

В конце 2020 года компания оказалась на грани краха после того, как платежные системы Mastercard и Visa запретили использовать свои карты на сайте Pornhub из-за расследований, обнаруживших незаконный контент на платформе. Компания отвергла обвинения в правонарушениях.

Что говорит новый владелец MindGeek

Юрист и соучредитель канадской компании Ethical Capital Partners Соломон Фридман сообщил, что судебные иски, а также критика MindGeek возникают, по его мнению, по непониманию того, как компания защищает свой контент. Это частично было вызвано секретностью, окружавшей предыдущих владельцев.

«Я хочу регулярно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, в том числе со СМИ», — сказал он.

Фридман также подчеркнул, что новый владелец MindGeek хочет обеспечить прозрачность бизнеса компании.

Канадская инвесткомпания не раскрывает сумму сделки, а также источник финансирования, который позволил шести учредителям приобрести MindGeek, количество посетителей сайтов которого превышает 115 млн человек в сутки.