ЕС анонсировал второй транш макрофинансовой помощи Украине в рамках пакета на 18 миллиардов евро

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 марта 2023, 13:02 Читати українською

ЕС анонсировал второй транш макрофинансовой помощи Украине в рамках пакета на 18 миллиардов евро

На следующей неделе Европейский Союз перечислит Украине второй транш на 1,5 млрд. евро в рамках общего пакета макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

На следующей неделе Европейский Союз перечислит Украине второй транш на 1,5 млрд.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, ЕС рассчитывает на следующей неделе совершить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.

«ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

Условия

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

«ЕС является одним из лидеров в поддержке Украины в борьбе со страной-террористом. 3 млрд евро МФД помогут профинансировать срочные расходы госбюджета и сохранить финансовую стабильность в стране», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ожидается, что следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в государственный бюджет Украины в течение 2023 года ритмично и прогнозируемо с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Напомним

«Минфин» писал, что 17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках новой масштабной Программы макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год.

С начала полномасштабной войны это уже восьмой транш макрофинансовой помощи:

  • март — 600 млн евро
  • май — 600 млн евро
  • август — 1 млрд евро
  • октябрь — 2 млрд евро
  • ноябрь — 2,5 млрд евро
  • декабрь — 500 млн евро
  • январь — 3 млрд евро
  • март — 1,5 млрд евро

Общая сумма финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза составила 10,2 млрд евро.

Читайте также: Помощь ЕС на 18 миллиардов евро. Стали известны детали кредитования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
w33
w33
17 марта 2023, 13:16
#
Поступове повернення на довоєний курс
+
+15
KievanEmpire
KievanEmpire
17 марта 2023, 13:24
#
США, ЕС, МВФ, Великобритания, G7.
Как много у нас друзей.
Спасибо вам всем, наша задача после войны не опозорить эти страны и блоки.
Что бы их вклад в нашу победу и сохранение нашего государства не был забыт.
Мы обязаны построить великую державу. И мы построим.
На зло врагу, и на счастье себе, наш народ это заслужил.
Спасибо вам Владимир Александрович Зеленский — вы настоящий мужик, творец и провидец, государственник до мозга костей и просто хороший умный человек.
Историю уже не изменить.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами