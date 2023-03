ЕС анонсировал второй транш макрофинансовой помощи Украине в рамках пакета на 18 миллиардов евро

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, ЕС рассчитывает на следующей неделе совершить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.

«ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

The EU 🇪🇺 is committed to supporting Ukraine 🇺🇦for as long as needed.



❗️We expect to make second MFA+ payment next week — €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs