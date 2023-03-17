ЕС анонсировал второй транш макрофинансовой помощи Украине в рамках пакета на 18 миллиардов евро

На следующей неделе Европейский Союз перечислит Украине второй транш на 1,5 млрд. евро в рамках общего пакета макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

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По его словам, ЕС рассчитывает на следующей неделе совершить второй платеж на сумму 1,5 млрд евро, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности.

«ЕС обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул он.

The EU 🇪🇺 is committed to supporting Ukraine 🇺🇦for as long as needed.



❗️We expect to make second MFA+ payment next week — €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023

Условия

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

«ЕС является одним из лидеров в поддержке Украины в борьбе со страной-террористом. 3 млрд евро МФД помогут профинансировать срочные расходы госбюджета и сохранить финансовую стабильность в стране», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ожидается, что следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в государственный бюджет Украины в течение 2023 года ритмично и прогнозируемо с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.

Напомним

«Минфин» писал, что 17 января Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро в рамках новой масштабной Программы макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год.

С начала полномасштабной войны это уже восьмой транш макрофинансовой помощи:

март — 600 млн евро

май — 600 млн евро

август — 1 млрд евро

октябрь — 2 млрд евро

ноябрь — 2,5 млрд евро

декабрь — 500 млн евро

январь — 3 млрд евро

март — 1,5 млрд евро

Общая сумма финансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза составила 10,2 млрд евро.

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