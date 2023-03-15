За два месяца Украина сократила внешний товарооборот на 30%

Внешний товарооборот Украины составил $16,6 млрд в январе-феврале, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в телеграм-канале.

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Импорт и экспорт

В Украину импортировали товаров на сумму $10,1 млрд, а экспортировали — на $6,5 млрд за два первых месяца года, уточняют в Гостаможслужбе.

Налогооблагаемый импорт достиг $8,1 млрд, что составляет 80% от общих объемов импортируемых товаров.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $1,7 млрд, Польша — $1 млрд и Турция — $760 млн.

Экспортировали из Украины больше всего: в Польшу — на $953 млн, Румынию — на $609 млн, Китай — на $605 млн.

Больше всего Украина импортировала машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд, топливно-энергетические товары — $2,6 млрд, продукцию химической промышленности — $1,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых товаров из Украины вошли: продовольственные товары — $4,3 млрд, металлы и изделия из них — $568 млн, машины, оборудование и транспорт — $521 млн.