Криптотрейдинг без эмоций, или как работают торговые боты

Торговые боты — популярный и эффективный инструмент в криптотрейдинге. Он автоматизирует процесс торговли и сводит к минимуму вмешательство со стороны инвестора. На примере торговой платформой Bitsgap мы расскажем, как работают такие боты и в чем их преимущества.

Криптовалюты дают множество возможностей для заработка. Кто-то покупает монеты и удерживает, надеясь на многократный рост (холдинг). Кто-то инвестирует в оборудование и добывает их с помощью вычислительных мощностей (майнинг). Кто-то покупает и дает взаймы под процент (лендинг). Есть и другие варианты.

Но одним из самых популярных был и остается трейдинг — торговля криптовалютами в реальном времени. Трейдеров привлекает высокая волатильность этого рынка, которая дает возможность получить гораздо большую прибыль в сравнении с другими торговыми активами (хотя, она же несет и повышенные риски, о которых также стоит помнить). Но трейдинг — непростая и во многом рутинная работа. Для того, чтобы ее облегчить существуют специальные торговые боты.

Что такое «торговые боты» и как они работают

Торговый бот — программа, которая круглосуточно следит за рынком и автоматически совершает сделки от имени пользователя или просто рекомендует ему это сделать. Она мониторит рынок и сама принимает решение, когда в него входить и выходить, исходя из того, как она настроена. Другими словами, это подключенный к терминалу софт, который автоматизирует работу с рынком и берет на себя большую часть рутинной работы трейдера. Цель бота та же, что и у любого трейдера — купить крипту подешевле и продать подороже.

Боты, которые используются в криптотрейдинге, можно разделить на два основных вида:

Следящие — те, которые отслеживают рынок и дают рекомендации по открытию/закрытию сделок. Сами сделки при этом совершает трейдер по своему усмотрению.

Автоматические — программы, которые действуют полностью автономно. Они самостоятельно открывают и закрывают сделки, без участия трейдера.

И те, и другие могут как простым в использовании софтом с минимальным набором настроек, так и более продвинутыми программами с гибкими настройками. Последние больше подходят для опытных трейдеров, которые смогут «подогнать» их под свои стратегии.

Вот как работает простой торговый бот, который использует сеточную торговую стратегию. К примеру, трейдер настраивает его так, чтобы тот установил ордера на покупку Litecoin через каждые $5 ниже его текущей цены, а ордера на продажу через каждые $5 выше ее. То есть создается сетка из ордеров с постепенно растущей или падающей ценой. Программа будет автоматически покупать монету каждый раз, когда ее цена упадет до нужного уровня, и продавать, если она вырастет. То есть возьмёт на себя рутинную работу по размещению ордеров по указанным ценам, избавив от нее трейдера.

Алгоритм может быть и намного сложнее. Умные боты при выставлении ордеров могут учитывать десятки факторов: индикаторы, данные по рынку за период, изменения курса валюты и другие условия.

Например, торговый GRID-бот от платформы Bitsgap, основанный на популярной сеточной стратегии, легко настраивается и может работать по готовым проверенным шаблонам, а может быть заточен и под стратегию пользователя. Настраивается валюта прибыли, сетка ордеров, Trailing, SL/TP и другие опции, чтобы полностью контролировать свой заработок.

DCA (Dollar-Cost-Averaging (DCA))-бот от Bitsgap работает по другой стратегии — усреднения. Он позволяет покупать монеты на основе заданной суммы инвестиций и временных интервалов в течение определённого периода, снижая таким образом влияние волатильности рынка. Стратегия отлично показала себя на криптовалютных рынках благодаря их предсказуемому циклическому характеру. DCA-бот от Bitsgap позволяет размещать до 100 усредняющих ордеров, способен работать по стратегии «купи и держи» на любом временном интервале — одинаково успешно как на падающих, так и на неактивных и растущих рынках.

Есть у Bitsgap также FUTURES-боты — комбинация grid- и DCA-стратегий для криптофьючерсов. Он использует потенциал сеточной стратегии для исполнения ордеров при любом движении рынка, а DCA выступает в качестве наилучшего решения для усреднения долларовой стоимости точки входа. Такой комбо-бот следует за трендом в обоих направлениях и может постоянно генерировать прибыль. Фьючерсы позволяют торговать большими суммами крипты, которая берется в долг у биржи. Это шанс как многократно заработать, так и понести большие убытки (высокие доходы — высокие риски).

Преимущества торговых ботов

Их хватает:

Главный плюс использования таких программ состоит в том, что они могут избавить трейдера от рутины и исключить из процесса торговли человеческий фактор.

Боты, в отличие от людей, торгуют без эмоций и усталости. Трейдинг — квалифицированная, сложная работа, требующая знаний и навыков. Любой, кто занимается ею всерьез и нацелен на результат, вынужден посвящать этому занятию немало времени. Поэтому трейдеры устают физически и психологически, что может сказаться на результатах торговли. Боты лишены этих недостатков.

Они постоянно сканируют рынок, видят и учитывают даже ту информацию, которую трейдер мог пропустить, будучи вне рынка.

Могут одновременно работать большим числом активов, тогда как трейдер, для того, чтобы принять взвешенное, разумное решение по сделке, может уделить внимание лишь одному (или нескольким).

Где взять бота для криптотрейдинга

Тут есть 2 варианта: сделать самому или воспользоваться готовым решением.

Очевидно, что первый подходит для людей, знакомых с программированием. Боты пишутся под конкретные биржи, которые предоставляют разработчикам свои API — программный интерфейс, содержащий информацию о торгах и функционале площадки. Код может написать сам трейдер или нанять для этого других людей. И то, и другое требует времени, усилий и, возможно, денег.

Куда проще воспользоваться готовым решением. Есть бесплатные боты. Их очевидное преимущество в том, что за них не нужно платить. Но с ними связаны и риски. Ведь пользователь не может быть уверен в том, что их коде не заложена «бомба» и бот вдруг не станет, к примеру, переводить весь заработок на счета тех, кто его написал.

Пожалуй, оптимальным вариантом будет воспользоваться готовыми решениями, но от проверенных платформ. Площадки, которые дорожат репутацией и хотят развиваться, делают все для того, чтобы их клиенты могли торговать безопасно с комфортом. Боты — один из инструментов, которые это позволяют.

К примеру, Bitsgap подключает своих ботов к биржам через зашифрованные ключи API. Они используют криптографический алгоритм RSA 2048, который считается сегодня одним из самых надежных способов защиты информации. Это значит, что пароли и другие конфиденциальные данные не попадут к третьим лицам. Пользователь может также включить двухфакторную аутентификацию и сделать свой аккаунт еще более защищенным.

Да, такой сервис стоит денег. Но цена довольно демократична. Bitsgap предлагает на выбор три тарифных плана:

Basic — $29/месяц

Базовая подписка позволяетё торговать на нескольких биржах, получать доступ к межбиржевому портфелю и настраивать торговые сигналы. В план входят два активных торговых бота с опцией демо-торговли. При годовой подписке цена пакета падает до $23 в месяц.

Advancet — $69/месяц

Расширенный пакет с возможностью арбитражной торговли и пятью активными торговыми ботами. С годовой подпиской можно сэкономить $14 долларов в месяц.

Pro Plan — $149/месяц

Профессиональная версия без месячного торгового лимита. Позволяет использовать до 20 активных торговых ботов. Клиент также получает приоритетную поддержку от площадки по любым вопросам. Если выбрать годовую подписку, ежемесячная цена падает на $30.

К тому же к каждому из пакетов платформа предоставляет 7-дневный бесплатный период, который дает доступ ко всем стандартным функциям.

Вывод

Торговые боты способны существенно облегчить жизнь трейдеру. Возлагать большие надежды на одну только программную торговлю, конечно, не стоит. Использование ботов — это не пассивный доход. Вмешательство трейдера все равно понадобиться. Да и прежде, чем их использовать, нужно понять, как работает рынок и те алгоритмы, которые в них заложены. Ну, и главное — боты должны быть от площадки с надежной, проверенной репутацией. Только так можно быть уверенным в том, что они не несут в себе вредоносное ПО.