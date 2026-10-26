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26 жовтня 2026, 14:30

Новобудови на заході України по цінам Києва: де ще можна знайти дешеві «квадрати»

Ринок первинної нерухомості у західних регіонах України фіксує зміну лідерів попиту. Хоча Львів залишається абсолютним фаворитом за кількістю пошуків, інтерес покупців найактивніше зростає до новобудов Ужгорода та Тернополя. Як змінюються ціни та за скільки можна придбати там квартиру у новобудові проаналізував аналітичний центр DIM.RIA.

Ринок первинної нерухомості у західних регіонах України фіксує зміну лідерів попиту.
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Інтерес до первинки зростає: чому українці приглядаються до нового житла

у 2026 році 83% українців розглядають новобудови для власного проживання, а 17% — як інвестицію. Покупці віддають перевагу готовому житлу або об'єктам із високим ступенем готовності. Серед ключових факторів вибору — безпека, автономність і надійність забудовника.

Із січня до травня 2026 року інтерес до новобудов в Україні зріс на 25% за кількістю переглядів. Однак із травня до вересня показник знизився на 24,4%. Попри спад інтересу впродовж цього періоду, у вересні кількість переглядів залишалася на 3% вищою, ніж у січні 2026 року. Це свідчить, що загальний рівень інтересу до первинного ринку житла за цей час не надто змінився.

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Де і яке житло шукають потенційні покупці у західних регіонах

Упродовж 2026 року інтерес до новобудов найбільше зріс в Ужгороді (+17,6%) та Тернополі (+13,5%). У Львові кількість переглядів новобудов із січня 2026 року знизилася на 15,7%. Водночас місто залишається лідером серед західних регіонів за абсолютною кількістю пошуків.

Структура попиту на новобудови суттєво відрізняється залежно від міста. У більшості міст переважає інтерес до одно- та двокімнатних квартир. Приватні будинки найбільше цікавлять покупців у Львівській області (без урахування Львова).

Найбільшу частку переглядів у різних регіонах мають новобудови комфорт-класу — від 59% до 65%. Житло бізнес-класу найактивніше розглядають у Львові: на нього припадає 28% усіх переглядів. Економклас найбільше цікавить покупців у Тернополі — його частка становить 8% усіх переглядів у місті.

Як змінилися ціни на новобудови

Найбільше за рік середня вартість квадратного метра на первинному ринку зросла в таких областях:

  • Чернівецькій області — +21% (ціна у вересні 2026 — $1 178/м²);
  • Івано-Франківській області — +20% (ціна у вересні 2026 — $1 106/м²);
  • Тернопільській області — +19% (ціна у вересні 2026 — $863/м²);
  • Хмельницькій області — +19% (ціна у вересні 2026 — $880/м²).

Водночас до переліку регіонів із найвищою середньою вартістю квадратного метра на первинному ринку увійшли:

  • Київ — $1 491/м²;
  • Львів — $1 459/м²;
  • Чернівецька область — $1 178/м²;
  • Закарпатська область — $1 167/м²;
  • Дніпропетровська область — $1 164/м²;
  • Львівська область (без урахування м. Львів) — $1 111/м².

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Джерело: Мінфін
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