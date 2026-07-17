Війна не зламала економіку США, але інвесторам ще рано святкувати

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 липня 2026, 16:48

Війна не зламала економіку США, але інвесторам ще рано святкувати

Попри нове загострення війни між Іраном та США, стрибок цін на нафту і страхи нової хвилі інфляції, американська економіка демонструє дивовижну стійкість. Останні дані показують, що споживачі продовжують витрачати гроші, інфляція сповільнюється, а ринок праці залишається сильним. Проте для інвесторів це зовсім не означає, що найскладніше вже позаду, розповідає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Івана Компан

Попри нове загострення війни між Іраном та США, стрибок цін на нафту і страхи нової хвилі інфляції, американська економіка демонструє дивовижну стійкість.

Економіка доводить силу

Перш за все, споживча інфляція (СРІ) виявилася нижче за очікувану. В червні вона знизилася на 0.4%, що є найбільшим місячним зниженням з квітня 2020 року. У річному вимірі інфляція знизилася до найнижчого показника з березня цього року — 3,5%. Швидше за все, після поновлення війни в Ірані та зростання ціни на нафту, інфляція прискориться, але принаймні наступного засідання, в кінці липня, ФРС не буде змушений під шаленим тиском приймати доленосні рішення.

Роздрібні продажі виросли всього на 0,2% в червні, після зростання аж на 1% в травні. Головна причина сповільнення — зниження цін на пальне. Якщо ж пальне виключити з розрахунків, то отримаємо зростання на 0,7%, а це чимало. Як бачимо, гарний стан ринку праці додає впевненості в завтрашньому дні і підштовхує американців витрачати гроші. А якщо взяти до уваги той факт, що найбагатше за всю історію покоління в історії США виходить на пенсію і теж починає витрачати все активніше, стимулюючи зростання економіки, то розмови про рецесію трохи передчасні.

Боротьба за протоки

Іран та США продовжують обмінюватися ударами — перемир’ю кінець, конфлікт триває і вирішення проблеми поки що не видно. Хоча й повернення до масштабних бойових дій теж, навряд чи, хтось хоче. Але ракети ракетами, а фінансовий світ більше цікавить доля цін на нафту. Чергова ідея Трампа, як завжди, захоплює — взяти протоку під контроль і стягувати 20% мито на вантажі, які нею проходять. Ніхто, правда, так і не зрозумів від якої вартості рахувати відсотки. Якщо від нафти, завантаженої в танкер, то кажуть, що це приблизно $30−40 мільйонів з танкера. Що ж, підприємець — завжди підприємець!

Іранці теж чудово розуміють всю силу впливу цін на нафту на глобальну економіку, в цілому, та електоральне майбутнє Трампа та його соратників, зокрема, і погрожують з допомогою хуситів перекрити експорт нафти через Червоне море. Якщо ситуацію навколо Ірану не вдасться залагодити найближчим часом, готуємося до нової хвилі інфляції і підвищення ставок центральними банками.

Приводи для смутку інвесторів

Шанси на підвищення ставки до кінця року дуже високі. Навряд чи ФРС буде щось змінювати в липні, на найближчому засіданні, але на думку інвесторів до кінця року зміни будуть. Ймовірність підвищення хоча б на 25 бп складає 73%. Та й новий Голова ФРС Ворш, який цього тижня звітував перед Конгресом, не приховує своїх намірів подолати інфляцію.

«Монетарний комітет ФРС має бути готовим посилити монетарну політику, щоб запобігти повторенню інфляційного епізоду 2021−2022 років, — заявив Ворш, — я налаштований повернути інфляцію до цілі FOMC у 2%». Коментарі зайві.

Сезон квартальних результатів нарешті розпочався… Це завжди цікаво, важливо і часом прибутково. Все, як завжди, почалося з банків — парад гучних імен — і почалося непогано. Результати гарні, та й чого, власне, дивуватися, коли економікеа тримається, безробіття на низькому рівні, споживачі налаштовані витрачати гроші, відсоткові ставки високі, M&A активність зростає, обсяги IPO рекордні, а ринки переповнені оптимізмом і бажанням торгувати.

Але далеко не у всіх все добре, вже є й перші жертви сезону звітності. Цього тижня ІВМ зробила попередній анонс фінансових результатів, які виявилися гіршими за очікувані. Після оголошення новин ціна на акції компанії впала на 25%, що є найбільшим падінням з 1968 року. Керівництво компанії каже, що у всьому винуватий штучний інтелект та стратегічний перерозподіл бюджетів капітальних витрат великими компаніями. І біда в тому, що ІВМ така не одна, жертв чимало і побачимо, які результати оприлюднять Microsoft, Adobe, Accenture та інші жертви АІ-перегонів.

Ще одна жертва — акції SpaceX, які цього тижня впали нижче ціни ІРО в $135. Падіння, як ви знаєте, триває вже давно і досягло 45% в порівнянні з максимальними значеннями. Потрібно десь зупинитися і чимало надій на відновлення було пов’язано із запуском вдосконаленої ракети Starship з третім поколінням супутників Starlink на борту, запланованим на п’ятницю.

Доля акцій, як ви розумієте, зараз напряму залежить від усіх цих символічних запусків, адже про фінансову частину справи — годі й говорити. Оцінка компанії базується суто на вірі в майбутні успіхи, тому кожний політ до зірок — це додатковий долар в ціні акцій, і навпаки. В п’ятницю, на жаль, ракета не злетіла — щось зламалося в системі запалювання і запуск перенесли на декілька днів, що штовхнуло ціну ще нижче, до позначки в $125 доларів. Цікаво, що навіть за нинішніх, не дуже приємних для SpaceX обставин, Wall Street все ще переповнена оптимізмом: 27 з 31 аналітиків, які слідкують за компанією, рекомендують купувати акції, а середня прогнозна ціна становить $242 за акцію. Побачимо, чи справдяться їх надії і чи злетить Starship наступного тижня, бо якщо ні, то падіння акцій продовжиться. А попереду ще й закінчення lock-up period, коли багато хто кинеться продавати, щоб нарешті насолодитися таким бажаним багатством.

Netflix, який звітував цього тижня, як завжди першим серед великих технологічних компаній, засмутив: квартальні результати перевищили очікування лише з точки зору чистого прибутку. Виручка виявилася менше очікуваної, прогноз на третій квартал теж не порадував. В підсумку, падіння більше 7% після оголошення результатів.

Читайте також: Електрична лихоманка: як розгортається глобальна війна за струм

Що далі? Починаючи з травня S&P 500 та Nasdaq торгуються у досить вузькому коридорі і «на поверхні» не видно якихось особливих змін. Але, якщо придивитися уважніше, як це зробили розумні аналітики, то можна помітити, що за цей час компанії з Mag 7 зросли, а виробники мікропроцесорів, включно з Nvidia, подешевшали, і цікаво, що одні й інші приблизно на ту ж саму суму, нівелювавши загальний вплив на індекси. Ротація! Найбільших втрат зазнали виробники пам’яті, які вже опинилися у ведмежому ринку. Чи все закінчиться просто ротацією, чи провалом технологічного сектора — скоро дізнаємося, наступного тижня починають звітувати технологічні гіганти. Подивимося на магію «Магічної 7».

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами