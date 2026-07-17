Війна не зламала економіку США, але інвесторам ще рано святкувати

Попри нове загострення війни між Іраном та США, стрибок цін на нафту і страхи нової хвилі інфляції, американська економіка демонструє дивовижну стійкість. Останні дані показують, що споживачі продовжують витрачати гроші, інфляція сповільнюється, а ринок праці залишається сильним. Проте для інвесторів це зовсім не означає, що найскладніше вже позаду, розповідає фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Івана Компан

Економіка доводить силу

Перш за все, споживча інфляція (СРІ) виявилася нижче за очікувану. В червні вона знизилася на 0.4%, що є найбільшим місячним зниженням з квітня 2020 року. У річному вимірі інфляція знизилася до найнижчого показника з березня цього року — 3,5%. Швидше за все, після поновлення війни в Ірані та зростання ціни на нафту, інфляція прискориться, але принаймні наступного засідання, в кінці липня, ФРС не буде змушений під шаленим тиском приймати доленосні рішення.

Роздрібні продажі виросли всього на 0,2% в червні, після зростання аж на 1% в травні. Головна причина сповільнення — зниження цін на пальне. Якщо ж пальне виключити з розрахунків, то отримаємо зростання на 0,7%, а це чимало. Як бачимо, гарний стан ринку праці додає впевненості в завтрашньому дні і підштовхує американців витрачати гроші. А якщо взяти до уваги той факт, що найбагатше за всю історію покоління в історії США виходить на пенсію і теж починає витрачати все активніше, стимулюючи зростання економіки, то розмови про рецесію трохи передчасні.

Боротьба за протоки

Іран та США продовжують обмінюватися ударами — перемир’ю кінець, конфлікт триває і вирішення проблеми поки що не видно. Хоча й повернення до масштабних бойових дій теж, навряд чи, хтось хоче. Але ракети ракетами, а фінансовий світ більше цікавить доля цін на нафту. Чергова ідея Трампа, як завжди, захоплює — взяти протоку під контроль і стягувати 20% мито на вантажі, які нею проходять. Ніхто, правда, так і не зрозумів від якої вартості рахувати відсотки. Якщо від нафти, завантаженої в танкер, то кажуть, що це приблизно $30−40 мільйонів з танкера. Що ж, підприємець — завжди підприємець!

Іранці теж чудово розуміють всю силу впливу цін на нафту на глобальну економіку, в цілому, та електоральне майбутнє Трампа та його соратників, зокрема, і погрожують з допомогою хуситів перекрити експорт нафти через Червоне море. Якщо ситуацію навколо Ірану не вдасться залагодити найближчим часом, готуємося до нової хвилі інфляції і підвищення ставок центральними банками.

Приводи для смутку інвесторів

Шанси на підвищення ставки до кінця року дуже високі. Навряд чи ФРС буде щось змінювати в липні, на найближчому засіданні, але на думку інвесторів до кінця року зміни будуть. Ймовірність підвищення хоча б на 25 бп складає 73%. Та й новий Голова ФРС Ворш, який цього тижня звітував перед Конгресом, не приховує своїх намірів подолати інфляцію.

«Монетарний комітет ФРС має бути готовим посилити монетарну політику, щоб запобігти повторенню інфляційного епізоду 2021−2022 років, — заявив Ворш, — я налаштований повернути інфляцію до цілі FOMC у 2%». Коментарі зайві.

Сезон квартальних результатів нарешті розпочався… Це завжди цікаво, важливо і часом прибутково. Все, як завжди, почалося з банків — парад гучних імен — і почалося непогано. Результати гарні, та й чого, власне, дивуватися, коли економікеа тримається, безробіття на низькому рівні, споживачі налаштовані витрачати гроші, відсоткові ставки високі, M&A активність зростає, обсяги IPO рекордні, а ринки переповнені оптимізмом і бажанням торгувати.

Але далеко не у всіх все добре, вже є й перші жертви сезону звітності. Цього тижня ІВМ зробила попередній анонс фінансових результатів, які виявилися гіршими за очікувані. Після оголошення новин ціна на акції компанії впала на 25%, що є найбільшим падінням з 1968 року. Керівництво компанії каже, що у всьому винуватий штучний інтелект та стратегічний перерозподіл бюджетів капітальних витрат великими компаніями. І біда в тому, що ІВМ така не одна, жертв чимало і побачимо, які результати оприлюднять Microsoft, Adobe, Accenture та інші жертви АІ-перегонів.

Ще одна жертва — акції SpaceX, які цього тижня впали нижче ціни ІРО в $135. Падіння, як ви знаєте, триває вже давно і досягло 45% в порівнянні з максимальними значеннями. Потрібно десь зупинитися і чимало надій на відновлення було пов’язано із запуском вдосконаленої ракети Starship з третім поколінням супутників Starlink на борту, запланованим на п’ятницю.

Доля акцій, як ви розумієте, зараз напряму залежить від усіх цих символічних запусків, адже про фінансову частину справи — годі й говорити. Оцінка компанії базується суто на вірі в майбутні успіхи, тому кожний політ до зірок — це додатковий долар в ціні акцій, і навпаки. В п’ятницю, на жаль, ракета не злетіла — щось зламалося в системі запалювання і запуск перенесли на декілька днів, що штовхнуло ціну ще нижче, до позначки в $125 доларів. Цікаво, що навіть за нинішніх, не дуже приємних для SpaceX обставин, Wall Street все ще переповнена оптимізмом: 27 з 31 аналітиків, які слідкують за компанією, рекомендують купувати акції, а середня прогнозна ціна становить $242 за акцію. Побачимо, чи справдяться їх надії і чи злетить Starship наступного тижня, бо якщо ні, то падіння акцій продовжиться. А попереду ще й закінчення lock-up period, коли багато хто кинеться продавати, щоб нарешті насолодитися таким бажаним багатством.

Netflix, який звітував цього тижня, як завжди першим серед великих технологічних компаній, засмутив: квартальні результати перевищили очікування лише з точки зору чистого прибутку. Виручка виявилася менше очікуваної, прогноз на третій квартал теж не порадував. В підсумку, падіння більше 7% після оголошення результатів.

Читайте також: Електрична лихоманка: як розгортається глобальна війна за струм

Що далі? Починаючи з травня S&P 500 та Nasdaq торгуються у досить вузькому коридорі і «на поверхні» не видно якихось особливих змін. Але, якщо придивитися уважніше, як це зробили розумні аналітики, то можна помітити, що за цей час компанії з Mag 7 зросли, а виробники мікропроцесорів, включно з Nvidia, подешевшали, і цікаво, що одні й інші приблизно на ту ж саму суму, нівелювавши загальний вплив на індекси. Ротація! Найбільших втрат зазнали виробники пам’яті, які вже опинилися у ведмежому ринку. Чи все закінчиться просто ротацією, чи провалом технологічного сектора — скоро дізнаємося, наступного тижня починають звітувати технологічні гіганти. Подивимося на магію «Магічної 7».