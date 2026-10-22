ПІФ чи ОВДП: у чому різниця та що обрати інвестору

ОВДП давно стали одним із найзрозуміліших для українців інвестиційних інструментів. Держава регулярно розміщує облігації, банки та брокери спрощують доступ до них, а інвестор заздалегідь знає номінальну ставку та дату погашення.

Але є нюанс: передбачуваний дохід у гривні не означає захисту від її девальвації. Навіть за високої номінальної дохідності після конвертації в долари результат може виявитися значно скромнішим.

Тому інвестори дедалі частіше придивляються до активів, які мають валютну складову. Одна з альтернатив ОВДП, пайові земельні інвестиційні фонди. Розглянемо їх на прикладі ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція», який інвестує в сільськогосподарську землю.

Ціни на землю, як і на нерухомість, історично формуються з орієнтиром на доларову вартість, а аграрії, які обробляють землю, отримують валютну виручку від експорту. Це створює валютну складову інвестиції.

Чи означає це, що земельний фонд вигідніший за ОВДП? Не обов'язково. Ці інструменти мають різні джерела доходу, ризики, податкові умови та горизонти інвестування. Розберімося, у чому їхні відмінності та як визначити, який інструмент відповідає вашим цілям.

1. У що саме інвестуєте: державний борг чи реальний актив?

Купуючи ОВДП, інвестор фактично позичає гроші державі. Натомість він отримує відсотковий дохід відповідно до умов випуску та повернення номінальної вартості облігацій у визначений строк.

Дохідність залежить від валюти, строку погашення, умов конкретного випуску та ціни придбання. Для гривневих облігацій важливо також враховувати інфляцію та курс валют, якщо інвестор оцінює результат у доларах.

Купуючи сертифікати ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція», інвестор вкладає кошти у фонд, активами якого є земельні ділянки та інші передбачені інвестиційною стратегією активи. Фонд отримує дохід від оренди землі, розміщення коштів на депозитах, продажу ділянок і зростання їхньої ринкової вартості.

Активами фонду управляє компанія з управління активами (КУА) відповідно до інвестиційної стратегії, визначеної регламентом фонду.

Управління передбачає не лише придбання земельних ділянок, а й системну роботу з портфелем: консолідацію земельних масивів, переговори з орендарями щодо підвищення орендних виплат і формування консолідованих пропозицій для продажу ділянок із премією до ринкової вартості.

Ключова особливість ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція» полягає в реінвестуванні прибутку. Отримані кошти спрямовуються на придбання нових активів, завдяки чому зростають земельний портфель і капіталізація фонду. Це створює ефект складного відсотка: дохід від наявних активів працює на подальше зростання капіталу.

Отже, головна відмінність полягає в джерелах доходу. В ОВДП він визначається умовами боргового інструменту, а в земельному фонді залежить від фінансових результатів управління реальними активами.

2. Дохідність: на що орієнтуватися

Станом на період підготовки статті орієнтовна дохідність доларових ОВДП становить 3−4% річних, гривневих ОВДП становить 12,2−16,5% номінально. Конкретні ставки залежать від випуску та ринкових умов.

У гривневих ОВДП ставка сама по собі не показує, скільки інвестор заробить у доларовому еквіваленті. Якщо гривня девальвує, частина доходу може бути нівельована під час конвертації. Тому для порівняння з валютними активами варто враховувати сценарії зміни курсу.

У ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція» дохід не прив'язаний до заздалегідь установленої ставки. Він формується з кількох джерел, а вартість сертифікатів змінюється відповідно до результатів діяльності фонду та оцінки його активів.

Цільовий орієнтир дохідності фонду становить 15% річних у доларах. За 2025 рік вартість сертифікатів зросла на 24,7% у доларовому еквіваленті. Це історичний результат, а не гарантована дохідність на майбутнє.

Як формується вартість інвестиційного сертифіката фонду?

На неї впливають:

орендна плата за земельні ділянки;

відсотки за коштами, розміщеними на депозитах;

прибуток від продажу землі;

переоцінка земельних активів з урахуванням ринкової ситуації;

витрати фонду.

Переоцінку земельних ділянок проводить незалежний ліцензований оцінювач, визначений у регламенті фонду, який є у відкритому доступі. Під час оцінювання застосовуються, зокрема, метод капіталізації рентного доходу та порівняння з цінами продажу подібних ділянок.

Фонди також проходять щорічний незалежний аудит фінансової звітності та перебувають під регуляторним наглядом НКЦПФР.

Важливий нюанс: переоцінка відбувається поетапно, а не одночасно для всього земельного портфеля. Тому динаміка вартості сертифікатів може відрізнятися в різні періоди.

3. Податки: перевага ОВДП

Дохід фізичних осіб від ОВДП звільнений від ПДФО та військового збору. Це одна з ключових переваг інструменту: інвестор отримує дохід без сплати цих податків.

Для інвестицій у ПІФ оподаткування залежить від способу отримання доходу.

При продажі сертифікатів із прибутком за загальним правилом застосовуються ставки 18% ПДФО та 5% військового збору. Якщо ж інвестор отримує виплату під час ліквідації фонду, коли всі його активи продаються, а прибуток розподіляється між власниками сертифікатів у вигляді дивідендів, така виплата оподатковуватися за ставкою: 9% ПДФО та 5% військового збору.

Отже, у разі ліквідаційної виплати загальне податкове навантаження становитиме 14% замість 23%.

Порівнювати інструменти потрібно не лише за ставкою податку, а й за кінцевим результатом після оподаткування.

Приклад: інвестиція 200 000 грн

За 2025 рік гривнева вартість сертифіката ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція» зросла на 26% в гривні. Для ОВДП візьмемо 16% — орієнтир середньої дохідності дворічних гривневих облігацій. Уявімо, що інвестор придбав сертифікати фонду на початку січня 205 року і продав в січні 2026 року. Тоді ставка податку для інвестора склала би 23% від прибутку з продажу.

Навіть після сплати 23% податків фонд приніс на 8 040 грн більше, ніж ОВДП. При цьому 16% — це дохідність дворічних облігацій за умови, що інвестор тримає їх до погашення. Якщо гроші знадобляться раніше, ОВДП доведеться продавати за ринковою ціною, можливо з дисконтом. Реальний результат від облігацій залежить від інфляції, курсу гривні, облікової ставки НБУ, ціни купівлі й продажу, а також від того, як інвестор розпоряджається купонними виплатами. Якщо враховувати ці всі фактори, різниця була б ще більшою.

У доларах результат фонду майже той самий: за курсом НБУ на січень 2025 і січень 2026 року вартість сертифіката зросла на 24,8%. Різниця між 26% і 24,8% — це зміна курсу гривні за рік.

Це фактичний результат 2025 року, а не прогноз: дохідність фонду в інші періоди може бути іншою.

4. Ліквідність: як швидко можна вийти з інвестиції

ОВДП можна продати до погашення через банк або брокера. Операція може бути швидкою, але ціна продажу залежатиме від ринкових умов і може відрізнятися від ціни придбання або номіналу.

Сертифікати ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція» також можна продати до завершення строку фонду по поточній вартості сертифікатів на день продажу через брокера або самостійно знайти покупця. Операція триває 2−3 години.

Водночас можливість продати актив достроково не означає, що це завжди вигідно. Результат залежить від ціни продажу, податків і строку перебування в інвестиції.

5. Горизонт інвестування

Ефективний термін перебування в інвестиції — одна з ключових відмінностей між інструментами. ОВДП можна підібрати майже під будь-який строк: 3−6 місяців, рік або від 12 до 36 місяців, залежно від випуску. Якщо гроші знадобляться вже за кілька місяців, логічніше обрати облігації: ПІФ не є аналогом короткострокових ОВДП.

ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція» — інструмент для довшого горизонту, щонайменше від 10−12 місяців. Справа в тому, що переоцінка активів фондів здійснюється кілька разів на рік, але без чіткого графіку. Тому термін від 10 міс. дає змогу охопити чергову переоцінку. Саме на цьому горизонті фонд показує перевагу.



Стратегічно ж вигідніше тримати сертифікати до завершення фонду у 2033 році. Тоді інвестор отримує свою частку прибутку від продажу всіх активів фонду та оренди, а податкове навантаження знижується з 23% до 14%.

6. Ризики: що потрібно врахувати

ОВДП несуть валютний та інфляційний ризики для інвестора, який вимірює результат у доларах. Фіксована ставка визначає номінальні виплати, але не гарантує збереження купівельної спроможності коштів. Здатність виконувати умови боргу залежить від перебігу війни та стану економіки, тож державна гарантія не абсолютна. У 2024 році Україна домовилася з власниками єврооблігацій про списання 37% номіналу. Внутрішніх ОВДП це не стосувалося, але показує, що умови державного боргу можуть переглядатися. Крім того, дохідність нових випусків залежить від облікової ставки НБУ: коли вона знижується, падають і ставки ОВДП, тож після погашення реінвестувати кошти доведеться під нижчий відсоток.

Для земельного фонду ключові ризики інші:

воєнні ризики та безпекова ситуація в регіонах;

зміни в аграрному секторі, врожайності й логістиці;

коливання попиту та ринкових цін на землю, можливість зниження вартості активів.

Що допомагає працювати з цими ризиками:

Ризик фізичного пошкодження — низький. Земля після розмінування повертається до обробітку. Це вже довели аграрії Сумської та Чернігівської областей, де землі після деокупації майже повністю повернулися до обробітку.

Диверсифікація. Фонд володіє багатьма ділянками в різних регіонах і з різними орендарями. Проблема чи відсутність зростання на одній ділянці майже не впливає на результат портфеля.

Стабільна оренда. Аграрні ризики знижують довгострокові орендні контракти та робота у сильних аграрних регіонах.

Можливість зниження вартості активів. Тут багато залежить від стратегії відбору ділянок і якості управління земельним портфелем, тому важливо уважно обирати КУА: дивитися на її досвід, прозорість звітності та результати фондів.

Тому ці інструменти не варто оцінювати лише за дохідністю за один рік. Важливо розуміти, які ризики бере на себе інвестор і чи відповідають вони його фінансовим цілям.

7. Що обрати: ОВДП чи земельний ПІФ?

Вибір залежить від трьох запитань: коли вам знадобляться гроші, у якій валюті ви оцінюєте результат і яку роль інвестиція має відігравати у вашому портфелі.

ОВДП доречні, якщо кошти можуть знадобитися вже за кілька місяців, сума невелика, а важливо заздалегідь знати умови доходу.

ПІФ «Твоє Коло. Реінвестиція» підходить для частини капіталу, яку інвестор готовий тримати від 10−12 місяців і довше. Тут він приймає ризики ринку землі та змінну дохідність, а натомість отримує валютну складову дохід від оренди, управління земельним портфелем та потенціал зростання який може забезпечити земля.

Висновок: не замість, а разом

Земельний фонд не є прямим аналогом ОВДП, і протиставляти їх не обов'язково. У портфелі вони виконують різні ролі. ОВДП дають гривневу ліквідність і передбачуваний дохід без податків, а земельний фонд — валютну складову та участь у зростанні реального активу. Поєднання інструментів із різними джерелами доходу, ризиками та горизонтами допомагає збалансувати портфель відповідно до власних цілей.