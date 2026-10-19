Валютний прогноз на тиждень: долар за 45,50 та часта зміна цінників в обмінниках

Цього тижня напруженість на світовому та, як наслідок, на українському валютних ринках лише посилиться. І це неабияк пошарпає нерви як міжнародним великим інвесторам, так і пересічним громадянам. У тому числі й в Україні.

Як геополітика впливатиме на курси долара, євро, вартість золота та нафти

Головним чинником впливу на всі ринки залишиться геополітика, імпульсивність та непередбачуваність якої вимагають від учасників ринку підвищеної уваги до ризиків в умовах зростаючої невизначеності.

На Близькому Сході все, як і раніше, неспокійно, що утримує ціни на нафту понад $100 за барель. Не допомагають збити їх і гучні заяви Дональда Трампа про енергетичну угоду з росією.

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Динаміка ціни на нафту марки Brent

За моїм прогнозом, із 19 до 23 жовтня ціни на нафту марки Brent на світовому ринку перебуватимуть в межах від $96 до $115 за барель.

Боргова криза у Франції у поєднанні з політичними кризами в Іспанії та Німеччині на тлі посилення гібридної війни росії проти окремих країн ЄС та НАТО. Це збільшує ризики переростання такої конфронтації у фазу відкритого військового протистояння росії та Європи. А на цьому етапі працює проти євро на світових ринках.

Високі ціни на енергоносії розкручують інфляцію у всьому світі, в тому числі у США та в Європі. Це вимагатиме від Федрезерва США та ЄЦБ жорсткішої монетарної політики. Європейський регулятор ще має тимчасовий запас щодо можливого підвищення своїх ставок: за моїми прогнозами, до кінця цього року ЄЦБ підвищить їх ще на 0,25% річних, якщо темпи зростання споживчих цін не сповільняться. А ось ФРС цього часу вже практично не має. Максимум, що зможе собі дозволити Федрезерву, — це відкласти підвищення ставок на кінець 2026 року, але не більше.

На тлі $40 трлн держборгу і майбутніх проміжних виборів політичний та фінансовий істеблішмент США так і не знайшов ідеального рішення, яке дозволило б зупинити зростання цін, одночасно прискорити зростання економіки і знизити держборг. Чимось доведеться жертвувати, а складні рішення завжди нервують інвесторів та провокують спекулянтів. У результаті поточне посилення позицій долара щодо євро може дуже швидко закінчитись.

Напередодні проміжних виборів у США найближчі два тижні можна очікувати на посилення політичної риторики Дональда Трампа та нові резонансні заяви на підтримку Республіканської партії. Це може стати додатковим чинником волатильності на фінансових ринках, зокрема, у період із 19 до 23 жовтня.

Динаміка пари євро/долар

Продовження російської агресії проти України та посилення політичного тиску з боку США. Спроби Вашингтона схилити українське керівництво до умов завершення війни, які можуть відповідати інтересам рф, створюють додаткові ризики для гривні та посилюють геополітичну напруженість у відносинах між Україною, ЄС та США.

Ці чинники можуть опосередковано впливати і на динаміку валютної пари євро/долар. У міру наближення проміжних виборів у США вплив політичних заяв та рішень на настрої учасників валютного ринку може посилюватись.

Сукупність геополітичних та монетарних ризиків може призвести до посилення волатильності валютної пари євро/долар у період із 19 до 23 жовтня.

Додаткову невизначеність створюють розбіжності в очікуваннях інвесторів щодо рішень ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок на майбутніх жовтневих засіданнях. На цьому тлі спекулятивна активність може посилитися, провокуючи різкіші коливання курсу євро щодо долара.

Підвищена волатильність валютного ринку, ймовірно, позначиться і на котируваннях золота, що традиційно розглядається інвесторами, як захисний актив у періоди нестабільності.

За моїм прогнозом, із 19 до 23 жовтня золото торгуватиметься в діапазоні $3 990−4 370 за тройську унцію.

Напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться на початку листопада, до кінця жовтня очікується посилення політичної риторики з боку Дональда Трампа та його адміністрації. Додатковий вплив на фінансові ринки матимуть заяви представників ФРС США та ЄЦБ щодо подальшої грошово-кредитної політики.

На цьому тлі волатильність валютної пари євро/долар може посилитись. Зміни котирувань на міжнародному ринку позначатимуться і на курсі євро щодо гривні в Україні.

Скільки валюти продасть НБУ

Головним чинником стабільності гривні залишаться валютні інтервенції Національного банку України. На тлі дефіциту валюти, що зберігається, на міжбанківському ринку регулятору, ймовірно, доведеться активно продавати долари для покриття надлишкового попиту.

За моїми розрахунками, із 19 до 23 жовтня обсяг валютних інтервенцій НБУ може становити $1,15−1,4 млрд.

Додатковий тиск на валютний ринок чинитиме зростання попиту з боку імпортерів енергоносіїв при одночасному скороченні експортних можливостей України. У цих умовах Нацбанк, напевно, залишиться основним продавцем валюти.

Частково підтримати пропозицію зможуть експортери, яким потрібна гривнева ліквідність для сплати податків та зборів до 20 жовтня. Водночас податкові платежі можуть тимчасово обмежити можливості імпортерів із купівлі іноземної валюти.

Яким буде курс євро

За моїм прогнозом, із 19 до 23 жовтня 2026 року пара євро/долар торгуватиметься в діапазоні $1,113−1,137 за євро.

Протягом тижня чекаю на поступове розширення діапазону щоденних коливань — від 0,3 до 0,95 американського цента на євро. Для українського валютного ринку це може означати коливання курсу євро щодо гривні приблизно на 13,5−43 копійки на день.

При цьому НБУ в рамках режиму керованої гнучкості обмінного курсу прагнутиме згладжувати різкі коливання гривні щодо долара. Опосередковано це дозволить стримувати й амплітуду змін курсу євро на внутрішньому ринку.

Хто купуватиме і продаватиме валюту

Додатковий попит на міжбанку сформують закупівлі енергоносіїв для проходження опалювального сезону. За моїми оцінками, відповідні державні компанії можуть щодня пред'являти додатковий попит на валюту у розмірі $20−30 млн.

Серед основних покупців валюти очікуються імпортери пального, електроенергії та газу, підприємства енергетичного сектора, державні та приватні компанії оборонної галузі, а також великі роздрібні мережі.

Основним продавцем валюти залишиться НБУ. Додаткову пропозицію можуть забезпечувати аграрні експортери та компанії IT-сектору.

За моїм прогнозом, щоденний обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку, що реєструються в системі Bloomberg, із 19 до 23 жовтня становитиме $275−380 млн.

На готівковому та картковому сегментах валютного ринку також збережеться перевищення попиту над пропозицією. Очікую, що щоденна різниця між обсягами купівлі іноземної валюти населенням та її продажу через банки та обмінні пункти становитиме $37−51 млн.

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Прогноз курсу долара та євро на 19−23 жовтня

Міжбанк

При прогнозному коридорі пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,113 до 1,137 долара за євро, і при прогнозному коридорі за котируваннями безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 44,60 до 45,25 гривень, коридор за безготівковим євро цими днями, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах від 50,20 до 51,30 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 20 до 30 копійок, і за євро — у межах 20−70 копійок із періодичною зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку в Україні та тренду за парою євро/долар у світі.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,40 до 45,50 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,50 до 45,45 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,90 до 51,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 50,10 до 51,55 гривень.

Головною особливістю готівкового валютного ринку цього тижня стане частий перегляд курсів купівлі та продажу долара та євро в обмінниках та касах банків. Фінансові установи оперативно коригуватимуть котирування, залежно від динаміки курсу гривні на міжбанку та коливань пари євро/долар на міжнародному ринку.