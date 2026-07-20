Ставки на спорт: чому чим довше ви гратимете, тим більше програєте

Світовий букмекерський ринок перевищує $100 млрд і щороку зростає на 11%. А кожна гучна спортивна подія, як то вчорашній фінал Чемпіонату світу з футболу привертає увагу мільйонів азартних гравців. «Мінфін» вирішив розібратися, як влаштований світ ставок та чи маєте ви шанс здобути тут перемогу.

Ціна азарту

Ставки на спортивні події можна вважати «інтелектуальним» азартом. На відміну від казино чи лотерей, тут гравці покладаються не на сліпий випадок, а на розрахунок, яка команда чи спортсмен сильніший і має більше шансів на перемогу. Крім цього гравці можуть бути впевнені, що організатори не підтасували результати. Якщо ви купуєте лотерейний квиток, то не можете бути певні, що хоч у якомусь із них є виграш, а ось на спортивний матч організатори ставок впливу не мають.

За підсумками минулого року Fortune Business Insights оцінила глобальний букмекерський ринок у $113,79 млрд. Цього року, за прогнозами, він сягне $126,5 млрд, а далі зростатиме на 11,2% щороку і до 2034 р. наблизиться до $300 млрд.

Зростання ринку спирається на поєднання ряду факторів. По-перше, це легалізація онлайн-букмекерів у багатьох країнах. Друге — це поширення мобільного інтернету, що робить ігри більш доступними.

Третє — це зростання популярності кібер-спортивних змагань, якими цікавиться переважно молодь. Хоча, незважаючи на популярність змагань з комп'ютерних ігор, першість за інтересом аудиторії зберігає футбол — на нього припадає 41% всіх ставок у світі.

В Україні за різними оцінками загальний обсяг легального ринку азартних ігор коливається від 47,1 до 62,1 млрд грн. Тобто перевищує $1 млрд. При цьому, за оцінками експертів, обсяг тіньового ринку може навіть перевищувати показники легального. Точної розбивки за напрямами ігор в Україні немає, але виходячи з глобальних даних, швидше за все, на бетінг наші співвітчизники спрямовують 25−35% загальної суми.

Коли букмекери програють

Інколи у спорті трапляються абсолютно несподівані події, на які букмекери встановлювали захмарні коефіцієнти. Приміром, перед початком сезону 2015/2016 англійської Прем'єр-ліги букмекери пропонували робити ставки на чемпіонство Лестера з коефіцієнтом 1 до 5000.

Зрештою Лестер тоді став чемпіоном, але це не призвело до хвилі банкрутств букмекерів, навпаки британські компанії відзвітували про рекордні прибутки. Справа в тому, що такі ставки роблять переважно вболівальники аутсайдерів і на символічні суми — кілька фунтів на удачу. Водночас величезна маса ставок на фаворитів не спрацювала і всі поставлені на них гроші букмекери залишили собі.

Водночас бувають окремі тижні, коли букмекери мосово фіксують збитки. Так відбувається, коли одночасно в різних чемпіонатах перемагають всі ключові фаворити. Гравці ставлять переважно на них і це суттєво збільшує виплати організаторів ставок. Однак на довгій дистанції букмекери все одно залишаються «в плюсі» і не в останню чергу через особливості визначення коефіцієнтів.

Як визначити справедливий коефіцієнт

Зазвичай букмекери самостійно не визначають ймовірність результатів спортивних подій. Для цього існують спеціальні провайдери спортивної аналітики, які продають свої розрахунки букмекерам.

Ці компанії мають значний штат фахівців та активно застосовують алгоритми штучного інтелекту, в тому числі, щоб коригувати коефіцієнти під час матчів. Ймовірність того чи іншого результату вони визначають завдяки спеціальним математичним моделям, враховуючи величезний масив даних — травми гравців, форму команд, погодні умови тощо.

Завдяки цьому букмекери отримують відсоткове співвідношення ймовірності результатів. Наприклад, перед матчем Динамо-Шахтар аналітики вважають, що ймовірність перемоги кожної з команд по 40%, а нічиєї — 20%.

Далі ця ймовірність перетворюється на коефіцієнт за наступною формулою:

Перемога Динамо: 1/0,4=2,5

Перемога Шахтаря: 1/0,4=2,5

Нічия: 1/0,2=5

Чи можуть аналітики помилитись у своїх коефіцієнтах і зробити їх надто привабливими для гравців? Наприклад, у наведеному вище прикладі кілька лідерів Шахтаря отримали травми, а це не враховано. Шанси Динамо на перемогу зросли і вболівальники масово роблять ставки за вигідними коефіцієнтами.

Такі випадки хоч і не часто, але бувають. Однак у букмекерів є запобіжник на такий випадок. Якщо на якийсь із результатів отримують забагато ставок — то оперативно «підкручують» коефіцієнти. Звісно, для тих, хто вже зробив ставку нічого не зміниться, але нові гравці бачитимуть вже оновлені коефіцієнти.

Але загалом наведену вище формулу розрахунку коефіцієнтів можна вважати «справедливою». Якби букмекери працювали за нею, то віддавали б переможцям приблизно стільки ж грошей, скільки отримали від тих, хто не вгадав. А самі виходили б «в нуль». Однак, як ви розумієте, так не відбувається.

Маленька «хитрість» букмекерів

«Хитрість» букмекерів полягає в тому, що у ставки вони складають маржу. Стандартною для світових компаній вважається близько 6%.

Формула перерахунку коефіцієнтів з урахуванням маржі наступна. Спершу визначаємо нову ймовірність, беремо попередню і множимо на 1,06.

Перемога Динамо: 0,4*1,06=0,424

Перемога Шахтаря: 0,4*1,06=0,424

Нічия: 0,2*1,06=0,212

Тепер так само, як і минулого разу встановлюємо коефіцієнти:

Перемога Динамо: 1/0,424=2,36 (тут і далі заокруглено до сотих)

Перемога Шахтаря: 1/0,424=2,36

Нічия: 1/0,212=4,72

Як бачите, коефіцієнти стали менш привабливими. І якщо букмекер постійно використовуватиме цю формулу, то в «довгу» зароблятиме 6% з кожної ставки.

А ось гравці через цю саму формулу, хоч час від часу й виграватимуть, але чим довше гратимуть, тим більше втрачатимуть.

Як визначити найкращого букмекера

Якщо ви планували використовувати свої знання про спорт, щоб обігрувати букмекерів і заробляти на цьому, то як бачите, у нас для вас погані новини. Однак ставки на спорт багатьма сприймаються як розвага, щоб підвищити інтерес до матчу.

Маючи ці математичні розрахунки ви можете визначити, який букмекер більш жадібний, а хто тримає свою маржу прийнятною. Адже, знаючи коефіцієнти можна провести зворотний розрахунок і дізнатися маржу. Формула тут наступна:

Для прикладу візьмемо коефіцієнти, які автор статті побачив у рекламі однієї з букмекерських контор напередодні фіналу Чемпіонату світу з футболу. На перемогу Іспанії коефіцієнт становив — 2,43, Аргентини — 3,08, нічию — 3,41.

Як показують розрахунки, маржа в цьому випадку становить трохи менше 3%. Це досить низький заробіток букмекера, але організатори ставок часто знижують свою дохідність на топових матчах, щоб залучити більшу аудиторію.

Але навіть якщо ви знайдете букмекера з мінімальною маржею, математична перевага все одно залишиться на його боці. Саме тому ставки на спорт варто сприймати насамперед як розвагу, а не як спосіб заробітку.