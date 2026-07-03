Прогноз курсу в Україні: чому долар і євро різко подешевшали

Незважаючи на складний початок, тиждень завершився для гривні на позитивній ноті — вона зуміла зміцнитися до долара. Чи триватиме ця тенденція найближчими днями та як на динаміку курсу відреагують обмінники, розповідає «Мінфін».

Минулий робочий тиждень на валютному ринку України був неоднозначним. З одного боку, понеділок, 29 червня, та вівторок, 30 червня, пройшли під впливом завершення місяця, кварталу та першого півріччя 2026 року. У підсумку всі клієнти банків були дуже активними напередодні звітної дати, а обсяги операцій на міжбанківському ринку, зареєстровані за системою Bloomberg у ці дні, склали $294,85 млн та $332,7 млн, що є значним обсягом для українського ринку.

Крім того, до кінця торгів 30 червня в окремих угодах курс американської та європейської валют «притиснули» до рівнів 44,56/4,59 гривні за долар і до 50,80/50,82 за євро.

Але вже з 1 липня зростаючий попит на валюту швидко повернув ситуацію до рівнів початку тижня, а потім котирування долара та євро продовжили періодично зростати. Тому період з 1 по 2 липня на міжбанківському ринку минув під тиском на курс гривні. І Нацбанк був змушений досить часто проводити інтервенції з продажу долара, щоб підтримувати курс гривні нижче психологічного порогу — до 45 гривень за долар і трохи вище 51 за євро.

Саме масовані інтервенції Нацбанку в п’ятницю, 3 липня, знову призвели до істотного падіння курсу долара, що й відбилося на підсумкових показниках усього тижня, ситуативно відсунувши курс американської валюти значно нижче навіть рівня 44,80 грн.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

Крім того, у США вже з п’ятниці, 3 липня, тривало святкування 250-річчя Сполучених Штатів, що призвело до того, що повноцінні торги доларом на міжбанку в Україні відбувалися лише в період з понеділка по четвер, а в п’ятницю торги доларом, хоча й були активними (обсяги операцій за системою Bloomberg склали $263,95 млн), але все ж відбувалися з урахуванням того, що американський ринок був практично «вихідним».

Таким чином, цього тижня яскраво проявилися всі характерні для українського ринку особливості — пожвавлення всіх учасників перед звітним днем, «ефект першого дня нового звітного періоду», коли активність як клієнтів, так і самих банків дещо знижується, а потім обсяги торгів уже вийшли на звичні робочі показники, знизившись лише в день, коли український міжбанк працював з доларом з оглядкою на святкування 250-річчя США.

На офіційному курсі євро в Україні в цей період через перерахунок пари долар/євро на міжнародному ринку та міжбанківському курсі долара до гривні відображалися всі нюанси поведінки пари євро/долар на світових ринках.

Графік пари євро/долар

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

А готівковий ринок відображав усі перипетії поведінки українського міжбанку й не робив спроб суттєво розхитати курс у обмінних пунктах.

Графік готівкового курсу долара

Графік готівкового курсу євро

У підсумку, якщо брати для порівняння лише дані за перший і останній робочі дні цього тижня, то за період з 29 червня по 3 липня долар на міжбанку в Україні подешевшав при продажу на 25 копійок — зі стартових котирувань понеділка 44,77 / 44,80 до 44,51 /44,55 гривень на момент закриття сесії п’ятниці.

А безготівковий євро при продажу за цей самий період подешевшав майже на 17 копійок — з початкових рівнів котирувань понеділка 51,11/51,13 до 50,94/50,97 гривень на завершення торгів п’ятниці.

А на готівковому ринку ввечері п’ятниці, 3 липня, обмінні пункти продавали долар у широкому діапазоні цін від 44,65 до 45,10 грн, а готівковий євро — також із великим розкидом котирувань від 51,35 до 51,80 гривень. Частина власників обмінних пунктів виставляла широкі спреди щодо долара та євро, оскільки поки що не розуміє ані тренду, ані приблизних масштабів коливань пари євро/долар на зовнішніх майданчиках.

З огляду на те, що попит на валюту поки що залишається на високому рівні, а ситуація на світовому та українському валютних ринках залишається дуже складною, цими вихідними власники обмінників працюватимуть із середнім рівнем спреду й особливо не звужуватимуть його. Більшість обмінників у ці суботу та неділю виставлять спред по долару в межах 20−30 копійок і по євро в межах 20−70 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 4−5 липня

Курс готівкового долара цими днями у більшості обмінних пунктів фінансових компаній та в касах банківських відділень, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,15 до 44,55 гривень та продаж від 44,60 до 45,10 гривень.

А курс готівкового євро у вихідні в них буде в межах коридору: купівля від 50,70 до 51,25 гривень і продаж від 51,30 до 51,80 гривень.

З огляду на те, що готівковий ринок у різних регіонах країни через специфіку війни зараз є досить різноманітним, частина обмінних пунктів може скоригувати розраховані мною вище діапазони ще на плюс-мінус 5−8 копійок за долар і на 5−10 копійок за євро.