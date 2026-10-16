Прогноз курсу на вихідні: чи знизиться курс продажу долара та євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 жовтня 2026, 19:59

Прогноз курсу на вихідні: чи знизиться курс продажу долара та євро

Попри геополітичну напруженість, збереження котирувань нафти вище $100 за барель і помітні коливання пари євро/долар, український ринок завершив робочий тиждень без потрясінь. Але чи продовжиться ця тенденція найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Попри геополітичну напруженість, збереження котирувань нафти вище $100 за барель і помітні коливання пари євро/долар, український ринок завершив робочий тиждень без потрясінь.
Додати як бажане джерело в Google

Попри збереження дуже напруженої ситуації в усьому світі та постійні обстріли Росією цивільної й критичної інфраструктури на всій території нашої країни, загалом гривня пережила цей тиждень дуже гідно.

За період із 12 до 16 жовтня курс продажу долара на міжбанку зріс лише на 3 копійки — з ранкових котирувань понеділка 44,89/44,92 до 44,91/44,95 гривні до вечора п'ятниці, а курс продажу євро на торгах зріс на 24 копійки — із 50,32/50,34 до 50,55/50,58 гривні. А на готівковому ринку ввечері в п'ятницю, 16 жовтня, долар в обмінниках продавали по 45,00−45,30 гривні, а євро — по 50,80−51,30 гривні.

Курс долара (міжбанк)

Курс євро (міжбанк)

І це попри те, що на світовому валютному ринку пару євро/долар досить сильно лихоманило, а ціни на нафту, попри всі гучні заяви президента США Дональда Трампа про швидке обвалення цін на енергоносії через угоду США—Росія, так і залишилися суттєво вищими за рівень $100 за барель.

Крім цього, вже незабаром відбудуться засідання ФРС США та ЄЦБ щодо процентних ставок. А суперечлива статистика щодо економіки США та ЄС дає американському й європейському регуляторам неоднозначні сигнали для ухвалення того чи іншого рішення, що завжди створює простір для маневру спекулянтів, які розгойдують пару євро/долар.

Графік євро/долар

Стрибки євро щодо долара в межах коридору цього тижня — від умовних 1,112 до 1,127 — уже загрожували Україні теоретичними коливаннями курсу євро щодо гривні в межах до 60−67 копійок, але цього разу на міжбанку такі масштабні коливання майже не відчувалися.

Причина одна — Нацбанк активно проводив інтервенції з продажу долара, задовольняв потреби великих покупців і навіть навмисно іноді розвертав курсовий тренд в окремі дні в бік певного просідання долара. Регулятор робив це завдяки масованим продажам валюти великим покупцям, що в окремі моменти знижувало попит на валюту й давало змогу іншим покупцям, які залишалися на ринку, досить успішно збивати котирування продавців, які на той момент залишалися на ринку, крім Нацбанку.

Крім цього, періодично й експортерам доводилося продавати свою валютну виручку, що надходила, аби закрити свої внутрішньоукраїнські розрахунки у гривні. Серед продавців валюти цього тижня вирізнялися сам Нацбанк, аграрії та айтівці, а серед покупців найбільше «світилися» окремі державні компанії, великі мережі імпортерів енергоносіїв і деякі ритейлери.

Не варто також скидати з рахунків і негативний чинник: через обстріли та влучання частина компаній-імпортерів зараз не надто поспішає одразу відновлювати всю свою інфраструктуру та запаси товарів, побоюючись нових влучань. У підсумку це дещо знизило попит на валюту, хоча й мало негативні наслідки для всієї економіки України.

На тлі скорочення державних витрат урядом і зростання дефіциту державного бюджету є також проблеми з відшкодуванням державою ПДВ частині експортерів, що змушує їх активніше розпродавати наявні валютні ресурси напередодні періоду податкових платежів бізнесу, який розпочнеться вже найближчим часом.

Усе це в сукупності підстрахувало гривню цього тижня як на валютному міжбанку щодо долара, так і опосередковано щодо євро. А готівковий ринок, спостерігаючи відносну стабільність міжбанку, особливо не розгойдував курс готівкової валюти. Далися взнаки як зменшення кількості платоспроможних клієнтів, так і те, що багато громадян, які бажали придбати валюту в банках у межах установлених Нацбанком щомісячних лімітів, уже це зробили.

У підсумку перевищення обсягів купівлі валюти населенням на власні картки та через каси банків над обсягами валюти, яку громадяни здають в обмінники або продають зі своїх карток, збереглося, але вийшло на умовне плато з щоденною сумою в межах $37 млн — $51 млн. Ці суми теж немалі, але все ж не настільки критичні для нашого ринку, щоб дуже сильно вплинути на загальний тренд курсу долара на валютному ринку України.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Оскільки геополітична, воєнна та економічна ситуація у світі й Україні протягом цього тижня не стала оптимістичнішою, власники обмінників цими вихідними продовжать тактику збереження широких спредів між купівлею та продажем як долара, так і євро. Фактично цим вони перекладатимуть валютні ризики на покупців і продавців валюти. Спред між купівлею та продажем американської валюти в суботу й неділю в більшості обмінників фінансових компаній і працюючих відділень банків становитиме до 20−30 копійок, а євро — до 20−60 копійок. Також продовжиться практика встановлення деякими мережами обмінних пунктів у великих торговельних точках, де потреба громадян у гривні є максимально високою, спреду за доларом і євро в межах до 1 гривні.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 17−18 жовтня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: приймання — від 44,60 до 44,90 гривні, продаж — від 45,10 до 45,40 гривні.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в таких межах: приймання — від 50,20 до 50,80 гривні, продаж — від 50,95 до 51,40 гривні.

Частина обмінників може скоригувати зазначені мною прогнозні котирування ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від своїх індивідуальних завдань.

Особливої гри «на підвищення» (навіть з огляду на відносно стабільний попит на готівкову валюту) обмінники цими днями не влаштовуватимуть ані щодо долара, ані щодо євро. Але й до суттєвого зниження котирувань продажу як американської, так і європейської валюти фінансисти зараз не готові — надто швидко змінюється ситуація у світі та Україні. Тому власники обмінників у нинішній ситуації явно не захочуть брати на себе додаткові курсові ризики.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами