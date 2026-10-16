Прогноз курсу на вихідні: чи знизиться курс продажу долара та євро

Попри геополітичну напруженість, збереження котирувань нафти вище $100 за барель і помітні коливання пари євро/долар, український ринок завершив робочий тиждень без потрясінь. Але чи продовжиться ця тенденція найближчими днями, розповідає «Мінфін».

Попри збереження дуже напруженої ситуації в усьому світі та постійні обстріли Росією цивільної й критичної інфраструктури на всій території нашої країни, загалом гривня пережила цей тиждень дуже гідно.

За період із 12 до 16 жовтня курс продажу долара на міжбанку зріс лише на 3 копійки — з ранкових котирувань понеділка 44,89/44,92 до 44,91/44,95 гривні до вечора п'ятниці, а курс продажу євро на торгах зріс на 24 копійки — із 50,32/50,34 до 50,55/50,58 гривні. А на готівковому ринку ввечері в п'ятницю, 16 жовтня, долар в обмінниках продавали по 45,00−45,30 гривні, а євро — по 50,80−51,30 гривні.

І це попри те, що на світовому валютному ринку пару євро/долар досить сильно лихоманило, а ціни на нафту, попри всі гучні заяви президента США Дональда Трампа про швидке обвалення цін на енергоносії через угоду США—Росія, так і залишилися суттєво вищими за рівень $100 за барель.

Крім цього, вже незабаром відбудуться засідання ФРС США та ЄЦБ щодо процентних ставок. А суперечлива статистика щодо економіки США та ЄС дає американському й європейському регуляторам неоднозначні сигнали для ухвалення того чи іншого рішення, що завжди створює простір для маневру спекулянтів, які розгойдують пару євро/долар.

Графік євро/долар

Стрибки євро щодо долара в межах коридору цього тижня — від умовних 1,112 до 1,127 — уже загрожували Україні теоретичними коливаннями курсу євро щодо гривні в межах до 60−67 копійок, але цього разу на міжбанку такі масштабні коливання майже не відчувалися.

Причина одна — Нацбанк активно проводив інтервенції з продажу долара, задовольняв потреби великих покупців і навіть навмисно іноді розвертав курсовий тренд в окремі дні в бік певного просідання долара. Регулятор робив це завдяки масованим продажам валюти великим покупцям, що в окремі моменти знижувало попит на валюту й давало змогу іншим покупцям, які залишалися на ринку, досить успішно збивати котирування продавців, які на той момент залишалися на ринку, крім Нацбанку.

Крім цього, періодично й експортерам доводилося продавати свою валютну виручку, що надходила, аби закрити свої внутрішньоукраїнські розрахунки у гривні. Серед продавців валюти цього тижня вирізнялися сам Нацбанк, аграрії та айтівці, а серед покупців найбільше «світилися» окремі державні компанії, великі мережі імпортерів енергоносіїв і деякі ритейлери.

Не варто також скидати з рахунків і негативний чинник: через обстріли та влучання частина компаній-імпортерів зараз не надто поспішає одразу відновлювати всю свою інфраструктуру та запаси товарів, побоюючись нових влучань. У підсумку це дещо знизило попит на валюту, хоча й мало негативні наслідки для всієї економіки України.

На тлі скорочення державних витрат урядом і зростання дефіциту державного бюджету є також проблеми з відшкодуванням державою ПДВ частині експортерів, що змушує їх активніше розпродавати наявні валютні ресурси напередодні періоду податкових платежів бізнесу, який розпочнеться вже найближчим часом.

Усе це в сукупності підстрахувало гривню цього тижня як на валютному міжбанку щодо долара, так і опосередковано щодо євро. А готівковий ринок, спостерігаючи відносну стабільність міжбанку, особливо не розгойдував курс готівкової валюти. Далися взнаки як зменшення кількості платоспроможних клієнтів, так і те, що багато громадян, які бажали придбати валюту в банках у межах установлених Нацбанком щомісячних лімітів, уже це зробили.

У підсумку перевищення обсягів купівлі валюти населенням на власні картки та через каси банків над обсягами валюти, яку громадяни здають в обмінники або продають зі своїх карток, збереглося, але вийшло на умовне плато з щоденною сумою в межах $37 млн — $51 млн. Ці суми теж немалі, але все ж не настільки критичні для нашого ринку, щоб дуже сильно вплинути на загальний тренд курсу долара на валютному ринку України.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Оскільки геополітична, воєнна та економічна ситуація у світі й Україні протягом цього тижня не стала оптимістичнішою, власники обмінників цими вихідними продовжать тактику збереження широких спредів між купівлею та продажем як долара, так і євро. Фактично цим вони перекладатимуть валютні ризики на покупців і продавців валюти. Спред між купівлею та продажем американської валюти в суботу й неділю в більшості обмінників фінансових компаній і працюючих відділень банків становитиме до 20−30 копійок, а євро — до 20−60 копійок. Також продовжиться практика встановлення деякими мережами обмінних пунктів у великих торговельних точках, де потреба громадян у гривні є максимально високою, спреду за доларом і євро в межах до 1 гривні.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 17−18 жовтня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: приймання — від 44,60 до 44,90 гривні, продаж — від 45,10 до 45,40 гривні.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в таких межах: приймання — від 50,20 до 50,80 гривні, продаж — від 50,95 до 51,40 гривні.

Частина обмінників може скоригувати зазначені мною прогнозні котирування ще на плюс-мінус 5−10 копійок залежно від своїх індивідуальних завдань.

Особливої гри «на підвищення» (навіть з огляду на відносно стабільний попит на готівкову валюту) обмінники цими днями не влаштовуватимуть ані щодо долара, ані щодо євро. Але й до суттєвого зниження котирувань продажу як американської, так і європейської валюти фінансисти зараз не готові — надто швидко змінюється ситуація у світі та Україні. Тому власники обмінників у нинішній ситуації явно не захочуть брати на себе додаткові курсові ризики.