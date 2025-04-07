Прогноз курсу долара та євро з 7 до 11 квітня: яких «сюрпризів» чекати від торгових воєн

Цей тиждень на валютному ринку для наших банків та їхніх клієнтів мине під знаком невизначеності та дуже великого зростання активності. Кінець місяця та першого кварталу вже позаду, підбито перші підсумки на звітну дату. Тепер українському бізнесу потрібно просто збільшувати оберти, щоб рухатись далі. Але глобальна війна тарифів плутає всі плани компаній у всьому світі і серйозно впливає на українську економіку, а отже, і на курс.

Глобальні виклики

Насамперед для України серйозно зростуть додаткові витрати на логістику за всіма товарами, які надходять з-за кордону. При цьому наслідки зниження цін на енергоносії (нафта на заявах Трампа та загрозі світової рецесії просіла до рівнів близько $65 за барель) «докотяться» до нас лише за місяць-два, у кращому разі. А ось нові цінники постачання імпортних товарів з'являться на столі наших імпортерів вже днями.

Паралельно зростання витрат на логістику, тарифні війни та «закриття» за допомогою них багатьма країнами своїх ринків вдарить по і так невеликому українському експорту, а також частково відверне наших європейських партнерів від участі у фінансуванні багатьох проєктів у нашій країні. Це — негатив для України, тим паче, в умовах війни.

Курсові ризики, що багаторазово зростають, в умовах постійного Трамп-цунамі кидають серйозний виклик і нашому Нацбанку — і в частині назрілої оптимізації структури українського ЗВР, поки що повністю орієнтованого на долар (див. діаграми), і в частині грошово-кредитної політики загалом (та ж прив'язка гривні щодо долара). У тому числі для боротьби зі зростаючою внутрішньою інфляцією, в якій курсовий чинник відіграє не останню роль.

Крім того, варто враховувати, що основна частина цінних паперів у наших резервах — це американські казначейські зобов'язання, котирування та дохідність яких зараз серйозно змінюватимуться.

До цього варто додати й те, що в ході торгових воєн долар може здавати свої позиції на світовому ринку (про певне можливе ослаблення американської валюти говорив і сам Трамп). Наш бюджет, прив'язаний до розрахункового курсу 45 гривень на кінець 2025 року, і наші ЗВР, які в балансі Нацбанку почнуть отримувати негативну переоцінку, що скоротить його прибуток (а отже, у результаті перерахування до бюджету), — вочевидь не є позитивом для нашої держави.

Структура міжнародних резервів у розрізі валют

Структура міжнародних резервів у розрізі інструментів

Крім того, надто сильне зміцнення євро, з огляду на те, що зараз ми отримуємо основну фінансову допомогу від Євросоюзу, призведе до значного зростання зовнішнього боргу України (у гривневому еквіваленті) за рахунок курсових переоцінок. Це, зі свого боку, не лише збільшить тиск на бюджет, а й погіршить загальні економічні показники нашої країни — ще один негативний сигнал для інвесторів.

Тобто зараз перед чиновниками Нацбанку та уряду з'являється багато нових викликів, які вимагатимуть від них швидких, професійних та часто нестандартних економічних рішень. І питання адекватного і оперативного реагування на ризики, що додаються, і виклики для України зараз звучатиме все сильніше та гостріше.

Внутрішня ситуація на українському валютному ринку

На ринку активізуються як великі гравці-представники держсектору, так і приватні компанії. Війна вимагає забезпечення нашої оборонки, плюс — закриття потреб цивільного сектору. За моїми прогнозами, щоденні обсяги угод на міжбанку за системою Блумберг у період із 7 до 11 квітня перебуватимуть у межах від $175 млн до $260 млн.

Попит на валюту за рахунок саме цих категорій клієнтів продовжуватиме зростати, що «тиснутиме» на курс міжбанку. Тим паче, що аграрії вже почнуть поступово скорочувати обсяги валюти, що продається: у них закінчуються запаси торішнього врожаю, а витрати на весняні польові роботи здебільшого профінансовані, що знижує їх потреби у гривневих ресурсах.

Таким чином, попит на валюту збережеться на високому рівні, а пропозиція клієнта почне поступово знижуватися. IT-сектор, звичайно, частково підтримає пропозицію валюти на торгах, але революції не зробить і дефіцит валюти залишиться. Це змусить Нацбанк активніше продавати долар на міжбанку, що зробить його цінники та тактику проведення подібних продажів валюти важливою для формування курсового тренду на нашому ринку.

Найімовірніше, Нацбанк продовжить періодичну практику адресного продажу долара окремим найбільшим клієнтам-держкомпаніям оборонки, енергетики, критичної інфраструктури тощо. Цим він вирішує три дуже важливі для нього завдання:

зниження небажаного для регулятора ситуативного тиску на курс, коли великі гравці виходять із великими обсягами купівлі валюти і, тим самим, суттєво підвищують котирування. А ці «пожежі» потім знову доводиться гасити регулятору за рахунок інтервенцій.

Зниження коливань котирувань при періодичному проведенні адресних продажів долара частково впливає на динаміку інфляційних процесів в Україні, що також є необхідним для Нацбанку в умовах високих її показників.

Відносна та дуже умовна стабільність курсу зараз уповільнює зростання обсягів покупок валюти громадянами та робить гривневі вклади привабливішими для населення. Наразі на рахунках фізосіб у банках, враховуючи ФОПів, розміщено понад 1,3 трлн гривень в еквіваленті. Ці «гарячі» гроші у банківській системі поки що не чинять додаткового тиску на курс, що дуже важливо в епоху воєнної нестабільності та світових викликів, що постійно змінюються. Особливо наразі при загостренні всіх світових протиріч і торгових воєн.

У результаті, за моїми прогнозами, НБУ цього тижня доведеться витратити з резервів на підтримку курсу гривні на міжбанку близько $570 млн — 890 млн грн. Із огляду на своєчасне надходження на початку квітня 3,5 млрд євро від Євросоюзу, $400 млн — від МВФ та інших фінансових вливань наших західних партнерів наприкінці березня, ці витрати резервів не є критичними для ринку та Нацбанку. Тобто НБУ зберігає необхідний запас міцності, щоб активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара в будь-яких необхідних обсягах і тримати ситуацію на українському валютному ринку під цілковитим контролем.

Крім усього згаданого вище, на настрої та поведінку нашого валютного ринку продовжать впливати геополітичні та військові новини. Насамперед фіналізація угоди щодо рідкісноземельних металів зі США, а також реалії дотримання хоча б часткового перемир'я росією.

Як і минулого тижня, на затишшя на світовому валютному ринку в умовах агресивної торгової війни Дональда Трампа не можна очікувати. І повної стабільності за парою євро/долар не буде. А це означає, що і курс євро щодо гривні в Україні також лихоманитиме.

Графік пари євро/долар на момент написання статті

За моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках у період із 7 до 11 квітня перебуватиме в широких межах від 1,085 до 1,108 долара за євро з піковими коливаннями у період 9 квітня (опублікують протоколи засідання ФРС США щодо відсоткових ставок) та 10−11 квітня (дані щодо безробіття у США, інфляції та індексу споживчих настроїв).

Але головною причиною широкого коридору за парою євро/долар цього тижня, звичайно ж, будуть торгові війни США з ЄС та Китаєм.

Прогноз курсу долара та євро на 7−11 квітня

Міжбанк

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,085 до 1,108 долара за євро. Котирування долара на міжбанку 7−11 квітня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 40,85 до 41,50 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,32 до 45,98 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків через підвищені курсові ризики розширять спред за доларом у межах від 20 до 30 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 20−25 копійок за доларом та близько 25−30 копійок — за євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах коридору від 40,70 до 41,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,75 до 41,60 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах широкого коридору купівлі та продажу від 44,20 до 46,25 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 44,30 до 46,10 гривень.

Значна волатильність курсу євро як на міжнародному ринку, так і, як наслідок, — на українському, буде головним інструментом для спекулятивного доходу цього тижня.