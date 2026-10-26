Прогноз курсу долара та євро на 26-30 жовтня: чому тиск на гривню посилиться

В останній тиждень жовтня курс долара , євро та гривні сильно лихоманитиме, а сам ринок буде надзвичайно емоційним та знервованим. Занадто вже багато різнопланових чинників одночасно впливатимуть на настрої всіх учасників світового фінансового ринку. Ще й із поправкою на українські військові реалії, це відразу ж позначатиметься і на поведінці нашого валютного ринку.

Серед головних подій варто зазначити:

Оголошення 28 жовтня рішення Федрезерва США та 29 жовтня рішення ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Ще нещодавно багато аналітиків говорили про те, що найімовірніший сценарій кінця жовтня — це пауза у перегляді ставок обома регуляторами.

Очікувалося, що ставки на 0,25% річних Федрезерв підвищить лише в грудні (і саме таке рішення багато в чому закладав ринок до своїх прогнозів щодо пари євро/долар). ЄЦБ намагатиметься взагалі їх не підвищувати за позитивних сигналів економіки про стабілізацію цін у ЄС або, на лихий кінець, зробить це також у грудні. Зараз все змінилося.

Високі ціни на енергоносії зберігаються: барель нафти BRENT на момент написання статті коштує близько $111,41. Мирні протести школярів у Франції швидко переросли у реальні бойові дії на вулицях французьких міст. Соціально-політична нестабільність у державі вилилася в ралі за дохідністю держпаперів та в серйозні проблеми із формуванням держбюджету Франції на 2027 рік.

В Іспанії вже у листопаді відбудуться дострокові парламентські вибори. Праві та ліві радикальні рухи рвуться до влади у багатьох країнах Європи, у тому числі й у Німеччині.

При цьому показник річної інфляції у єврозоні за вересень 2026 року склав 3,8% (у серпні він був 3,2%), тобто інфляція у зоні євро зростає третій місяць поспіль. А основним локомотивом розгону цін у ЄС залишаються енергоресурси, ціни на які з початку року до вересня підскочили на 18,9% (проти 14,3% місяцем раніше). ЄЦБ прогнозує середній рівень інфляції близько 3%, за підсумками 2026 року.

Не факт, що інфляція в Європі знизиться за останні декілька місяців 2026 року, оскільки ціни на енергоносії продовжують зростати. Тож ЄЦБ може підвищити ставки вже цього тижня на 0,25% річних, чого раніше ринок не закладав до своїх прогнозів щодо пари євро/долар.

У США ситуація з цінами не краща, ніж у ЄС, попри наявність власних нафтових та газових ресурсів, які роблять Штати менш залежними від чинника пального. Рівень інфляції у Штатах за вересень прискорився до 3,7% у річному вимірі. Головною причиною так само, як і в ЄС, стало різке подорожчання енергоносіїв та пального: зростання цін на бензин за рік уже склало 34,2%, а на мазут — 74,2%.

У цій ситуації і ФРС США має всі підстави не відкладати підвищення ставок до грудня, а зробити це вже зараз. Якщо обидва регулятори наважаться на посилення монетарної політики, всі розрахунки ринку щодо пари євро/долар, закладені до поточного рівня коридору близько 1,113−1,126 долара за євро, вже не спрацюють.

У результаті в останні робочі дні жовтня на міжнародний валютний ринок чекають гарантовані ралі за парою євро/долар із коливаннями в межах до 1 центу за день, залежно від рішення американського та європейського регуляторів.

Стрибки пари євро/долар у межах до 1 цента на євро негайно позначатимуться на курсі євро щодо гривні в межах теоретичних коливань до 45 копійок на євро в період 28−29 жовтня. Навіть з огляду на заходи у фарватері політики «гнучкого курсоутворення», яку нині проводить наш Нацбанк, ці коливання можуть становити на нашому міжбанку до 20−35 копійок на євро.

Динаміка пари євро/долар

Курс долара (міжбанк) із початку жовтня 2026 року

Курс євро (міжбанк) із початку жовтня 2026 року

Проміжні вибори до Конгресу США, які відбудуться вже на початку листопада. Республіканці ризикують втратити частину голосів, що суттєво послабить позиції президента США Дональда Трампа. Щоб перед виборами завоювати підтримку виборців, незадоволених зростанням цін на бензин, дорожнечею та багатьма рішеннями керівництва Штатів, найближчим часом жорстка риторика Дональда Трампа щодо України лише наростатиме. Та й загалом гучних заяв із боку американського президента щодо ситуації у світовій політиці та економіці побільшає.

У результаті інвестори знову почнуть нервувати. Це посилить тиск на долар, спровокує нові ралі щодо золота, як захисного активу, а також призведе до чергових цунамі на світовому фондовому ринку. Все це також безпосередньо впливатиме на поведінку пари євро/долар до кінця жовтня цього року та на початку листопада.

Мій прогноз щодо пари євро/долар у період із 26 до 30 жовтня — це коридор у межах від 1,113 до 1,139 долара за євро.

З огляду на геополітичні чинники та хвилювання інвесторів щодо майбутніх рішень ФРС США та ЄЦБ цього тижня, я прогнозую коридор за золотом у межах від $3 910 до $4 370 за унцію.

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Ціни на нафту марки Brent, за моїм прогнозом, у період із 26 до 30 жовтня на світовому ринку залишаться на високому рівні — в межах від $98 до $118 за барель, що збереже проблему дорожнечі енергоносіїв як для США, так і для України.

Дії НБУ на міжбанку. Національному банку цього тижня доведеться докласти чимало зусиль, щоб максимально згладжувати курсові гойдалки та виклики, які генеруватиме поведінка пари євро/долар на зовнішніх майданчиках, а також закривати потреби імпортерів у валюті, що зростають.

Регулятору доведеться щодня проводити масовані інтервенції з продажу долара на міжбанку для підтримки гривні і витратити на це із резервів, за моїми розрахунками, не менше ніж $1,1 млрд — 1,49 млрд.

Валютні ресурси для цього у Нацбанку зараз є: ЗВР України на 1 жовтня становлять близько $47,1 млрд. Але незрозумілі поки що перспективи щодо фінансування видатків держбюджету до кінця цього року (прерогатива уряду) у поєднанні з невирішеним питанням про збільшення розміру західної фінансової допомоги у листопаді-грудні 2026 року та у 2027 році, не дають НБУ розуміння, що буде з резервами у 2027 році.

Отже, Нацбанку буде складно прогнозувати, скільки він може витрачати із золотовалютних резервів на підтримку гривні в умовах посилення війни рф проти України, постійних обстрілів цивільної та критичної інфраструктури нашої країни.

З огляду на входження в опалювальний сезон (попри постійні обстріли росією критичної інфраструктури України), я прогнозую зростання додаткового попиту на валюту на міжбанку з боку відповідних держкомпаній у межах до $35 млн — 60 млн щодня.

Як і всі останні тижні, серед покупців валюти в період із 26 до 30 жовтня будуть помітні імпортери всіх видів енергоносіїв, енергетики, держкомпанії та приватні компанії, що працюють на оборону, а також великі мережі з продажу товарів народного споживання.

А серед продавців ми здебільшого спостерігатимемо НБУ, частково йому в цьому «допомагатимуть» аграрії, айтівці та оборонні підприємства, які мають дозвіл держави на постачання за кордон продукції подвійного призначення.

Крім того, 29 жовтня Правління Нацбанку оголосить своє рішення щодо облікової ставки. Рівень облікової ставки НБУ залишається одним із головних орієнтирів для банків при формуванні ними своєї відсоткової політики щодо депозитів та інших дохідних для вкладників інструментів у гривні. Що, зі свого боку, вплине і на поведінку інвесторів при виборі ними активів — гривневих (тих самих депозитів чи ОВДП у нацвалюті), або ж купівлю валюти.

З огляду на те, що інфляція в Україні продовжує прискорюватися (на 1 жовтня офіційна споживча інфляція вже досягла 10%), НБУ, найімовірніше, буде змушений підвищити облікову ставку ще на 0,5% річних — до 16,5%. Це має зберегти привабливість гривневих активів для всіх учасників фінансового ринку, що теж виступить своєрідним додатковим економічним підстрахуванням для курсу гривні щодо інших валют.

Обсяг щоденних операцій на міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг у період із 26 до 30 жовтня, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах від $270 млн до $390 млн. Щоденне перевищення купівлі валюти населенням собі на картки і на готівковому ринку над обсягами валюти, яку громадяни продають, у цей період, за моїми розрахунками, складе від $32 млн до $60 млн.

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Прогноз курсу долара та євро на 26−30 жовтня

Міжбанк

При прогнозному коридорі пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,113 до 1,139 долара за євро та прогнозному коридорі за котируваннями безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 44,75 до 45,85 гривень, коридор за безготівковим євро цими днями, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах від 50,35 до 51,60 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом в межах від 20 до 30 копійок, і за євро — в межах до 20−70 копійок із частою зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку в Україні та тренду за парою євро/долар у світі. Особливо часто цінники змінюватимуться 28−29 жовтня, коли волатильність за парою євро/долар на світових майданчиках буде максимальною через засідання ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,55 до 45,95 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,65 до 45,90 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 50,20 до 51,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 50,30 до 51,75 гривень.

Волатильність котирувань готівкового ринку як за доларом, так і за євро буде основною особливістю цього тижня. При цьому, на відміну від попередніх тижнів, періодично власники обмінників гратимуть «на підвищення». Особливо, якщо попит на готівкову валюту в цей період в їх регіонах збільшиться.