Прибутковість американських трежеріс зростає: які купувати зараз

Після відносно стабільного початку року другий квартал 2025-го обіцяє бути складнішим для інвесторів на ринку боргових паперів. Економіка США поки що демонструє ознаки «м'якої посадки». Але зміна макроекономічного ландшафту, жорсткіша торговельна риторика Вашингтона та підвищена волатильність створюють низку нових викликів. Про те, чого очікувати інвесторам і які дії допоможуть скоригувати стратегію, розповів інвестиційний експерт Євгеній Тригубченко.

Зростання тиску на прибутковість

Прибутковість трежеріс різних строків (від 2 до 30 років)

Ключова динаміка першого кварталу — стійкий тиск на прибутковість казначейських облігацій США. На тлі змішаних макроекономічних даних і невизначеності щодо дій Федеральної резервної системи прибутковість 10-річних облігацій зросла до 4,4%, чим відіграла «голубину» риторику початку року. Це ускладнило ситуацію на ринку корпоративного боргу, зокрема, у спекулятивному сегменті, де спреди почали розширюватися.

Минулого тижня президент Трамп знову розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла, й заявив, що його звільнення «не може відбутися достатньо швидко», та зазначив, що ФРС уже мала б знизити відсоткові ставки цього року.

Напередодні Пауелл попередив, що нові тарифи можуть посилити інфляцію та уповільнити економічне зростання, чим ускладнює виконання подвійного мандата ФРС. Він також наголосив, що не очікує швидкого зниження ставок.

Динаміка розширення спредів



Джерело: Bloomberg

Торгові війни й геополітика: новий виклик для облігацій

Додатковим негативним чинником для ринку став початок нової хвилі торговельних конфліктів. Із квітня США офіційно запровадили загальний імпортний тариф у 10%, а для Китаю цей показник сягнув 145%. Як наслідок — виникла ланцюгова реакція: ринки стали волатильнішими, а інвестори — обережнішими щодо активів, чутливих до геополітичних ризиків.

Запровадження високих імпортних тарифів у США активізує ризики глобальної рецесії, що може спричинити коливання на ринку облігацій. Торгові санкції та мита здатні підвищити вартість товарів і послуг, що вплине на інфляцію. Відповідно, зростання інфляції може змусити Федеральну резервну систему (ФРС) підвищити ставки, що позначиться на прибутковості трежеріс, адже нові облігації пропонуватимуть вищі ставки для залучення інвесторів.

Як скоригувати стратегію на другий квартал

У поточних умовах діяти з особливою обережністю — не стандартна порада, як зазвичай у періоди нестабільності, а необхідність. Стратегія має базуватись на збалансованій позиції між тривалістю портфеля (duration) і кредитним ризиком. Зокрема, варто звернути увагу на такі інструменти:

Казначейські облігації США. У короткостроковій перспективі найбільший потенціал для прибутковості — у сегменті паперів зі строком 5−7 років. Це дозволяє зафіксувати порівняно високі купони без надмірного ризику, властивого довгостроковим паперам, які залишаються під тиском.

У короткостроковій перспективі найбільший потенціал для прибутковості — у сегменті паперів зі строком 5−7 років. Це дозволяє зафіксувати порівняно високі купони без надмірного ризику, властивого довгостроковим паперам, які залишаються під тиском. Інвестиційний клас (облігації з високим кредитним рейтингом). Корпоративні облігації з високим рейтингом залишаються пріоритетною позицією. Найперспективніші можливості — у банківському секторі (переважно бенчмарк-емітенти), а також у телекомунікаціях та енергетиці. Перевага — паперам із фіксованим купоном.

Корпоративні облігації з високим рейтингом залишаються пріоритетною позицією. Найперспективніші можливості — у банківському секторі (переважно бенчмарк-емітенти), а також у телекомунікаціях та енергетиці. Перевага — паперам із фіксованим купоном. Спекулятивний сегмент (high yield). У цьому секторі спостерігається поступове охолодження після активного першого кварталу. Основна стратегія — висока вибірковість. У фокусі — якісні емітенти з прогнозованими грошовими потоками; варто уникати паперів із високим ризиком рефінансування.

У цьому секторі спостерігається поступове охолодження після активного першого кварталу. Основна стратегія — висока вибірковість. У фокусі — якісні емітенти з прогнозованими грошовими потоками; варто уникати паперів із високим ризиком рефінансування. Облігації з країн, що розвиваються. До суверенних паперів країн, що розвиваються, варто підходити з обережністю. Торговельні війни, зміцнення долара США та висока волатильність можуть мати негативний вплив на ці ринки. Інвестори повинні зважувати потенційну дохідність проти високих ризиків.

Читайте також: Pepsi: історія компанії, яка 127 років залишається в тіні «старшого брата»

Другий квартал 2025 року стане випробуванням на витривалість для боргових ринків. Політичні й торговельні чинники відіграють дедалі вагомішу роль, тож стратегія надійності та диверсифікації має стати основою для ухвалення інвестиційних рішень. Облігації залишаються важливим компонентом портфеля, але у 2025 році їх потрібно розглядати не як захист, а як інструмент гнучкого маневрування в умовах невизначеності.