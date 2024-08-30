Долар і євро почали швидко дешевшати: чого чекати по валюті цими вихідними

Гривня зміцнювалася на міжбанку за останній тиждень. Як відреагує готівковий ринок, і чи варто чекати на швидке падіння цінників на долар та євро в обмінниках на вихідних — 31 серпня та 1 вересня — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Кінець літа пройшов на валютному ринку України динамічно та дещо різнопланово. З одного боку, стараннями Нацбанку та за рахунок його активних інтервенцій дещо пригасилися зростання котирувань долара в середині тижня, коли більша частина гравців закривала свої основні розрахунки з контрагентами на звітну дату як у гривні, так і у валюті.

А притискання курсу долара на міжбанку у поєднанні з просіданням євро щодо долара на міжнародних майданчиках (упав нижче рівня 1,11 долара і на момент написання статті знаходиться на позначці 1,1060) призвело до падіння й котирувань євровалюти щодо гривні.

З іншого боку, щоденні обсяги торгів по системі Блумберг весь тиждень були досить низькими і навіть не доходили до $200 млн, що дуже мало в умовах наближення звітної дати.

І це говорить про те, що в українській економіці (в одну з перших черг — по експорту) все зараз дуже складно. І тільки на війну з її проблемами з електрикою тут не спишеш. Спрацьовує і вже дворічна руйнація агресором значної кількості об'єктів, складів тощо, і періодичні логістичні та митні проблеми, які Україні влаштовують країни-сусіди, та ще багато внутрішніх чинників законодавчого рівня, які явно не йдуть на користь стимулюванню розвитку нашої економіки.

У підсумку, за тиждень долар, під час продажу на міжбанку, подешевшав на 28 копійок: з 41,29/41,31 до 41,00/41,03 гривень, а євро за котируваннями продажу просів одразу на 74 копійки — з 46,1663/46 ,1804 грн. до 45,4198/45,4366.

Чому просідав євро

Таке падіння котирувань євро щодо гривні пов'язане із синергією двох факторів, які спрацювали проти євровалюти в останні кілька днів:

1) просідання євро щодо долара на зовнішніх ринках суттєво нижче за 1,11 долара за євро;

2) зміцнення гривні щодо долара на українському міжбанку.

Долар (міжбанк) за цей тиждень

У підсумку на цей тиждень євро (міжбанк) виглядав так:

Як відреагував готівковий ринок

На таку поведінку міжбанку зреагував і готівковий ринок, де до вечора п'ятниці 30 серпня долар продавався по 41,30−41,50 гривень, а курс продажу євро знаходився в межах 45,80−46,20 гривень.

Причому банки і обмінники, що накупилися до цього «дорогого євро», дуже неохоче знижують свої котирування продажі євровалюти, доки не розпродадуть ці обсяги «дорогої» євровалюти.

Саме цими індивідуальними особливостями частини банків та мереж обмінників і пояснюється зараз такий суттєвий розкид цінників євро на готівковому ринку України. Збережеться ця тенденція значного розкиду котирувань готівкового євро в обмінниках і наступними вихідними.

Готівковий долар за тиждень

Готівковий євро за тиждень

Якщо уважно подивитися на графіки міжбанку та готівкового ринку, то можна помітити, що готівковий ринок при цьому реагував на те, що відбувається на міжбанку, більш плавно і спокійно, без різких зльотів і обвалів цінників, що говорить про відсутність ажіотажу на валютному ринку.

Валюта знову йде під матрац і не працює на економіку

Щоправда, при цьому все ж таки зберігається негативна тенденція практично всього періоду війни — перевищення купівлі валюти населенням над її продажем. Тобто громадяни на побоюваннях продовження девальвації гривні посилено стали вкладатися у валюту.

Причому, факт, який явно насторожує: якщо в серпні 2023 року щомісячне негативне сальдо цих операцій було всього $149 млн, то вже в період з травня по липень 2024 року щомісячне негативне сальдо становить від $972 млн до $1,117 млрд:

Операції фізосіб з купівлі/продажу іноземної валюти (12 місяців)

І судячи зі статистики Нацбанку за серпень, подібна тенденція збережеться і цього місяця:

Операції фізосіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Власники обмінників приватно кажуть про те, що попит на валюту останнім часом поступово посилюється. І це дозволяє їм досить спокійно утримувати спред між купівлею та продажем по долару і євро на середньому, або навіть трохи вище середнього, рівні.

Навіть у великих і не прифронтових містах України, де конкуренція за клієнта між обмінниками сильніша — спостерігається ця нерадісна для Нацбанку ситуація.

Тим більше, у тому випадку, коли ця валютна готівка потім осідає у громадян «під матрацем» і не працює на країну, що воює, періодично підживлюючи ще й «тіньову» економіку. І знову перед банківською системою явно має постати завдання щодо повернення даних валютних ресурсів назад у банки для роботи в легальному секторі.

І тут, на тлі збереження відсоткових ставок ФРС США на рівні 5.25%-5,5% річних та ЄЦБ на позначці 4,25% річних, досить скромно та нелогічно виглядають ставки за валютними депозитами наших банків у межах від 0,1% до максимум 3% річних у доларі або від 0,1% до 2% річних у євро.

І це з урахуванням того, що ця дохідність ще й оподатковується 18% та військовим збором, який буде збільшено з 1,5% до 5%. У результаті значний ресурсний потенціал населення у вигляді валютної готівки так і не використовується в українській економіці.

Щоб розуміти потенціал цього ресурсу, наведу кілька цифр. Ще наприкінці III кварталу 2022 року обсяг готівкової іноземної валюти поза банківською системою України становив за даними члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка $107 млрд доларів в еквіваленті. Як писав тоді народний депутат, оцінка Нацбанку включала заощадження населення та тіньову економіку.

Навіть якщо з урахуванням війни та вимушеного від'їзду понад 6,5 млн українців-біженців за кордон, зараз залишилося 50% цієї суми (насправді значно більше), то навіть ця сума становить близько $53,5 млрд. І цей ресурс потрібно залучати для роботи у реальному легальному секторі економіки. Поки що ж українці продовжують накопичувати великі обсяги валюти і у значних сумах складати її «під матрац».

Прогноз курсу долара та євро 31 серпня — 1 вересня

Цими вихідними тенденція перевищення попиту на валюту над її пропозицією збережеться, що дозволить власникам обмінників у поточних умовах тримати спред між купівлею/продажем валюти на середньому рівні в межах від 20 до 30 копійок по долару та від 20 до 40 копійок по євро.

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих у вихідні відділень банків буде в межах коридору: прийом від 40,70 до 41,20 гривень та продаж від 41,30 до 41,55 гривень.

А курс євро на готівковому ринку 31 серпня -1 вересня буде в межах: прийом від 45,40 до 45,70 гривень та продаж від 45,75 до 46,20 гривень.

Євро вже традиційно буде головним інструментом для спекулятивного заробітку цими вихідними за рахунок великого розкиду котирувань євровалюти в різних мережах обмінників по всій Україні.