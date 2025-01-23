Голова BlackRock виступає за токенізацію акцій та облігацій

У нещодавній публічній заяві Ларрі Фінк, генеральний директор BlackRock, висловив підтримку схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) токенізації облігацій та акцій. Ця позиція є частиною ширшої тенденції, спрямованої на перетворення фінансових активів на цифрові токени на блокчейн-мережах. Про це повідомляє Investing.

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«Якщо ми зможемо токенізувати облігації та акції… це демократизує інвестування способами, які ми не можемо собі уявити», — заявив Фінк в інтерв'ю Bloomberg на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Мета цієї ініціативи — революціонізувати способи доступу до інвестицій та управління ними. Обговорення цього потенційного розвитку було спровоковано зауваженнями Фінка у недавніх інтерв'ю.

Він наголосив на перспективі демократизації інвестицій через токенізацію, одночасно визнаючи проблеми, пов'язані з регуляторним схваленням та впливом на ринок.

Токенізація активів, особливо облігацій та акцій, потенційно може підвищити доступність інвестицій, полегшуючи участь у фінансовому ринку для ширшого кола осіб. Однак ця трансформація вимагатиме схвалення та нагляду з боку регулюючих органів, таких як SEC.

Заяви Фінка вивели тему токенізації активів на перший план, наголошуючи як на її потенційних перевагах, так і на складностях. Регуляторне схвалення, зокрема, є основною перешкодою, яку необхідно подолати для цього бачення.

Наслідки токенізації на ринку — ще один аспект, який потребує ретельного розгляду. Таким чином, коментарі Фінка спровокували дискусію про майбутнє управління інвестиціями та потенційну роль технології блокчейн у цьому секторі.

Хоча ідея токенізації акцій та облігацій набирає обертів, ще доведеться побачити, як це буде реалізовано та регулюватися. Коментарі генерального директора BlackRock, однієї з найбільших у світі компаній з управління інвестиціями, підкреслюють зростаючий інтерес та потенціал цифрової трансформації у фінансовому секторі.

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