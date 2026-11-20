Сучасний банківський сервіс пов'язаний з якісною цифровізацією фінансових послуг, коли основні операції, зокрема перекази, платежі, управління рахунками і депозитами та оформлення споживчих позик клієнт здійснює у застосунку банку. Як і чому змінюється банківський застосунок O.Bank і який функціонал та безпеку пропонує користувачам, розповів директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банку Віталій Могильов.

Цифрові сервіси сьогодні — данина моді чи конкурентна перевага? Якою є роль цифровізації банківських послуг?

Цифрові сервіси у багатьох країнах світу вже давно не мода, а звичний та комфортний спосіб взаємодії клієнтів з банком. У сучасній цифровій культурі саме зручний банківський застосунок стає фактично вирішальним фактором для клієнта при виборі фінансової установи. Якщо переказ займає секунди, а картку чи кредит можна оформити без візиту до відділення, звісно, лояльність клієнтів зростає, а клієнтська база банку розширюється.

Зараз саме застосунок дає змогу керувати рахунками з будь-якого місця, де є інтернет, а значить, відкриває можливості, такі як швидко відкрити картку, отримати виплати, допомогти рідним чи безпечно накопичувати кошти онлайн. Але, звісно, попри всі зручності користування застосунком, залишаються питання, які вирішити можливо лише у відділенні банку. Думаю, цифровізація є вагомою конкурентною перевагою, але лише тоді, коли за нею стоїть реальна користь та гарантії безпеки для клієнтів. До речі, рівень користування банківськими цифровими сервісами в Україні дуже високий. Відповідно до результатів щорічного дослідження Mastercard, у межах якого компанія проаналізувала платіжні вподобання користувачів банківських послуг, дев'ять із десяти опитаних українців користуються цифровим банкінгом через сайт або мобільний застосунок, якому віддають перевагу 79% користувачів.

Розкажіть про історію створення і запуску застосунку O.Bank — коли і як починалась його розробка, на чому були зроблені акценти?

Застосунок O.Bank став для Ідея Банку не просто новим каналом дистанційного обслуговування, а важливою частиною трансформації банку та його виходу на новий рівень взаємодії з клієнтами. До появи O.Bank основним цифровим каналом був інтернет-банкінг. Проте з часом змінювалася поведінка клієнтів, смартфон поступово став основним інструментом для управління фінансами, а очікування користувачів від банківських сервісів почали формуватися вже не лише банками, а й досвідом взаємодії з сучасними цифровими сервісами.

Тому перед командою Ідея Банку стояло завдання не просто перенести функціональність інтернет-банкінгу в мобільний телефон. Потрібно було створити принципово новий клієнтський досвід і водночас розширити аудиторію банку.

Саме так сформувалася концепція окремого сучасного цифрового середовища, яке мало бути зрозумілим і зручним для нової аудиторії та водночас працювати на розвиток основного банківського бізнесу.

На етапі розробки застосунку ми робили акцент на кількох параметрах: простоті та зручності щоденних операцій, швидкості взаємодії з банком і можливості поступового розвитку цифрової екосистеми навколо клієнта. Крім того, розробку і запуск O.Bank ми мотивували насамперед тим, що він дає клієнтам можливість дистанційного онбордингу.

Застосунок дозволив Ідея Банку бути присутнім у тих сегментах аудиторії та сценаріях користування банківськими послугами, де інтернет-банкінгу вже було недостатньо. Сьогодні O.Bank продовжує розвиватися, як цифровий продукт, а його функціональність розширюється відповідно до потреб клієнтів та змін на фінансовому ринку.

Як клієнти реагують на застосунок і які операції проводять найчастіше?

Маємо дуже показні та вкрай позитивні показники зростання активності користувачів застосунку O.Bank. Найчастіше клієнти користуються O.Bank для карткових, депозитних операцій, переказів та погашення кредитів. Зокрема, щороку кількість транзакцій з погашення позик зростає на чверть. Перекази на рахунки в інших банках — також серед головних операцій, які використовують клієнти. Суттєво збільшився й обсяг поповнення власного рахунку. Кількість переказів за QR розширилася в рази й надалі зберігає такі ж стрімкі темпи масштабування. Бачимо зростання поповнення депозитів на 21% у 2025 році, а зараз у 2026-му році їх на 25% більше, ніж за весь 2025 рік.

Скільки клієнтів банку регулярно користуються застосунком? Як змінилася в 2026 році кількість користувачів?

З початку 2026 року кількість зареєстрованих користувачів O.Bank зросла на 29% з 420 тисяч наприкінці минулого року до 542 тисяч станом на жовтень 2026 року. Загалом за дев'ять місяців цього року до застосунку долучилися 122 тисячі нових клієнтів, що забезпечило середній щомісячний приріст на рівні 3,2%.

Наразі наскільки важлива зручність, фактично інтуїтивність інтерфейсу застосунку, на ваш погляд? Що саме це допомагає вирішити?

Для застосунку дуже важливо мати простий та інтуїтивний інтерфейс, подібний до інтерфейсів провідних банківських (і не лише банківських) застосунків. Завдяки використанню звичних інтерфейсних рішень клієнт, незалежно від того, чи він переходить до Ідея Банку з іншого банку, чи, наприклад, опановує свій перший фінансовий застосунок, отримує безпроблемний та позитивний досвід, що закладає фундамент його лояльності до банку. Проте прагнення до стандартів не означає статичність. Щоб взаємодія між клієнтом і банком залишалася максимально інтуїтивною, необхідно безперервно аналізувати реальний клієнтський досвід та гнучко підлаштовувати інтерфейс під актуальні моделі поведінки користувачів. Для кожної людини критично важливі її час та ефективні рішення, а адаптивний, простий інтерфейс допомагає це миттєво забезпечити.

Отже, в застосунку O.Bank наразі доступні різні функції, зокрема для платежів, депозитів, карток. Розкажіть, будь ласка, що саме вже доступно клієнтам і що в розробці?

У застосунку O.Bank можна переказувати кошти в інші банки та на картки, робити миттєві перекази й перекази за QR, поповнювати рахунок через Apple Pay та Google Pay, оплачувати мобільний зв'язок і погашати кредит. Серед останніх оновлень — комунальні платежі, кешбек, можливість зазначити, за кого здійснюється платіж для IBAN-переказів, і самообслуговування за кредитом (формування виписок і довідок про закриття). Клієнти Ідея Банку можуть також онлайн оформити платіжну картку в гривні та валютну картка в доларах або євро, а також доступна до оформлення в застосунку цифрова кредитна О.Картка. У застосунку можна керувати картками — змінювати ліміти, блокувати картки, змінювати PIN-код. Також багато можливостей у застосунку пов’язані з депозитами — можна відкрити вклад, поповнити, частково зняти кошти або закрити депозит. Попит на поповнення вкладів стабільно зростає: у 2025 році — на 21%, а у 2026-му таких операцій уже на 25% більше, ніж за весь 2025 рік.

Чи можна сьогодні через застосунок оформити споживчий кредит? Наскільки це реально і якого часу потребує? Чи вже користуються клієнти цією функцією?

Так, клієнти Ідея Банку можуть оформити кредитний продукт «О.Картка» в мобільному застосунку O.Bank. Процес максимально цифровізований: клієнт подає заявку в застосунку, після чого банк оцінює його дані та кредитоспроможність і визначає доступну суму кредиту. Після схвалення клієнт ознайомлюється з умовами кредитування, підписує договір і отримує доступ до кредитних коштів. У більшості випадків оформлення займає до 5 хвилин. Тривалість процедури залежить від результатів автоматизованої оцінки та необхідності надання додаткових документів. Наприклад, у разі запиту суми понад 150 тисяч гривень необхідна довідка про доходи.



За умовами продукту «О.Картка» максимальний кредитний ліміт становить до 500 000 грн, строк кредитування — 12 місяців із можливістю автоматичної пролонгації. Номінальна процентна ставка становить 39,6% або 72% річних, а реальна річна процентна ставка — 47,11% або 81,37%. Для безготівкових покупок у торговельно-сервісній мережі та інтернеті протягом пільгового періоду передбачена ставка 0,01% річних на відповідну заборгованість.



Конкретні умови кредитування, зокрема процентна ставка та реальна річна процентна ставка, визначаються індивідуально за результатами оцінки кредитоспроможності клієнта. До укладення договору клієнт отримує паспорт споживчого кредиту з інформацією про істотні умови, витрати та загальну вартість кредиту."

Сьогодні, коли шахрайські організації часто отримують доступ до платіжних даних, які технології допомагають захистити дані користувачів банківського застосунку? Що саме зроблено банком для захисту клієнтів та їхніх даних?

Безпека цифрового банкінгу — це комплексний підхід: захищаються дані, власне застосунок, пристрій клієнта та кожна фінансова операція. В застосунку O.Bank механізми захисту працюють на різних рівнях: захист даних і каналу комунікації, контроль доступу та підтвердження операцій. Кіберзагрози змінюються, тому ми в Ідея Банку регулярно посилюємо захист відповідно до нових сценаріїв шахрайства та технологічних можливостей. Окремий важливий напрям — захист інформації на пристрої користувача. Нещодавно ми впровадили додаткові обмеження, які не дозволяють робити скриншоти чи записувати вміст екрану в застосунку. Це зменшує ризик несанкціонованого копіювання або поширення конфіденційної інформації. Безпека користувачів не обмежується входом у застосунок: фінансові операції проходять через відповідні механізми контролю та підтвердження, а банк постійно вдосконалює систему виявлення та запобігання підозрілим діям. Ми впевнені: зручність і безпека мають розвиватися одночасно, а клієнт не має обирати між комфортним користуванням та належним рівнем захисту. Тому застосунок O.Bank — це повноцінний цифровий банківський канал із комплексною системою захисту. Водночас значна частина сучасного шахрайства відбувається не через злам банківської системи, а через соціальну інженерію, коли зловмисники переконують самого користувача розкрити дані або виконати певні дії. Тому безпека клієнта і його даних — це поєднання технологій банку, контролю операцій та уважності самого користувача.

Які поради ви б надали користувачам застосунку для підвищення захисту власного рахунку і фінансів, адже і з боку клієнта має бути продуманий захист своїх даних?

Ми радимо клієнтам дотримуватися кількох простих правил. По-перше, користуватися офіційними каналами: працювати через мобільний застосунок або інтернет-банкінг із двофакторною автентифікацією і не вводити паролі чи OTP на неперевірених сайтах. По-друге, обирати складні паролі (не 1234 і не дату народження) та використовувати біометрію (Touch ID/Face ID) — це суттєво знижує ризик. По-третє, ніколи не передавати стороннім особам код з SMS, власні дані та доступ до телефону, навіть якщо запит здається офіційним. Також необхідно регулярно оновлювати операційну систему та застосунок O.Bank, щоб мати актуальний захист.

Як оцінюєте технологічність застосунку та чим саме вона забезпечена?

Сьогодні технологічність банківського сервісу визначається не лише функціоналом застосунку, а й тим, наскільки швидко, зручно та безпечно клієнт може отримати повний спектр фінансових послуг без візитів до відділення. Саме за таким принципом побудована цифрова екосистема O.Bank. Стати клієнтом Ідея Банку можна повністю онлайн, без роздруківок і паперових документів. Дистанційну реєстрацію та ідентифікацію забезпечує інтеграція з державними та банківськими цифровими сервісами: порталом «Дія» та BankID НБУ. Після цього відкривається рахунок, і банківські послуги стають доступними клієнту. Далі можна дистанційно оформити основні банківські продукти: кредити, депозити, кредитні картки, розстрочку, сервіс «Оплата частинами» та інші фінансові рішення. Ми впевнені, що зручним і корисним інструментом застосунок робить високий рівень автоматизації процесів, сучасні механізми захисту даних, цифрові інструменти ідентифікації та верифікації клієнтів і безперервний розвиток технологій. Для клієнта це означає максимальну зручність, економію часу та повноцінний банкінг у смартфоні, де всі необхідні фінансові можливості завжди поруч.

Як Ідея Банк планує удосконалити O.Bank — як буде розвивати застосунок, і чому це важливо?

Розвиток O.Bank для Ідея Банку — це насамперед простота, зручність і безпека щоденного банкінгу. Ми плануємо розширювати можливості застосунку, вдосконалювати навігацію та робити шлях клієнта від реєстрації до оформлення й використання продуктів ще зрозумілішим. Особливу увагу приділяємо можливості самостійно керувати фінансами, персоналізації та своєчасній підтримці. Подальші вдосконалення застосунку визначаємо з урахуванням зворотного зв’язку й потреб клієнтів. Для нас в Ідея Банку важливо, щоб O.Bank допомагав вирішувати фінансові питання швидко й комфортно, з мінімальною кількістю кроків і без необхідності відвідувати відділення. Саме на цьому ґрунтується наш підхід до розвитку застосунку.