Блокування рахунку, запит «підтвердити економічний зміст операцій», раптова відмова банку в обслуговуванні — з цим дедалі частіше стикаються підприємці, які продають товари онлайн з оплатою при отриманні. Особливо вразливі бренди, що працюють через кілька ФОП. На що звертають увагу банки та платіжні установи і як заздалегідь підготуватися до перевірок, «Мінфіну» розповіла адвокатка з корпоративного та господарського права ЮК «Проктор» Ірина Судейкіна.
Продаєте з післяплатою? За що банк може заблокувати рахунок ФОП
Звідки підвищена увага
Модель «один бренд кілька ФОП» в українській онлайн-торгівлі, зокрема в сегменті одягу, давно стала звичною. Підприємці розподіляють між собою виробництво, склад, продажі, рекламу, а заразом тримаються в межах лімітів доходу для спрощеної системи оподаткування. Бізнес-логіка тут зрозуміла. Проте банк бачить іншу картину: кілька рахунків, один сайт, ті самі відправники посилок і тисячі дрібних надходжень від фізичних осіб.
Закон України від
При післяплаті ситуацію ускладнює поява ще однієї ланки. Гроші покупця спершу надходять до платіжної установи, що співпрацює з поштовим оператором (найвідоміший приклад NovaPay у звʼязці з «Новою поштою»), і лише після цього зараховуються на рахунок ФОП. Тобто операцію аналізують щонайменше двічі: установа, яка здійснює переказ, і банк, де відкрито рахунок підприємця. Кожен із них може поставити свої запитання.
На що реагують комплаєнс-підрозділи
З практики супроводу таких клієнтів можна виокремити три ситуації, які найчастіше стають приводом для запитів і обмежень.
Обороти не відповідають профілю клієнта. Банк порівнює фактичні надходження із заявленими видами діяльності, попередніми оборотами та тим, що зазвичай мають підприємці в цьому сегменті. Різке зростання виручки від післяплати без документів, які пояснюють походження товару і його залишки, сприймається як сигнал. Банк може запідозрити штучне дроблення бізнесу або використання рахунку для транзиту коштів третіх осіб. Те саме стосується і «новостворених» ФОП зі значним зростанням виручки за короткий термін.
Платник у виписці не покупець. На рахунок ФОП гроші надходять не від клієнтів магазину, а від платіжної установи, одним платежем за десятки чи сотні відправлень. Сам по собі такий платіж не дає пояснень. Банк очікує, що підприємець зможе зіставити його з конкретними продажами: реєстром переказів, номерами експрес-накладних, фіскальними чеками та відповідно надати підтвердження.
Кілька ФОП під одним брендом. Спільний сайт, торговельна марка, склад і менеджери виглядають як ознаки однієї бізнес-моделі, штучно розділеної між кількома особами. Для банку це питання фінмоніторингу, для податкового органу потенційний аргумент на користь дроблення та донарахувань. Тому розмежування між ФОП має бути не формальним, а підтвердженим документами і фактичною поведінкою кожного з них.
Що варто зробити заздалегідь
Привести до ладу первинні документи. Мінімальний набір: договори з виробниками та постачальниками, видаткові накладні, акти, документи про переміщення товару, експрес-накладні, реєстри переказів від платіжної установи, а також фіскальні чеки ПРРО у випадках, коли їх видача обов'язкова. Ці документи мають бути доступні швидко, а не збиратися після отримання запиту. Саме вони стають основою відповіді банку.
Юридично розмежувати ФОП. Якщо товари одного бренду продають кілька підприємців, відносини між ними слід оформити договорами: поставки, комісії, дистрибуції чи надання послуг, залежно від реальної схеми. Окремо варто врегулювати використання торговельної марки, це може бути ліцензійний договір з її власником. Кожен ФОП повинен мати власний облік товару, окремий кабінет у поштового оператора, а в публічній оферті на сайті має бути чітко зазначено, хто саме є продавцем. Тоді надходження на кожен рахунок можна пояснити, не посилаючись на «спільний бізнес».
Відповідати на запит банку повно і вчасно. Запит щодо економічного змісту операцій не можна ігнорувати чи відповідати на нього кількома скан-копіями без пояснень. Добре працює супровідний лист, у якому коротко описано модель бізнесу, ланцюг руху товару і коштів, а документи згруповано відповідно до питань банку. Якщо банк усе ж обмежив обслуговування, рішення можна оскаржити: письмово звернутися до самого банку з вимогою обґрунтувати свої дії, подати скаргу до Національного банку України, а за потреби звернутися до суду за захистом порушених прав.
Замість висновку
Післяплата залишається зручним інструментом для онлайн-торгівлі, однак разом зі зростанням обсягів значно зростає й увага до неї з боку банків та контролюючих органів. Підприємцям, які працюють через кілька ФОП, варто виходити з того, що запит від банку це питання часу. Готовий пакет документів і продумана договірна структура дозволяють пройти таку перевірку без блокування рахунків і разом з тим знижують податкові ризики.
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