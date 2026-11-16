Технічний аналіз без індикаторів: як читати ціну, тренди та рівні?

Розуміння руху цін на фінансових ринках є важливою складовою ухвалення торговельних рішень. Один із методів аналізу — price action, який передбачає дослідження цінового графіка без використання додаткових технічних індикаторів. Цей підхід допомагає визначати напрям тренду за послідовністю максимумів і мінімумів, знаходити рівні підтримки й опору, а також оцінювати можливі зміни ринкової структури. Водночас правильне трактування цінових сигналів потребує врахування ринкового контексту та розуміння хибних пробоїв. Як застосовувати технічний аналіз без індикаторів на практиці та на що звертати увагу під час оцінювання цінових рухів? Детальніше про це розповість інвестиційний експерт Максим Приймак.

Аналіз цінових рухів без технічних індикаторів

Зміни біржових котирувань відображають результати взаємодії покупців і продавців, очікування учасників торгів та їхню реакцію на економічні події. На відміну від індикаторних систем, які обробляють історичні дані за допомогою визначених математичних алгоритмів, аналіз цінової дії дає змогу безпосередньо досліджувати формування ринкової структури. Водночас відсутність індикаторів не усуває невизначеності, оскільки однакові графічні конфігурації можуть супроводжуватися різними подальшими рухами.

Дослідження S. Murray, Y. Xia та H. Xiao підтверджує наявність прогностичної інформації в історичних цінових даних, хоча її виявлення залежить від методу аналізу та взаємозв'язків між ціновими характеристиками.

Особливості аналізу цінової дії

Основою price action є спостереження за зміною котирувань у межах певного часового інтервалу. Найбільш інформативним способом їх відображення вважається свічковий графік, на якому кожному періоду відповідають чотири значення: ціна відкриття, максимальна, мінімальна та ціна закриття. Співвідношення зазначених величин дає змогу оцінювати інтенсивність купівель і продажів, характер цінових коливань та здатність ринку утримувати досягнуті позиції.

Зокрема, велике тіло висхідної свічки за незначних тіней відображає переважання покупців протягом торговельного періоду. Натомість довга верхня тінь свідчить про зниження ціни після досягнення вищих котирувань. Поява кількох таких свічок поблизу попереднього максимуму може вказувати на посилення тиску продавців. Проте ізольоване спостереження не дає достатніх підстав для прогнозування розвороту, оскільки аналогічна конфігурація виникає і під час короткочасної корекції.

Наукове обґрунтування необхідності контекстного аналізу наведено в дослідженні X. Li та співавторів. Автори запропонували метод розпізнавання свічкових послідовностей, який враховує їхню подібність і дає змогу зменшувати суб'єктивність традиційної класифікації. Дослідження P. Wangchailert і W. Paireekreng, виконане на матеріалах валютного ринку, також засвідчило обмежену прогностичну надійність поширеної моделі доджі. Отримані результати підтверджують доцільність оцінювання не окремої свічки, а її положення відносно попереднього цінового руху та найближчих цінових меж.

Визначення трендів за структурою цінових коливань

Напрям ринкового руху встановлюється за послідовністю локальних максимумів і мінімумів. Для висхідного тренду характерне поступове підвищення обох показників, тоді як низхідний супроводжується формуванням дедалі нижчих максимумів і мінімумів. За відсутності стійкої зміни екстремумів ціна переважно залишається в межах горизонтального діапазону, який ще називається боковиком або флетом.

Оцінювання тренду доцільно доповнювати порівнянням імпульсних рухів і корекцій. Наприклад, зростання котирувань акцій TSMC (TSM) навесні 2026 року приблизно з $314 до $382 із подальшим зниженням до $361 означає втрату близько 30% попереднього приросту. Якщо наступне підвищення до $422 змінюється падінням до $385, глибина корекції відносно руху від $361 до $422 становить близько 60%, для руху від $385 до $450 із подальшим зниженням до $406 — майже 70%, а для руху від $406 до $477 із подальшим зниженням до $419 — понад 80%. Поступове збільшення корекційних відступів може свідчити про послаблення купівельного попиту (відповідно й тренду), навіть якщо послідовність вищих максимумів ще зберігається.

Формування висхідного тренду та порушення послідовності цінових екстремумів на прикладі акцій TSMC (TSM)

Джерело: створено автором, ресурс: TradingView. Не є інвестиційною рекомендацією.