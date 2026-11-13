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13 листопада 2026, 11:00

Користувачі Картки Rozetka відтепер можуть оплачувати покупки в один клік з Click to Pay

Картка Rozetka (емітент — Unex Bank) відтепер автоматично підключена до сервісу Mastercard Click to Pay для зручних та безпечних онлайн-оплат. Усі активні картки Rozetka на базі Mastercard, а також нові картки одразу після їх випуску й активації, можна використовувати у Click to Pay без необхідності окремо реєструвати їх у сервісі.

Київ, 04 листопада 2026 — Картка Rozetka (емітент — Unex Bank) відтепер автоматично підключена до сервісу Mastercard Click to Pay для зручних та безпечних онлайн-оплат.
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Click to Pay — це глобальне рішення для онлайн-оплат, що дозволяє користувачам зручно здійснювати покупки карткою без необхідності вручну вводити карткові дані і забезпечує простий і зручний процес розрахунку. В основі рішення лежить технологія токенізації Mastercard, що замінює платіжні реквізити картки унікальним цифровим токеном, допомагаючи захистити карткові дані під час онлайн-оплат.

Інтеграція дозволить держателям Картки Rozetka зручно оплачувати онлайн-покупки всюди, де доступний Click to Pay, — без ручного введення номера картки, терміну її дії та CVC-коду.

«Ми робимо все, щоб нашим клієнтам було зручно та вигідно. Саме тому використовуємо всі нові сервіси від Mastercard та робимо нашу Картку Rozetka кращою кожного дня. Шукайте спеціальні ціни та знижки тільки для власників Картки і отримуйте додаткові переваги», — закликає Ірина Чечоткіна, співвласниця групи Rozetka-Evo.

«У Mastercard ми працюємо над тим, щоб зробити процес онлайн-оплати швидшим, безпечнішим та інтуїтивнішим для користувачів. Наша мета — досягти 100% токенізації платежів у сфері електронної комерції до 2030 року, і разом із нашими партнерами ми робимо безпечні онлайн-оплати простішими та зручнішими для користувачів», — додає Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Картку Rozetka було запущено у партнерстві з Unex Bank та Mastercard. Картка доступна безпосередньо в мобільному застосунку Rozetka та дає змогу оплачувати покупки як на Rozetka, так і в інших торгових точках, а також користуватися додатковими перевагами на маркетплейсі Rozetka.

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Джерело: Mastercard
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