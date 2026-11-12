Deutsche Bank запропонував клієнтам послугу зберігання п'яти криптовалют

Німецький Deutsche Bank запропонував великим клієнтам з Європи послуги зі зберігання та переведення п'яти криптовалют: біткоїну, ефіру, а також стейблкоїнів USDC, EURC та EURAU.

Німецький Deutsche Bank запропонував великим клієнтам з Європи послуги зі зберігання та переведення п'яти криптовалют

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Що відомо

Токен EURAU випускає платформа AllUnity, створена маркетмейкером Flow Traders, криптокомпанією Galaxy Digital та самим Deutsche Bank через його підрозділ з управління активами DWS.

Новий сервіс пропонує гаряче та холодне зберігання активів. Для захисту криптографічних ключів платформа використовує апаратні модулі безпеки (Hardware Security Modules — HSM).

Доступ до послуги здійснює кастодіальний сервіс Autobahn — шлюз Deutsche Bank для корпоративних та заможних клієнтів. У таких клієнтів з'явилася можливість перекладати криптовалюти в інфраструктуру банку без кастодиальних сервісів.

Deutsche Bank збирається сам перевіряти депозити та транзакції на відповідність нормативним вимогам. Банк планує додавати нові функції з розвитком платформи.

Послуги зберігання криптовалют Deutsche Bank хоче надавати через своє відділення у Франкфурті, а 2027 року планує вийти на азіатські ринки, хоча жодних конкретних домовленостей ще немає.

Німецький банк розширив спектр своїх послуг, пов'язаних із цифровими активами на тлі слабкості крипторинку.

Що відбувається з криптовалютами

За тиждень біткоїн подешевшав на 5,7%, до $73 700, за ринкової капіталізації $1,4 трлн. Ефір втратив за тиждень 11,2% своєї вартості, впавши до $2051.

Цього року Deutsche Bank запустив стейблкоїн CHFAU на базі блокчейну Ефіріуму з прив'язкою до швейцарського франка. Пізніше банк оголосив про запуск стейблкоїну SEKAU, забезпеченого шведською кроною. Коїн з'явився відразу в п'яти блокчейнах: Ефіріум, Solana, Base, Tempo та Polygon.