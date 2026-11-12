Гривня зміцнюється: долар і євро продовжують дешевшати

У четвер, 12 листопада, середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Курс євро втратив 26 копійок у купівлі та 19 копійок у продажу.

Середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,27−45,95 грн. Євро купують за 50,33 грн, а продають за 51,28 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,08−46,23 грн, євро — 51,18−51,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,30−45,33 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,19−50,22 грн.

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