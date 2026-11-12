Ще один український банк долучився до міжнародних стандартів валютного ринку

Райффайзен Банк став другим українським банком, який приєднався до Глобального кодексу валютного ринку (FX Global Code). Відповідну заяву про зобов'язання дотримуватися принципів Кодексу банк підписав 3 листопада 2026 року. Про це повідомляє Національний банк України.

Райффайзен Банк став другим українським банком, який приєднався до FX Global Code

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Що відомо

Після власного приєднання до FX Global Code Нацбанк рекомендував українським банкам розглянути можливість долучитися до міжнародного стандарту роботи на валютному ринку.

Райффайзен Банк став другою українською банківською установою, яка взяла на себе відповідні зобов'язання. Першим був Укрсиббанк, який приєднався до Кодексу 16 грудня 2019 року.

«Національний банк вітає приєднання українських банків до FX Global Code. Принципи роботи на валютному ринку, передбачені Кодексом, є визнаним міжнародним стандартом. Участь у ньому свідчить не лише про якісно налагоджені процеси всередині банку, а й про справедливе та добросовісне ставлення до клієнтів», — зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За його словами, дотримання цих принципів важливе для стабільного функціонування валютного ринку України та його подальшої інтеграції у міжнародну фінансову систему.

Що таке FX Global Code

Глобальний кодекс валютного ринку (FX Global Code) — це міжнародний звід принципів добросовісної роботи на валютному ринку.

Він визначає стандарти професійної поведінки, етики та прозорості для учасників валютних операцій.

Приєднання до Кодексу є публічним зобов'язанням фінансової установи дотримуватися міжнародних стандартів під час здійснення валютних операцій та взаємодії з клієнтами.

Нагадаємо

Національний банк України приєднався до FX Global Code 22 травня 2026 року.