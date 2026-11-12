Дефіцит зовнішньої торгівлі України сягнув рекордних $6,3 млрд за місяць

У жовтні 2026 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України досяг рекордних $6,3 млрд. За місяць країна імпортувала товарів на $9,1 млрд, тоді як експорт становив лише $2,8 млрд. Таким чином, імпорт більш ніж утричі перевищив експорт. Про це свідчать дані Державної митної служби України.

У жовтні 2026 року дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України досяг рекордних $6,3 млрд.

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Дефіцит торгівлі за десять місяців перевищив $51 млрд

За підсумками січня — жовтня 2026 року товарообіг України становив майже $116,6 млрд.

Зокрема, імпорт товарів досяг $84,2 млрд, збільшившись на 24,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Водночас експорт становив $32,4 млрд, скоротившись приблизно на 2,4% у річному вимірі.

У результаті від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами сягнуло $51,8 млрд. Це майже на 50% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Що Україна найбільше імпортує

Найбільшою категорією імпорту залишаються машини, устаткування та транспорт. За десять місяців на них припало понад $38,9 млрд.

Також значні обсяги імпорту забезпечили паливно-енергетичні товари — понад $12,1 млрд та продукція хімічної промисловості — майже $10,9 млрд.

Найбільшим постачальником товарів до України залишається Китай, з якого за десять місяців імпортували продукції на понад $25,6 млрд.

До трійки найбільших постачальників також увійшли Польща — понад $7,9 млрд та Німеччина — майже $5,5 млрд.

Що відбувається з українським експортом

Основу українського товарного експорту становить продовольча продукція, якої за січень — жовтень продали за кордон майже на $18,6 млрд.

На метали та вироби з них припало близько $3,1 млрд, а на машини, устаткування та транспорт — майже $3 млрд.

Найбільшими ринками збуту українських товарів залишаються Польща, Німеччина та Туреччина.

Чому зростає торговельний дефіцит

Одним із чинників погіршення торговельного балансу залишаються російські атаки на виробничу та логістичну інфраструктуру.

За оцінками Національного банку, блокування морських шляхів та обмежені можливості альтернативної логістики скорочують експортні надходження України.

Зокрема, НБУ оцінює можливі втрати від обмеження морського експорту аграрної продукції та руди в другому півріччі 2026 року в $5,2 млрд.

Водночас потреба в імпорті машин, обладнання та енергетичних товарів залишається високою.

Значне перевищення імпорту над експортом посилює попит на іноземну валюту та створює додаткові ризики для валютного ринку України.