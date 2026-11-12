Volvo XC90: різні шляхи до одного автомобіля

Придбання нового автомобіля сьогодні починається не лише з вибору моделі, а також із формату покупки. Одні прагнуть зменшити щомісячне фінансове навантаження, інші хочуть зберегти вільний капітал для бізнесу, а хтось шукає найпростіший спосіб оновити авто без тривалого продажу попереднього.

Volvo XC90 належить до тих автомобілів, які купують на роки вперед. Флагманський SUV Volvo поєднує скандинавський дизайн, просторий салон, продуману ергономіку та сучасні технології безпеки. Він однаково доречний у щоденних міських маршрутах, сімейних поїздках і подорожах на далекі відстані. Тому поряд із комплектацією, двигуном чи пакетом опцій важливо визначитися і зі способом придбання.

Хочете платити поступово й не витрачати всю суму одразу? Розгляньте кредит

Volvo Кредит від 0,01% річних — це можливість отримати ХС90 на привабливих умовах фінансування, розподіливши витрати на щомісячні платежі. Програма створена для тих, хто хоче насолоджуватися комфортом, технологіями та якістю Volvo, водночас зберігаючи фінансову гнучкість.

Серед переваг програми — відсоткова ставка від 0,01% річних, разова комісія за видачу кредиту 0%, оптимізовані щомісячні платежі та прозора схема обслуговування кредиту. Також передбачені пропозиції страхування автомобіля з франшизою 0% — від 5,5%, залежно від умов страхування.

Для придбання ХС90 доступні кредитні програми від провідних банків України: Credit Agricole, Ощадбанку та ПриватБанку. Серед пропозицій — кредитування нових автомобілів для приватних клієнтів, програми для фізичних осіб — підприємців і юридичних осіб, а також фінансування транспорту й техніки для бізнесу.

Сьогодні XC90 можна придбати у кредит від 18 500 ₴/міс. під 0,01% річних*.

Загалом умови залежать від конкретної програми, суми фінансування, першого внеску та строку кредитування. Щоб отримати точний розрахунок щомісячного платежу й повної вартості фінансування Volvo XC90, зверніться до офіційного дилера. Менеджер допоможе порівняти доступні пропозиції та підібрати варіант відповідно до ваших потреб.

Маєте автомобіль? Обміняйте його на Volvo XC90 і отримайте вигоду до 4%**

Якщо головний ресурс для вас не гроші, а час, варто звернути увагу на програму Volvo Trade-in. Вона дозволяє передати поточний автомобіль дилеру як частину оплати нового XC90 та отримати додаткову вигоду до 4%** від рекомендованої роздрібної вартості автомобіля.

До програми приймають автомобілі Volvo незалежно від року випуску, а також автомобілі інших преміальних і масових брендів від 2016 року випуску.

Volvo Trade-in допомагає заощадити час: не потрібно самостійно шукати покупця, організовувати продаж і займатися переоформленням попереднього авто. Вигода розраховується від рекомендованої роздрібної вартості нового автомобіля. Наприклад, за вартості відповідної версії XC90 2 780 000 грн вигода 4% становитиме 111 200 грн. Програму можна поєднати з кредитом або лізингом, детальні умови уточнюйте в офіційного дилера.

Готові внести більшу суму на старті? Розгляньте лізинг зі ставкою від 0,01%

Для Volvo XC90 діє спеціальна програма фінансового лізингу для фізичних і юридичних осіб, яка дає змогу обрати оптимальне співвідношення першого внеску та строку фінансування. Програма передбачає фінансування як у гривні, так і в гривні з прив’язкою до курсу євро або долара США — залежно від категорії клієнта та умов договору.

У разі фінансування з прив’язкою до курсу євро або долара США номінальна річна ставка становить 0,01% за першого внеску 50% на строк від 12 до 60 місяців. За першого внеску 40% така ставка доступна на строк до 36 місяців, а за внеску 30% — до 24 місяців.

Для фінансування у гривні також передбачені спеціальні умови. Наприклад, за першого внеску 60% ставка становить 0,01% на строк до 24 місяців, а за внеску 50% — на 12 місяців. Це дає змогу обрати варіант відповідно до власних фінансових можливостей і бажаного строку платежів. Також варто враховувати одноразовий адміністративний платіж у розмірі 2,5% вартості автомобіля та щомісячну комісію від 0,2% вартості об'єкта лізингу.

Купуєте XC90 для компанії? Зверніть увагу на лізинг із кешбеком 10%

Для бізнесу, який планує оновити корпоративний автопарк, в офіційних дилерських центрах Volvo доступна програма фінансового лізингу від OTP Leasing у партнерстві з IFC. Ключова перевага — можливість отримати кешбек у вигляді грантової допомоги в розмірі 10% від профінансованої суми після оформлення фінансового лізингу. Мінімальна сума фінансування становить еквівалент 15 000 євро, строк діяльності компанії має бути не меншим за один рік, а мінімальний строк фінансування — два роки. Розрахунки можливі у гривні або з прив’язкою до курсу євро чи долара США.

Участь залежить від відповідності вимогам програми, тому доступність компенсації та конкретні умови варто уточнити в офіційного дилера Volvo.

Як обрати свій варіант придбання Volvo XC90?

Універсального сценарію немає — є той, який відповідає вашим планам: Volvo Trade-in допомагає швидко оновити автомобіль, кредит розподіляє витрати в часі, лізинг пропонує гнучкі умови фінансування.

Ваш пріоритет Програма Основні фінансові умови Додаткова вигода / витрати Розподілити витрати на щомісячні платежі Volvo Кредит Ставка від 0,01% річних; програми Volvo, Credit Agricole, Ощадбанку та ПриватБанку Разова комісія за видачу кредиту 0% у межах Volvo Кредит; страхування залежить від програми Обміняти поточний автомобіль Volvo Trade-in Вигода до 4%** для окремих версій XC90 Економія часу на продажі; можна поєднати з кредитом або лізингом Отримати низьку ставку за значного першого внеску Лізинг Volvo XC90 у гривні або з прив’язкою до EUR/USD Перший внесок від 20%; строк 12−60 місяців. У разі валютної прив’язки ставка 0,01% доступна за внеску 50% на строк 12−60 місяців; у гривні — за внеску 60% на строк 12−24 місяці Адміністративна комісія 2,5%; щомісячна — від 0,2% Оновити корпоративний автопарк Фінансовий лізинг OTP Leasing та IFC Фінансування від €15 000 в еквіваленті; діяльність компанії від 1 року; строк від 2 років Кешбек 10% від суми фінансування за умови відповідності критеріям



Порівнюйте не лише заявлені ставки й розмір бонусів, а й повну вартість фінансування, супутні платежі та власні фінансові можливості. Детальні умови придбання Volvo XC90, актуальні пропозиції та індивідуальний розрахунок можна отримати в офіційних дилерів Volvo в Україні. А обрати свою комплектацію XC90 в Україні — можна за лінком.

* Реальна річна процентна ставка залежить від обраних клієнтом умов кредитування. Щомісячний платіж розраховано за програмою ««Приват grace Winner VOLVO» від ПриватБанк, із авансовим внеском 60%, терміном 60 міс., 0,01% річних.