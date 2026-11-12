Рахунок для ФОП у 2026 році: що пропонують банки та скільки це коштує

Підприємництво, зокрема, малий та мікробізнес, в Україні продовжує диверсифікуватися, з огляду на поточні умови. Кількість активних ФОП становить 2,24 млн, що є найвищим показником за всю історію спостережень. Водночас змінюється структура нового бізнесу: дедалі більшу роль відіграють онлайн-торгівля та цифрові сервіси, а жінки формують понад 60% нових реєстрацій. Такі зміни впливають і на вимоги підприємців до фінансових послуг. І якщо раніше ключовим чинником вибору банку була вартість обслуговування рахунку, то сьогодні дедалі більшого значення набувають еквайринг, валютні операції, швидкість розрахунків, автоматизація обліку та якість цифрових сервісів.

Сьогодні підприємцям потрібні різні фінансові рішення: фрилансеру — зручне отримання платежів із-за кордону, власнику кав'ярні — доступний еквайринг, інтернет-магазину — швидке приймання онлайн-оплат, а компанії з десятками контрагентів — недорогі перекази.

За останні півтора року банки розширили вибір тарифів і цифрових сервісів для ФОП. Безкоштовне обслуговування рахунку, дистанційне відкриття, пільгові перекази та спеціальні умови еквайрингу стали важливими інструментами конкуренції за підприємців.

Проте безкоштовний рахунок не завжди означає повну відсутність витрат. Розбираємося, що сьогодні пропонують українські банки, які комісії варто врахувати та як вибрати оптимальні умови для свого бізнесу.

Що змінилося на ринку банківських послуг для ФОП

Ще навесні 2025 року вибір банку для багатьох підприємців був доволі простим: monobank асоціювався насамперед зі зручним мобільним банкінгом, а Приватбанк — із розвиненою бізнес-екосистемою та широкими можливостями для щоденних розрахунків.

Сьогодні ці відмінності поступово стираються. Більшість великих банків розвивають дистанційні сервіси, пропонують онлайн-відкриття рахунків і конкурують за клієнтів спеціальними тарифами.

Наприклад, monobank пропонує безкоштовне обслуговування бізнес-рахунку та платежі без комісії. У Приватбанку вартість обслуговування залежить від обраного пакета та обсягу розрахунків бізнес-карткою. Райффайзен Банк має пакет «Мій ФОП» із безкоштовним обслуговуванням, а Ощадбанк — пакет «Моя справа» із фіксованою щомісячною платою.

ПУМБ пропонує цифровий пакет із безкоштовним обслуговуванням і міжбанківськими переказами, а Абанк — безкоштовне ведення рахунку з окремою оплатою певних операцій.

Отже, ключова відмінність між банками сьогодні — конкретні тарифи, ліміти, можливості автоматизації та додаткові сервіси та переваги. Це, наприклад, можуть бути бізнес-картки, які можна миттєво випустити у мобільному застосунку, отримати повернення коштів за певні операції або інші бізнес-привілеї Visa Business/Mastercard Business, а також дають змогу керувати картками співробітників онлайн.

Тому підприємцю варто починати вибір банку з аналізу власних потреб: як часто він здійснює перекази, чи працює з готівкою, чи приймає оплату картками, та чи має валютні надходження.

Які тарифи пропонують банки для ФОП

Українські банки використовують декілька основних моделей обслуговування: безкоштовний рахунок із оплатою окремих операцій, пакет із фіксованою щомісячною платою або акційні умови на визначений період.

Monobank пропонує безкоштовне обслуговування рахунку ФОП. Платежі за IBAN на рахунки юридичних осіб і підприємців в українських банках, а також перекази на власну картку monobank здійснюються без комісії, відповідно до опублікованих тарифів.

Приватбанк має пакети «Бізнес Стандарт» і «Бізнес Комфорт», у яких вартість обслуговування залежить від обсягу розрахунків бізнес-карткою.

У пакеті «Бізнес Стандарт» щомісячна плата становить 150 грн, але може знижуватися до нуля за витрат від 15 тис. грн на місяць. Для «Бізнес Комфорт» стандартна плата становить 250 грн, а поріг витрат для безкоштовного обслуговування — 30 тис. грн. Новим клієнтам банк також пропонує початковий період безкоштовного обслуговування за умовами відповідної акції.

Ощадбанк пропонує пакет «Моя справа» за 199 грн на місяць. У вартість входять обслуговування рахунку, бізнес-картка та доступ до дистанційного банкінгу. Для нових клієнтів, які відкривають рахунок онлайн у межах акції з 1 вересня до 31 грудня 2026 року, передбачено 90 днів безкоштовного обслуговування.

ПУМБ пропонує ФОП акційний пакет «всеDigital ФОП 2.0». Підприємці, які відкриють рахунок до 31 грудня 2026 року, отримають безкоштовне обслуговування до 31 грудня 2027 року.

Пакет включає відкриття та обслуговування рахунку, корпоративну й бізнес-картку, безкоштовні платежі всередині банку та до інших банків, а також основні операції для щоденної роботи бізнесу. Для підприємців із числа ВПО, ветеранів, військовослужбовців і релокованого бізнесу передбачено пакет «Незламний Бізнес» із платою 1 грн на місяць. Він також включає безкоштовне обслуговування одного POS-термінала. Серед інших пропозицій ПУМБ — пакет Coder для підприємців IT-галузі за 70 грн на місяць та «всеМІНІМУМ» за 225 грн.

Райффайзен Банк пропонує пакет «Мій ФОП» із безкоштовним обслуговуванням. Для підприємців із іншими потребами доступні додаткові пакети: «Бізнес Класик» за 150 грн на місяць та BenefIT для IT-ФОП за 40 грн.

Абанк не стягує плату за обслуговування рахунку ФОП, проте окремі операції є платними. Зокрема, переказ до іншого банку коштує 3 грн, тоді як платежі всередині Абанку та перекази на власну картку здійснюються без комісії.

Перекази на власну картку та зняття готівки: де можуть виникнути додаткові витрати

Щомісячна плата за рахунок — лише частина витрат підприємця. Не менш важливо перевірити, скільки коштує переказати зароблений дохід на особисту картку або зняти готівку.

Наприклад, monobank дозволяє безкоштовно переказувати кошти на власну картку в цьому банку. Водночас за зняття готівки з картки ФОП передбачена комісія 0,9%.

В Абанку можна безкоштовно знімати до 30 тис. грн на місяць. Якщо сума перевищує цей ліміт, застосовується комісія 0,75%.

У ПУМБ за пакетом «всеDigital ФОП 2.0» перекази на власну картку фізичної особи безкоштовні в межах 200 тис. грн. Зняття готівки в банкоматах ПУМБ також здійснюється без комісії.

У Приватбанку для пакета IT Expert передбачено безкоштовний переказ на картку для виплат. Для інших пакетів загальна тарифна таблиця визначає комісію 0,5% за переказ із поточного рахунку на таку картку.

В Ощадбанку в пакеті «Моя справа» платежі на рахунки включені до абонплати, однак міжбанківські перекази оплачуються окремо: 4 грн за операцію до 100 тис. грн, та 12 грн — за більші суми в робочий час.

Таким чином, два підприємці з однаковим місячним оборотом можуть мати зовсім різні витрати на банківські послуги. Для одного важливі безкоштовні міжбанківські платежі, для іншого — перекази на власну картку або можливість знімати готівку без додаткових комісій.

Еквайринг: скільки коштує приймати оплату карткою

Для кав'ярень, магазинів, салонів краси та інших підприємців, які працюють безпосередньо з покупцями, витрати на приймання карткових платежів можуть бути значно більшими за плату за обслуговування рахунку.

Тому під час вибору банку варто порівнювати не лише відсоток комісії, а й щомісячну плату за термінал та можливість використовувати альтернативні способи оплати.

Одну з найнижчих ставок для нових клієнтів пропонує ПУМБ — 1,1% за операцію. Підключитися до акційної пропозиції можна до 31 грудня 2026 року, а пільгові умови діятимуть до 15 липня 2027-го. Акційна пропозиція доступна для нових клієнтів-ФОП, які не мали поточного рахунку і договору еквайрингу на момент старту акції. За базовим тарифом для діючих клієнтів ПУМБ комісія становить 1,3% за операцію, а щомісячна плата за термінал — 300 грн.

Для порівняння: у Приватбанку комісія за використання фізичного POS-термінала становить 1,3%, а щомісячна плата — 400 грн. В Ощадбанку базові умови аналогічні: 1,3% та 400 грн на місяць.

У monobank — 1,3% за операцію та 500 грн щомісячної плати. В Абанку базова комісія становить 1,7%, а плата за фізичний термінал — 500 грн на місяць.

Зазвичай, банки пропонують ці тарифи, незалежно від способу приймання оплати: через класичний POS-термінал, технологію Tap to Phone (смартфон замість термінала), інтернет-еквайринг для онлайн-продажів або оплату за QR-кодом.

Тут підприємцеві варто зважати на те, який один чи декілька способів буде для його бізнесу зручнішим. Tap to Phone найкраще підходить для малого бізнесу, кур'єрів, майстрів, салонів краси, невеликих кав'ярень і торговельних точок, де потрібно мінімізувати витрати на обладнання.

Інтернет-еквайринг є оптимальним вибором для інтернет-магазинів, сервісних компаній та бізнесів, які приймають замовлення через сайт або мобільний застосунок. Зокрема, платіжний сервіс ПУМБ hutko дозволяє приймати оплату на сайтах, у соцмережах і месенджерах, зокрема, через платіжні посилання, а також підтримує Apple Pay та Google Pay.

Оплата за QR-кодом може бути зручною для закладів харчування, сфери послуг і підприємців із невеликим потоком клієнтів. Серед банків, згаданих вище, рішення Tap to Phone та інтернет-еквайрингу пропонують, зокрема, ПУМБ, Приватбанк, Ощадбанк, monobank і Абанк, що дає підприємцям можливість вибрати формат приймання платежів, залежно від особливостей бізнесу.

Таким чином загальна підсумкова рекомендація: під час вибору еквайрингу варто оцінювати не лише комісію за операцію, а й повну вартість послуги: плату за обладнання, умови підключення, швидкість зарахування коштів, доступні способи оплати, сервіс. Навіть за однакової комісії загальні витрати можуть відрізнятися, залежно від потреб і формату роботи бізнесу.

Валютні операції та бухгалтерія: які сервіси допомагають підприємцям

Для IT-фахівців, фрилансерів та експортерів послуг важливими є не лише тарифи на обслуговування рахунку, а й умови роботи з валютою. Швидкість зарахування платежів від іноземних клієнтів, курс обміну та комісії за міжнародні перекази безпосередньо впливають на витрати бізнесу.

Monobank пропонує безкоштовне відкриття й обслуговування валютного рахунку, а також відсутність комісії за SWIFT-перекази. Купівля та продаж валюти здійснюються за курсом міжбанківського ринку.

В Абанку підприємці можуть купувати та продавати валюту за курсом банку без окремих комісій.

У Приватбанку умови залежать від пакета обслуговування. Комісія за валютні операції може становити 0,1% або 0,2%, тоді як для клієнтів пакета IT Expert купівля та продаж валюти безкоштовні.

Ощадбанк визначає умови купівлі, продажу та конвертації валюти індивідуально, без єдиної універсальної комісії.

У ПУМБ стандартна комісія за купівлю та продаж валюти становить 0,4−0,5%. Водночас для пакета Coder передбачено комісію 0,15% за продаж валюти. Крім того, банк пропонує сервіс миттєвого продажу валюти без комісії, де підприємець бачить курс ще до підтвердження операції.

Окремо варто порівнювати тарифи на міжнародні SWIFT-перекази. У багатьох банках комісія становить 0,1−0,15% суми платежу, але діють і мінімальні платежі — зазвичай від 20−25 доларів або євро.

Тому для підприємців, які регулярно працюють з іноземними замовниками, навіть невелика різниця в курсі обміну або комісії може відчутно впливати на підсумкові витрати.

Автоматизація бухгалтерії: менше ручної роботи

Ще один напрям, у якому банки активно розвивають послуги для ФОП, — інтеграція з бухгалтерськими та податковими сервісами.

Для підприємців це можливість витрачати менше часу на облік платежів, підготовку документів і звіряння банківських операцій.

Приватбанк пропонує інструменти автоматизації обліку та обміну банківськими даними, зокрема, через сервіс «Автоклієнт» та інші інтеграції.

У monobank доступні рішення для взаємодії з бухгалтерськими програмами, зокрема, BAS. Ощадбанк забезпечує дистанційну роботу з платежами й податками через CorpLight.

ПУМБ підтримує автоматичний обмін даними із Taxer, «Вчасно.Звіт», ITFin та «е-Зерно». Завдяки цьому підприємці можуть передавати банківські дані до облікових систем без ручного перенесення інформації.

Водночас перед вибором банку варто перевірити, чи підтримує він інтеграцію саме з тією бухгалтерською програмою, яку використовує підприємець, та які операції можна автоматизувати.

Додаткові переваги: знижки, бонуси та партнерські програми

Конкуренція серед банків за підприємців давно вийшла за межі тарифів на обслуговування рахунку. Банки дедалі частіше пропонують клієнтам додаткові вигоди — від знижок на пальне та техніку до спеціальних умов користування цифровими сервісами.

Для малого бізнесу такі пропозиції можуть бути корисними, адже дозволяють скорочувати не лише банківські, а й повсякденні операційні витрати.

Наприклад, Приватбанк пропонує акції для власників бізнес-карток Visa Business GO. Серед партнерів — WOG, iSpace та «Епіцентр». Також банк пропонував спеціальні умови на придбання техніки Apple та онлайн-покупки.

ПУМБ пропонує власникам бізнес-карток партнерські знижки на пальне. Зокрема, для карток Visa Business передбачена знижка до 8 грн на літр на АЗК WOG, а для Mastercard Business — до 10 грн на літр у форматі Fishback на пальне OKKO, а також 5% знижки в Comfy на Apple Samsung, 20% знижки на Арсенал страхування — Автоцивілку та Зелену картку, 40% знижки на Uklon, 5% знижки в Епіцентрі. Крім того, клієнтам-ФОП доступна знижка 40% на Taxer Premium та інші партнерські пропозиції. ПУМБ має реферальну програму, яка передбачає виплату 550 грн за відкриття або запрошення рахунку ФОП.

Райффайзен Банк розвиває партнерські пропозиції для підприємців, які користуються цифровими інструментами. Серед них — спеціальні умови для Taxer, Google Ads, Meta Ads та Google Workspace. Такі переваги можуть бути особливо актуальними для бізнесів, які активно інвестують у рекламу та автоматизацію.

У monobank діє реферальна програма для підприємців. Клієнти можуть отримувати винагороду за запрошення інших ФОП, які відкривають рахунок у банку.

Абанк також пропонує бонуси новим клієнтам і винагороди за залучення підприємців. В Ощадбанку однією з переваг для нових клієнтів є акційний період безкоштовного обслуговування.

Однак варто пам'ятати, що більшість партнерських пропозицій мають визначені строки дії та додаткові умови. Знижка може залежати від платіжної системи, типу бізнес-картки або виконання певних вимог. Тому перед використанням бонусів чи знижок доцільно перевіряти актуальні правила акцій.

Водночас для багатьох підприємців важливими залишаються не лише тарифи та бонуси, а й якість підтримки, коли клієнти-ФОП можуть звернутися до персонального менеджера за консультацією щодо банківських продуктів і поточних операцій. Клієнти ПУМБ нерідко відзначають таку можливість швидко отримати фахове роз’яснення від живої людини, як важливу перевагу поряд із цифровими сервісами.

Як вибрати банк для ФОП у 2026 році

Універсального банківського пакета, який буде однаково вигідним усім підприємцям, немає. Оптимальний вибір залежить від того, як працює бізнес, звідки надходять кошти та які операції здійснюються найчастіше.

Фрилансерам та IT-ФОП варто насамперед порівнювати валютні тарифи, комісії за міжнародні перекази, швидкість зарахування коштів і можливості автоматизації бухгалтерії.

Власникам магазинів, кав'ярень і салонів краси — звертати увагу на комісію еквайрингу, щомісячну плату за POS-термінал, можливість приймати платежі смартфоном і строки зарахування виторгу.

Інтернет-магазинам та підприємцям, які продають через соцмережі, — оцінювати умови інтернет-еквайрингу, простоту підключення, доступні способи оплати та можливість інтеграції з торговельними платформами.

Бізнесам із великою кількістю платежів — перевіряти вартість міжбанківських переказів, кількість безкоштовних операцій і ліміти на переказ коштів на власну картку.

Підприємцям, які регулярно працюють із готівкою, — порівнювати комісії за внесення та зняття коштів, місячні ліміти й доступність банкоматів і відділень.

Тим, хто прагне скоротити час на бухгалтерію, — перевіряти інтеграцію банкінгу з обліковими програмами, можливості автоматичного обміну даними та онлайн-сплати податків.

Перед відкриттям рахунку корисно порахувати приблизні банківські витрати за місяць. Для цього достатньо визначити кількість платежів, обсяг переказів на власну картку, суму зняття готівки та оборот за еквайрингом.

Наприклад, якщо магазин щомісяця приймає карткові платежі на 200 тис. грн, різниця між комісіями 1,1% і 1,3% становитиме 400 грн на місяць, або 4 800 грн на рік. І це без урахування можливої плати за користування терміналом.

Так само для підприємця, який щомісяця здійснює десятки міжбанківських переказів, безкоштовні платежі можуть бути вигіднішими за нижчу абонплату.

Окремо варто враховувати вимоги фінансового моніторингу. Банки можуть запитувати договори, рахунки, акти виконаних робіт та інші документи, які підтверджують характер операцій і походження коштів. Наявність рахунків у декількох банках може бути зручною для бізнесу, але не скасовує цих вимог.

За останній рік підприємці отримали більше можливостей для дистанційного обслуговування, автоматизації фінансових операцій і приймання платежів без дорогого обладнання. Водночас базові банківські послуги стають дедалі схожішими, а реальна конкуренція зміщується в площину тарифів, зручності та додаткових сервісів.

Тому головний критерій вибору банку у 2026 році — не лише вартість відкриття чи обслуговування рахунку, а загальна економія часу та грошей для конкретного бізнесу.