Після закриття міжбанку у середу, 11 листопада, курс долара подешевшав на 3 копійки у купівлі і на 1 копійку у продажу. Тоді як курс євро зменшився на 1,33 копійки у купівлі і на 1,31 копійку — у продажу.
11 листопада 2026, 18:03
Долар та євро завершили торги на міжбанку падінням
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Валютний ринок
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Відкриття 11 листопада
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Закриття 11 листопада
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Зміни
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45,30/45,33
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45,27/45,32
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3/1
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51,53/51,55
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50,20/50,24
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1,33/1,31
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,32−45,99 грн. Євро купують за 50,59 грн, а продають за 51,47 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,21−46,20, євро — 51,41−51,58 грн.
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Джерело: Мінфін
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