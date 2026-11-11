Високі показники стійкості Ідея Банку підтверджені результатами щорічної оцінки банків

Ідея Банк довів високу стійкість та здатність продовжувати активне кредитування: про це повідомляє видання Mind.ua із посиланням на результати стрес-тестування, проведеного НБУ в 2026 році.

Національний банк України завершив щорічну оцінку стійкості 26-ти українських банків, на які припадає понад 90% активів системи. НБУ перевіряв, як фінустанови зможуть протистояти погіршенню економічної ситуації, зростанню кредитних втрат, зміні відсоткових ставок і валютним коливанням.

Серед головних висновків НБУ: банки, які формують переважну більшість активів сектору, мають достатній запас капіталу, щоб продовжувати кредитувати та залишатися платоспроможними навіть в умовах глибокої та тривалої кризи. Про це повідомило видання Mind.ua. «Результати оцінки показали, що більшість установ мають достатній запас капіталу, щоб продовжувати роботу та кредитування навіть за умов тривалої кризи.», — йдеться у статті видання.

Після проведеної Національним банком оцінки стійкості 11 із 26 найбільших банків мають виконати підвищені вимоги регулятора до достатності капіталу. Тобто, їм необхідно підтримувати більший фінансовий резерв на випадок покриття можливих втрат.

Проте ця вимога не стосується системно важливого Ідея Банку, показники якого в результаті стрес-тестування отримали високу оцінку та підтвердили високий рівень капіталізації банку. У середньому по банківській системі нормативи достатності капіталу протягом 2026 року були значно вищими від мінімальних вимог НБУ. А показники достатності капіталу Ідея Банку визнані вищими за середній рівень по банківській системі.

Ідея Банк має наступні показники, що підтверджують його високу стійкість:

Норматив достатності регулятивного капіталу (НРК) — 15,12% (при мінімальному значенні 10%).

Норматив достатності основного капіталу 1-го рівня (НОК1) — 15,12% (при мінімальному значенні 5,625%).

Норматив достатності капіталу 1 рівня (НК1) — 15,12% (при мінімальному значення 7,5%).

«Ідея Банк продовжує демонструвати високий рівень стійкості та капіталізації, банк стабільно виконує усі нормативи, встановлені нормативною базою Національного банку України. Відповідно до результатів цьогорічної оцінки стійкості банків, Ідея Банк має достатній рівень капіталу та достатній запас міцності навіть за умови реалізації несприятливого економічного сценарію. Банк продовжує кредитувати, залучати кошти на депозити, пропонувати повний спектр послуг та залишатися стійким і надійним партнером як для клієнтів-фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів», — зазначив Олег Луценко, член Правління Ідея Банк, фінансово — операційний директор.

Нагадаємо, станом на початок жовтня 2026 року обсяг коштів фізичних осіб в Ідея Банку сягнув 6,2 млрд грн. Загальне зростання обсягу вкладів за дев'ять місяців 2026 року становить 24%, а за останні 12 місяців портфель коштів фізосіб збільшився на 33%. Як повідомлялося раніше динаміка зростання депозитного портфелю підтверджує стабільну довіру клієнтів до банку та його депозитних продуктів.

Довідково

АТ «Ідея Банк» — провідний український банк з високим індексом стійкості та фінансової стабільності. Ідея Банк має одну з найдовших історій стабільної діяльності на українському банківському ринку. Банк працює в Україні 37 років. Ідея Банк було засновано в 1989 році. У 2025 році ALKEMI LIMITED (Кіпр), яка є частиною української бізнес групи ТАС, придбала 100% акцій банку у польського Getin Holding. АТ «Ідея Банк» включено Національним банком України до переліку системно важливих банків України. Банк спеціалізується на широкому спектрі послуг населенню, а також кредитуванні малого бізнесу.

Станом на початок жовтня 2026 року капітал банку — 2,88 млрд. грн., чистий прибуток — 0,359млрд. грн., чисті активи — 13,03 млрд. грн., кредитний портфель — 10,1 млрд. грн., кошти фізичних осіб — 6,23 млрд. грн.

У 2026 році банк отримав перемогу одразу у двох номінаціях всеукраїнської премії FinAwards2026: визнаний найкращим у двох номінаціях «Найкращий депозит» та «Найкращий кредит готівкою». У листопаді 2026 року кредитна О.Картка від Ідея Банк увійшла в топ-3 рейтингу найкращих кредитних карток за версією рейтингу, який склало видання РБК — Україна.