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11 листопада 2026, 14:30

До «Жити на відсотки 2026» залишаються лічені дні: як встигнути долучитися

Головна конференція року про інвестування «Жити на відсотки» відбудеться в Києві вже цієї суботи — 14 листопада. Програма вже затверджена, спікери — визначені, а організатори вже готуються прийняти учасників.

Головна конференція року про інвестування «Жити на відсотки» відбудеться в Києві вже цієї суботи — 14 листопада.
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Експерти інвестиційного ринку виступлять з соло-доповідями на актуальні теми, а також долучаться до дискусій.

Одна із них — «Макроекономічний фундамент на 2026 рік». Модерувати розмову буде Тарас Козак, президент Інвестиційної Групи УНІВЕР. Обговорювати цю тему будуть спільно Андрій Длігач, засновник Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board, та Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист, радіо- і телеведучий.

Крім того, на конференції говоритимуть про інвестиційний ринок України, сучасні підходи до інвестування в умовах циклічності, інвестиції з малим чеком, заробіток на токенізації, франшизи та інвестиції, аналіз інвестиційного портфелю та багато іншого.

Ознайомитися з повною програмою та спікерами можна за посиланням.

Участь у івенті цьогоріч доступна як офлайн, так і онлайн — кожен може обрати для себе зручний формат. А військовослужбовці, за умови попередньої реєстрації, можуть долучитися безкоштовно.

Приходьте на «Жити на відсотки», щоб зрозуміти, як працюватимуть інвестиції в 2027 році, які робочі інструменти є в Україні, яку стратегію найкраще обрати для інвестування, залежно від вашої мети, а також — які універсальні рішення можуть стати в нагоді як інвестору початківцю, так і тому, хто вже давно в інвестуванні і шукає шляхи підсилення свого портфеля.

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Партнери конференції

«Жити на відсотки» цьогоріч відбувається за підтримки надійних партнерів, які підтримують команди фінансових порталів «Мінфін» та Finance.ua в організації івенту.

Генеральним партнером стала компанія ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські, депозитарні послуги, послуги з управління активами та приватним капіталом, а також займається венчурними й фінтех-інвестиціями.

Золотий партнер: Біржовий університет — перший в Україні навчальний центр з інвестування та фінансової грамотності. Понад 10 000 українців уже пройшли навчання та зробили перші кроки на фондовому ринку.

Срібний партнер: Ощадбанк. Oschadbank Premium — це персональні інвестиційні рішення під ваш ризик-профіль, експертна підтримка та сервіс, який економить ваш час і виходить за межі звичайного банкінгу.

Організатори щиро вдячні партнерам у системності і стійкій підтримці в проведенні «Жити на відсотки 2026».

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Джерело: Мінфін
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