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11 листопада 2026, 13:35

Виручка OpenAI сягнула $10 млрд за квартал: що стоїть за фінансовим проривом

OpenAI вперше заробила $10 млрд за квартал. За три місяці до кінця вересня виручка компанії зросла майже на 50% порівняно з попереднім кварталом і майже втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі результати пов'язують із високим попитом на нові продукти компанії у сфері штучного інтелекту, повідомляє Bloomberg.

OpenAI вперше заробила $10 млрд за квартал.
Попит на нові продукти OpenAI у сфері штучного інтелекту допоміг компанії вперше довести квартальну виручку до $10 млрд. Фото: facebook.com/openai
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Про зростання виручки та інші фінансові показники OpenAI розповіла інвесторам під час телефонної конференції у вівторок. У розмові взяли участь президент компанії Грег Брокман, фінансова директорка Сара Фраєр і керівник напряму продуктів Тібо Сотьо. Деталі зустрічі Bloomberg дізнався від співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, оскільки ця інформація ще не була публічною.

На кінець вересня річний темп виручки OpenAI вже сягнув близько $50 млрд. Йдеться про показник, розрахований на основі поточних доходів компанії — це не сума, яку компанія фактично заробила за останні 12 місяців.

Покращилася також і скоригована операційна маржа. Якщо у другому кварталі вона становила мінус 150%, то у третьому скоротилася до мінус 109%. Попри від'ємне значення, динаміка свідчить про зменшення операційного розриву.

В OpenAI відмовилися коментувати фінансові результати, зазначає Bloomberg.

На ринку штучного інтелекту компанія продовжує конкурувати з Anthropic, яка за окремими показниками випереджала її на початку цього року. Повернути темпи зростання OpenAI допомогли нові моделі штучного інтелекту, зниження цін і посилення уваги до ШІ-агентів. Останні дають змогу клієнтам автоматизувати робочі процеси.

У Anthropic тим часом зростання виручки почало сповільнюватися. За третій квартал компанія повідомила про виручку близько $17 млрд. Її приріст порівняно з попереднім кварталом становив приблизно 47%, тоді як кварталом раніше перевищував 140%. Bloomberg окремо звертає увагу, що OpenAI та Anthropic історично по-різному розраховували виручку, тому пряме порівняння їхніх фінансових показників має обмеження.

Паралельно OpenAI завершує новий раунд залучення інвестицій. У його межах компанію оцінюють у $1,25 трлн. Раніше OpenAI відклала плани виходу на біржу до наступного року. Перший етап нового раунду вже завершено: компанія залучила $11 млрд, повідомляв Bloomberg.

Anthropic також готується до виходу на біржу пізніше цього місяця. Під час розміщення компанія розраховує на оцінку в $1,4 трлн.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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