У середу, 11 листопада, середній курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Курс євро втратив 15 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.
11 листопада 2026, 10:44
Євро подешевшав на 15 копійок, долар теж падає: курс валют на 11 листопада
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,34−46,01 грн. Євро купують за 50,67 грн, а продають за 51,56 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,20 грн, євро — 51,50−51,79 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,30−45,33 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,53−50,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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