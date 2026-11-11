Євро подешевшав на 15 копійок, долар теж падає: курс валют на 11 листопада

У середу, 11 листопада, середній курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Курс євро втратив 15 копійок у купівлі та 11 копійок у продажу.

У середу, 11 листопада, середній курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,34−46,01 грн. Євро купують за 50,67 грн, а продають за 51,56 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,20 грн, євро — 51,50−51,79 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,30−45,33 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,53−50,55 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти