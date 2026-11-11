Банк у Польщі заблокував картку: як українцям повернути доступ до грошей

Українці, які проживають у Польщі, можуть зіткнутися з блокуванням банківської картки або обмеженням доступу до рахунку. Причинами можуть бути підозрілі операції, необхідність оновлення документів або перевірка походження коштів. Водночас блокування картки не завжди означає втрату доступу до грошей. Про те, як діяти в такій ситуації, повідомляє РБК-Україна.

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Чому можуть заблокувати картку

Серед найпоширеніших причин — підозра на шахрайство, багаторазове неправильне введення PIN-коду, втрата картки або необхідність перевірити персональні дані клієнта.

Банк також може обмежити окремі операції під час фінансового моніторингу або на підставі передбачених законодавством процедур.

Для українців окремою причиною перевірки може стати необхідність актуалізувати документи, зокрема після отримання нового закордонного паспорта чи карти побиту.

Однак закінчення строку дії карти побиту саме по собі не означає автоматичного блокування рахунку в усіх польських банках.

Як відновити доступ до грошей

Насамперед потрібно з'ясувати, що саме заблоковано: картку, мобільний банкінг чи рахунок.

У Польщі розрізняють два види блокування карток:

Blokada czasowa — тимчасове блокування, яке за певних умов можна скасувати через застосунок або службу підтримки банку.

Zastrzeżenie karty — остаточне блокування. Таку картку відновити неможливо, потрібно замовляти нову.

Якщо банк обмежив лише використання картки, гроші можуть залишатися доступними через інтернет-банкінг або відділення.

Якщо ж заблоковано сам рахунок, проведення переказів і зняття готівки можуть бути обмежені. У такому разі оформлення нової картки не вирішить проблему.

Які документи може вимагати банк

Для відновлення обслуговування фінансова установа може попросити надати чинний закордонний паспорт, карту побиту, номер PESEL або підтвердження адреси проживання.

За потреби банк також може запросити документи щодо джерел доходу чи походження коштів.

Перелік документів залежить від причини перевірки та внутрішніх процедур конкретного банку.

Куди скаржитися, якщо банк не розблоковує картку

Якщо звернення до служби підтримки не допомогло, клієнт може подати офіційну скаргу — reklamacja.

Із 13 лютого 2026 року польські фінансові установи зобов'язані приймати такі скарги також в електронній формі, зокрема через електронну пошту або доступні онлайн-канали.

Строк розгляду залежить від характеру звернення:

До 30 днів — загальний строк, у складних випадках — до 60 днів.

15 робочих днів — для скарг щодо платіжних послуг, у складних випадках — до 35 робочих днів.

Якщо банк відмовив у задоволенні скарги або не відповів у встановлений строк, клієнт може звернутися до польського фінансового омбудсмена — Rzecznik Finansowy.

Його допомога у вирішенні спорів із фінансовими установами є безоплатною. Водночас перед зверненням до омбудсмена необхідно пройти процедуру подання скарги безпосередньо до банку.

Як не втратити гроші через шахраїв

У польському фінансовому омбудсмені попереджають, що шахраї можуть використовувати повідомлення про нібито блокування картки для викрадення коштів.

Клієнтам радять не повідомляти стороннім PIN-коди та паролі, не встановлювати програми віддаленого доступу і не переказувати гроші на так звані безпечні рахунки.

Якщо виникли сумніви, необхідно самостійно зв'язатися з банком через офіційний застосунок або номер телефону.