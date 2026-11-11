Попит на авто з Китаю обвалився на 61%: які моделі купували українці

У жовтні 2026 року українці придбали 1205 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 61% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

У жовтні 2026 року українці придбали 1205 легкових автомобілів, ввезених із Китаю.

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Як змінився попит

Із загальної кількості придбаних автомобілів:

823 — нові авто, що на 67% менше, ніж у жовтні 2025 року;

382 — вживані авто, їхня кількість скоротилася на 37%.

Частка електромобілів серед легковиків, імпортованих із Китаю, становила 44%. Для порівняння, у жовтні минулого року цей показник сягав 92%.

Таким чином, частка електрокарів у структурі придбаних автомобілів із КНР за рік скоротилася на 48 відсоткових пунктів.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

За підсумками жовтня до п'ятірки найпопулярніших моделей увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 115 авто. Great Wall Wingle 7 — 66 авто. Zeekr 7X — 42 авто. Zeekr 8X — 39 авто. Chery Tiggo 4 — 34 авто.

Лідером серед нових автомобілів став BYD Sea Lion 06, який суттєво випередив найближчих конкурентів.

Які вживані авто обирали українці

Серед імпортованих із Китаю автомобілів із пробігом найбільшим попитом користувалися:

Volkswagen ID.Unyx — 57 авто. BYD Sea Lion 06 — 23 авто. BYD Tang L — 19 авто. BYD Song L — 19 авто. Zeekr 7X — 19 авто.

Отже, у жовтні скорочення попиту торкнулося як нових, так і вживаних автомобілів із Китаю. Водночас найбільш відчутним виявилося падіння в сегменті нових машин — на 67% у річному вимірі.