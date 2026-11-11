У жовтні 2026 року українці придбали 1205 легкових автомобілів, ввезених із Китаю. Це на 61% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Попит на авто з Китаю обвалився на 61%: які моделі купували українці
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Як змінився попит
Із загальної кількості придбаних автомобілів:
- 823 — нові авто, що на 67% менше, ніж у жовтні 2025 року;
- 382 — вживані авто, їхня кількість скоротилася на 37%.
Частка електромобілів серед легковиків, імпортованих із Китаю, становила 44%. Для порівняння, у жовтні минулого року цей показник сягав 92%.
Таким чином, частка електрокарів у структурі придбаних автомобілів із КНР за рік скоротилася на 48 відсоткових пунктів.
Найпопулярніші нові авто з Китаю
За підсумками жовтня до п'ятірки найпопулярніших моделей увійшли:
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BYD Sea Lion 06 — 115 авто.
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Great Wall Wingle 7 — 66 авто.
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Zeekr 7X — 42 авто.
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Zeekr 8X — 39 авто.
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Chery Tiggo 4 — 34 авто.
Лідером серед нових автомобілів став BYD Sea Lion 06, який суттєво випередив найближчих конкурентів.
Які вживані авто обирали українці
Серед імпортованих із Китаю автомобілів із пробігом найбільшим попитом користувалися:
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Volkswagen ID.Unyx — 57 авто.
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BYD Sea Lion 06 — 23 авто.
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BYD Tang L — 19 авто.
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BYD Song L — 19 авто.
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Zeekr 7X — 19 авто.
Отже, у жовтні скорочення попиту торкнулося як нових, так і вживаних автомобілів із Китаю. Водночас найбільш відчутним виявилося падіння в сегменті нових машин — на 67% у річному вимірі.
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