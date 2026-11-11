Рада підтримала законопроєкт про інвестиційні фонди: що зміниться для інвесторів

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 16137 «Про інвестиційні фонди», який передбачає оновлення правил роботи інвестиційних фондів в Україні відповідно до європейських стандартів. За документ проголосували 260 народних депутатів. Про це повідомляє голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

У вівторок, 10 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №16137 «Про інвестиційні фонди»

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Що передбачає законопроєкт

Документ має реформувати систему колективного інвестування та створити нові можливості для залучення приватного капіталу в українську економіку.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

запровадження публічних та альтернативних інвестиційних фондів за стандартами ЄС;

оновлення вимог до управління активами, їх зберігання та розкриття інформації;

посилення механізмів захисту прав інвесторів;

створення умов для розвитку фондів венчурного капіталу, нерухомості, соціального підприємництва та довгострокових інвестицій;

встановлення нових правил діяльності компаній з управління активами та державного нагляду за ними.

Публічні фонди працюватимуть за європейською моделлю UCITS і будуть орієнтовані на широке коло інвесторів.

Альтернативні фонди зможуть працювати з ширшим переліком активів, зокрема нерухомістю та частками приватних компаній.

Що зміниться для інвесторів і бізнесу

Очікується, що нова модель дозволить приватним інвесторам вкладати кошти в різні активи через професійні компанії з управління активами.

Для бізнесу це може розширити можливості залучення фінансування, зокрема для реалізації інфраструктурних проєктів, розвитку підприємств і відбудови України.

Законопроєкт також передбачає перехідний період та можливість трансформації наявних інститутів спільного інвестування відповідно до нових правил.

Наближення до стандартів ЄС

Законопроєкт № 16137 розроблено за участю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фінансового комітету Верховної Ради та Світового банку.

Документ спрямований на гармонізацію українського законодавства з європейськими вимогами та створення зрозуміліших умов для роботи іноземних інвесторів.

Наразі законопроєкт ухвалено лише за основу. Попереду — його доопрацювання та розгляд у другому читанні.