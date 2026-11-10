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10 листопада 2026, 13:53

Інвестиції в енергопарки: безкоштовний воркшоп від Академії Мінфін на прикладі реальних проєктів

Скільки можна заробити, інвестуючи в сонячні станції і накопичувачі? На воркшопі від Академії Мінфін розглянемо фінансові моделі, прогнозовану прибутковість, строки окупності та основні ризики на прикладі двох проєктів Codex Energy — «Болград» і «Чернівці».

Скільки можна заробити, інвестуючи в сонячні станції і накопичувачі?
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Енергопарки поєднують сонячну генерацію, системи накопичення енергії та управління, яке дає змогу використовувати можливості ринку електроенергії.

Але щоб оцінити такий проєкт як інвестицію, недостатньо знати лише його технічні характеристики. Важливо розуміти, скільки коштує створення енергопарку, які витрати супроводжують його роботу, як формується грошовий потік і що може вплинути на фінансовий результат.

Розберемо всі ці питання на безкоштовному онлайн-воркшопі «Інвестиції в енергопарки: скільки можна заробити на сонячних станціях і накопичувачах?» від Академії Мінфін.

КОЛИ: 26 листопада, початок о 19:00 за Києвом

ФОРМАТ: безкоштовно, онлайн, 1,5 год. + 20 хв. на запитання спікерам.

📌 ОТРИМАТИ ДОСТУП

Які питання розберемо

Спікери детально пояснять, як працює енергетичний проєкт з погляду інвестора, а саме:

  • Як працює ринок електроенергії та де виникають можливості для заробітку
  • Як сонячні електростанції та системи накопичення можуть генерувати виручку
  • Із чого складається бюджет енергопарку та які витрати виникають під час його роботи
  • Як розраховують прогнозовану дохідність і строк окупності
  • Як змінюється фінансовий результат в оптимістичному, базовому та негативному сценаріях
  • Які права, умови участі та ризики варто оцінити приватному інвестору
  • Від чого залежать виплати та ліквідність інвестиції.

Практичну частину воркшопу побудують на прикладі двох енергопарків Codex Energy — «Болград» та «Чернівці», які перебувають на різних етапах реалізації.

  • Енергопарк «Болград» розташований в Одеській області. Проєкт передбачає сонячну генерацію потужністю 4,5 МВт DC та накопичення енергії ємністю 20 МВт·год. Орієнтовний бюджет проєкту — €6,3 млн, старт генерації запланований на IV квартал 2027 року.

  • Енергопарк «Чернівці» у Чернівецькій області передбачає близько 6,8 МВт сонячної генерації та накопичення енергії ємністю 15 МВт·год. Орієнтовний бюджет — €7,3 млн, старт генерації запланований на III квартал 2027 року.

Спікери розберуть технічні рішення, бюджет, джерела виручки, прогнозовану дохідність, строк окупності та можливі сценарії для інвестора.

Хто спікери

АРТУР ЛУПАШКО — Founder Ribas Hotels Group, Co-founder Codex Energy

Підприємець і девелопер з 11+ роками досвіду у створенні та управлінні інфраструктурними інвестиційними активами. Засновник мережі готелів Ribas Hotels Group, яка об‘єднує 56+ об'єктів у керуванні, проєктуванні та будівництві. У Codex Energy відповідає за стратегію розвитку, залучення капіталу та взаємодію з інвесторами, забезпечуючи фінансову стійкість і системну реалізацію проєкту.

ОЛЕКСАНДР ГАНЧЕВ — Co-founder, керівник девелоперського напрямку Codex Energy

З 2018 року працює у сфері сонячної енергетики. Реалізував і ввів в експлуатацію 14 енергетичних об'єктів, підключених до енергосистеми України. У Codex Energy відповідає за девелопмент і технічну реалізацію енергетичних проєктів.

МАКСИМ ОДІНЦОВ — комерційний директор Codex Energy.

Має 5 років досвіду в управлінні міжнародними IT-проєктами та 5 років — в управлінні й реалізації девелоперських проєктів. У Codex Energy відповідає за комерційний розвиток, партнерства та реалізацію бізнес-стратегії.

Для кого цей воркшоп

Воркшоп буде корисний:

  • Приватним інвесторам — щоб зрозуміти, як оцінювати економіку енергетичних проєктів і які питання ставити перед вкладенням коштів.

  • Підприємцям і власникам капіталу — щоб розглянути енергетику як окремий напрям для вивчення інвестиційних можливостей.

  • Тим, хто цікавиться енергетикою — щоб розібратися, як працюють сонячна генерація, накопичення та комерційне управління електроенергією.

  • Тим, хто вивчає конкретні інвестиційні проєкти — щоб краще розуміти фінансову модель, юридичні умови, можливі виплати та ризики.

Як взяти участь

Щоб отримати доступ до онлайн-воркшопу, заповніть коротку реєстраційну форму за посиланням. Участь безкоштовна.

Воркшоп відбудеться 26 листопада (четвер), початок о 19:00 за Києвом.

Усім зареєстрованим учасникам після трансляції надійде запис воркшопу.

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Джерело: Мінфін
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