У вівторок, 10 листопада, середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Курс євро додав 16 копійок у купівлі та у продажу.
10 листопада 2026, 10:38
Долар і євро різко пішли вгору: як змінився курс валют 10 листопада
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,41−46,05 грн. Євро купують за 50,82 грн, а продають за 51,67 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,15−46,35 грн, євро — 51,70−52,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,60−45,63 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,27−51,28 грн.
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Джерело: Мінфін
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