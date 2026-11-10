Долар і євро різко пішли вгору: як змінився курс валют 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Курс євро додав 16 копійок у купівлі та у продажу.

Середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,41−46,05 грн. Євро купують за 50,82 грн, а продають за 51,67 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,15−46,35 грн, євро — 51,70−52,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,60−45,63 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,27−51,28 грн.

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