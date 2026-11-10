Квартири в Києві та на Закарпатті зрівнялися в ціні: що відбувається з ринком житла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 листопада 2026, 11:27

Квартири в Києві та на Закарпатті зрівнялися в ціні: що відбувається з ринком житла

У жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області досягла $85 тис., зрівнявшись із показником Києва. Водночас у столиці попит на новобудови скоротився на 33% за місяць, хоча ціни на первинному ринку продовжили зростати. Про це свідчить аналітика маркетплейсу нерухомості DIM.RIA за жовтень.

У жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області досягла $85 тис., зрівнявшись із показником Києва.
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Новобудови: ціни зростають попри падіння попиту

У жовтні медіанна вартість квадратного метра в новобудовах зросла у більшості регіонів України.

Найбільше подорожчання зафіксували в Запорізькій області — на 10,7%. У Полтавській області ціни підвищилися на 6,2%, у Києві — на 5,8%, у Кіровоградській області — на 5,2%.

Водночас у Чернівецькій області квадратний метр подешевшав на 8,3%, а в Івано-Франківській — на 5,5%.

У Києві медіанна вартість квадратного метра в новобудовах досягла $1 504.

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський, де квадратний метр коштує $2 855. Найдоступніші новобудови — у Деснянському районі з медіанною ціною $864 за квадратний метр.

Читайте також: Чому вашу угоду з нерухомістю тепер можуть заблокувати

Попри зростання цін, інтерес до нового житла знижується. Найбільше падіння попиту в жовтні зафіксували в Києві — на 33%.

Водночас у Закарпатській області попит зріс на 15%, у Дніпропетровській — на 12%, у Миколаївській — на 9%.

Скільки житла будують в Україні

За даними DIM.RIA, у жовтні продовжували працювати 85% відділів продажу новобудов.

Найвищу активність забудовників зафіксували в Закарпатській області, де працювали 98% відділів продажу, а також у Львівській та Волинській областях — по 97%.

Найменше відкритих відділів продажу залишалося на Харківщині — 29%, Запоріжжі — 44% та Сумщині — 46%.

Упродовж місяця в експлуатацію ввели 14 житлових будинків, що складаються із 23 секцій. Найбільше секцій здали в Києві та Київській області — 14, із яких дев'ять у столиці.

Вторинний ринок: де найдорожчі квартири

У жовтні медіанна ціна однокімнатної квартири на Закарпатті досягла $85 тис. — стільки ж, скільки у Києві.

Найдоступніше житло серед наведених регіонів — у Херсонській області, де однокімнатна квартира коштує в середньому $16 тис.

У більшості західних областей ціни на вторинному ринку продовжили зростати. Найбільше подорожчання зафіксували в Тернопільській області (+6%), Закарпатській (+5%) та Львівській (+5%).

Натомість у Черкаській області житло подешевшало на 13%, у Рівненській — на 8%, у Чернігівській — на 7%.

Як змінилися ціни на квартири в Києві

За даними маркетплейсу, у жовтні медіанні ціни пропозиції на вторинному ринку столиці знизилися в усіх районах.

Найбільше подешевшали двокімнатні квартири у Святошинському районі — на 23%, а також у Дніпровському — на 18%.

Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить $179 тис. Найдоступнішим — Деснянський район із ціною $46 тис.

Водночас кількість оголошень про продаж вторинного житла в Києві за місяць скоротилася на 63%, а в Київській області — на 25%.

Що відбувається з попитом

У жовтні попит на вторинне житло знижувався майже по всій Україні.

Найбільше скорочення зафіксували у Тернопільській області — на 25%, Вінницькій — на 22%, Хмельницькій та Кіровоградській — по 20%.

Зростання інтересу до купівлі вторинної нерухомості спостерігалося лише у Дніпропетровській (+10%) та Закарпатській (+4%) областях.

При цьому у чотирьох регіонах кількість пропозицій перевищувала показник попиту. Найбільший розрив зафіксували у Київській області — у 2,3 раза. У Києві співвідношення становило 2,2, в Одеській області — 1,7, в Івано-Франківській — 1,1.

Загалом жовтень продемонстрував різноспрямовану динаміку ринку: попит на купівлю житла переважно знижувався, однак ціни на новобудови в більшості регіонів продовжували зростати.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами