Квартири в Києві та на Закарпатті зрівнялися в ціні: що відбувається з ринком житла

У жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Закарпатської області досягла $85 тис., зрівнявшись із показником Києва. Водночас у столиці попит на новобудови скоротився на 33% за місяць, хоча ціни на первинному ринку продовжили зростати. Про це свідчить аналітика маркетплейсу нерухомості DIM .RIA за жовтень.

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Новобудови: ціни зростають попри падіння попиту

У жовтні медіанна вартість квадратного метра в новобудовах зросла у більшості регіонів України.

Найбільше подорожчання зафіксували в Запорізькій області — на 10,7%. У Полтавській області ціни підвищилися на 6,2%, у Києві — на 5,8%, у Кіровоградській області — на 5,2%.

Водночас у Чернівецькій області квадратний метр подешевшав на 8,3%, а в Івано-Франківській — на 5,5%.

У Києві медіанна вартість квадратного метра в новобудовах досягла $1 504.

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський, де квадратний метр коштує $2 855. Найдоступніші новобудови — у Деснянському районі з медіанною ціною $864 за квадратний метр.

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Попри зростання цін, інтерес до нового житла знижується. Найбільше падіння попиту в жовтні зафіксували в Києві — на 33%.

Водночас у Закарпатській області попит зріс на 15%, у Дніпропетровській — на 12%, у Миколаївській — на 9%.

Скільки житла будують в Україні

За даними DIM.RIA, у жовтні продовжували працювати 85% відділів продажу новобудов.

Найвищу активність забудовників зафіксували в Закарпатській області, де працювали 98% відділів продажу, а також у Львівській та Волинській областях — по 97%.

Найменше відкритих відділів продажу залишалося на Харківщині — 29%, Запоріжжі — 44% та Сумщині — 46%.

Упродовж місяця в експлуатацію ввели 14 житлових будинків, що складаються із 23 секцій. Найбільше секцій здали в Києві та Київській області — 14, із яких дев'ять у столиці.

Вторинний ринок: де найдорожчі квартири

У жовтні медіанна ціна однокімнатної квартири на Закарпатті досягла $85 тис. — стільки ж, скільки у Києві.

Найдоступніше житло серед наведених регіонів — у Херсонській області, де однокімнатна квартира коштує в середньому $16 тис.

У більшості західних областей ціни на вторинному ринку продовжили зростати. Найбільше подорожчання зафіксували в Тернопільській області (+6%), Закарпатській (+5%) та Львівській (+5%).

Натомість у Черкаській області житло подешевшало на 13%, у Рівненській — на 8%, у Чернігівській — на 7%.

Як змінилися ціни на квартири в Києві

За даними маркетплейсу, у жовтні медіанні ціни пропозиції на вторинному ринку столиці знизилися в усіх районах.

Найбільше подешевшали двокімнатні квартири у Святошинському районі — на 23%, а також у Дніпровському — на 18%.

Найдорожчим залишається Печерський район, де медіанна вартість однокімнатної квартири становить $179 тис. Найдоступнішим — Деснянський район із ціною $46 тис.

Водночас кількість оголошень про продаж вторинного житла в Києві за місяць скоротилася на 63%, а в Київській області — на 25%.

Що відбувається з попитом

У жовтні попит на вторинне житло знижувався майже по всій Україні.

Найбільше скорочення зафіксували у Тернопільській області — на 25%, Вінницькій — на 22%, Хмельницькій та Кіровоградській — по 20%.

Зростання інтересу до купівлі вторинної нерухомості спостерігалося лише у Дніпропетровській (+10%) та Закарпатській (+4%) областях.

При цьому у чотирьох регіонах кількість пропозицій перевищувала показник попиту. Найбільший розрив зафіксували у Київській області — у 2,3 раза. У Києві співвідношення становило 2,2, в Одеській області — 1,7, в Івано-Франківській — 1,1.

Загалом жовтень продемонстрував різноспрямовану динаміку ринку: попит на купівлю житла переважно знижувався, однак ціни на новобудови в більшості регіонів продовжували зростати.