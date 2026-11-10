Безкоштовний проїзд у Києві: Кличко розкритикував ідею та заявив про борг держави у 8 млрд грн

Мер Києва Віталій Кличко розкритикував ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті столиці. За словами міського голови, держава заборгувала Києву понад 8 млрд грн компенсацій за перевезення пільговиків, а місто не може вивести додаткові автобуси на маршрути через нестачу водіїв. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі 9 листопада.

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Чому Київ не може збільшити кількість автобусів

За словами мера, через зупинку електротранспорту в столиці кількість автобусних маршрутів збільшили до 129. На них працюють 418 комунальних автобусів і 685 водіїв.

Ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники, які використовують 680 маршруток.

Наразі КП «Київпастранс» технічно готове випустити на лінії ще 25 автобусів. Однак для цього потрібно щонайменше 50 додаткових водіїв категорії D.

Кличко пояснив, що підприємство вичерпало ліміт бронювання працівників від мобілізації, через що залучення нового персоналу ускладнене.

За оцінкою міської влади, для повноцінної заміни метрополітену за обсягом пасажирських перевезень знадобилося б до 1020 автобусів. Водночас навіть така кількість транспорту не забезпечить регулярності метро через затори та особливості дорожнього руху.

Держава заборгувала Києву понад 8 млрд грн — Кличко

Окремо мер порушив питання фінансування безкоштовного проїзду.

За його словами, протягом останніх 11 років держава не компенсувала столиці витрати на перевезення пільгових категорій населення. Загальна сума невиплаченої субвенції, за оцінкою міського голови, перевищила 8 млрд грн.

Кличко закликав уряд спочатку погасити цю заборгованість, перш ніж запроваджувати нові програми безоплатних перевезень.

Мер також заявив, що щороку громадський транспорт Києва коштом міського бюджету перевозить понад мільйон пасажирів, які користуються державними пільгами.

Що запропонував Зеленський

Нагадаємо, 8 листопада президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва.

Також Кабмін має опрацювати створення достатнього резерву автобусів на випадок перебоїв у роботі метрополітену або проблем із рухом мостами через Дніпро.

Ініціативу озвучили на тлі пошкодження транспортної інфраструктури столиці внаслідок російських атак.