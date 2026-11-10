Криптобіржа Coinbase отримала банківську ліцензію у США

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Що означає отримання ліцензії

Ліцензія OCC дозволить Coinbase надавати великим клієнтам послуги зі зберігання активів та проведення платежів, проте компанія не зможе приймати депозити та видавати кредити, як це роблять комерційні банки.

Клієнтські кошти повинні бути відокремлені від активів Coinbase, згідно з вимогою прозорості та захисту активів на випадок, якщо кастодиан має проблеми з резервами або безпекою.

Нагадаємо

У 2018 році Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) схвалив створення Coinbase Custody Trust Company, видавши обмежену ліцензію. Вона надавала Coinbase право працювати як трастову компанію лише у штаті Нью-Йорк.

Тепер трастова компанія Coinbase надаватиме кастодиальні послуги під єдиним федеральним наглядом по всій території США і біржі не доведеться отримувати окремі дозволи на роботу в кожному штаті.

У 2017 році біржа отримала від NYDFS ліцензію BitLicense, що з'явилася кілька років до цього. BitLicense дозволяє проводити операції із цифровими активами на території штату Нью-Йорк.

Отримати BitLicense непросто: компанія повинна мати достатні фінансові резерви, забезпечити високий рівень безпеки для захисту користувачів та регулярно проходити аудит.

BitLicense — дорога ліцензія, її вартість може становити від $250 000 до $1 млн. У жовтні американська криптокомпанія Ripple отримала схвалення OCC на створення держрегульованого банку Ripple National Trust Bank (RNTB), який тепер може керувати резервами прив'язаного до долара стейблкоіна Ripple.

Однак Асоціація незалежних регіональних банків США (ICBA) вимагає OCC відкликати трастові ліцензії у криптокомпаній. Банкіри побоюються, що такі дозволи дозволять криптопідприємцям набути легального статусу без дотримання вимог, які пред'являються до застрахованих банків.