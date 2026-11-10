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10 листопада 2026, 9:37

За 176 років у світі зникли 405 валют: скільки разів змінювалися гроші в Україні

Із 568 державних валют, які дослідили економісти за період із 1850 до 2026 року, 405, або понад 70%, уже припинили існування. При цьому медіанна тривалість життя грошової одиниці становить лише 33 роки. Про це йдеться в дослідженні Банку міжнародних розрахунків (BIS) Gaining (and losing) currency: a global database of currencies, 1850−2026, опублікованому 6 листопада.

Із 568 державних валют, які дослідили економісти за період із 1850 до 2026 року, 405, або понад 70%, уже припинили існування.
Із 568 державних валют, які дослідили економісти за період із 1850 до 2026 року, 405, або понад 70%, уже припинили існування.
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Скільки років існують валюти

Науковці проаналізували історію 568 валют на шести континентах, зокрема колоніальних, територіальних і військових грошових одиниць.

За результатами дослідження, майже кожна четверта валюта (23%) проіснувала менш як десять років. Водночас близько 12% грошових одиниць протрималися понад століття.

Середня тривалість існування валюти становить приблизно 52 роки, тоді як медіанна — 33 роки. За оцінкою виживаності, яка враховує валюти, що досі перебувають в обігу, половина грошових одиниць припиняє існування протягом 44 років після запровадження.

Найвищий ризик зникнення припадає на перше десятиліття існування валюти. Якщо вона долає цей період, її шанси залишатися в обігу тривалий час суттєво зростають.

Чому валюти зникають

Дослідники встановили, що нові валюти найчастіше виникають із політичних причин, насамперед після здобуття державами незалежності.

На цей чинник припадає 27,5% випадків появи нових грошових одиниць.

Натомість основні причини припинення існування валют переважно економічні:

  • 35,3% — зміна назви грошової одиниці або деномінація;
  • 19,5% — інфляція;
  • 14,1% — війни та розпад держав;
  • 8,4% — вступ до валютних союзів.

Отже, сама зміна валюти не завжди свідчить про економічну кризу. Іноді йдеться про технічну грошову реформу або перехід на спільну валюту.

Скільки валют залишилося у світі

Кількість державних валют зросла приблизно із 67 у 1850 році до рекордних 192 у 1994 році. Значне збільшення їхньої кількості відбулося після розпаду Радянського Союзу.

Однак до 2026 року кількість валют скоротилася до 163.

Головною причиною стало запровадження євро, який замінив 23 національні валюти. На зменшення їхньої кількості також вплинули інші валютні союзи та доларизація окремих економік.

Що дослідження показало про Україну

За класифікацією дослідників, на території України протягом аналізованого історичного періоду використовувалися п'ять різних валют, з яких одна залишається в обігу.

Цікаво, що українська гривня та карбованець першого випуску 1918 року потрапили до переліку найкоротших за тривалістю існування грошових одиниць. Кожна з них, за методикою авторів, проіснувала менш як рік.

Серед валют-довгожителів дослідники виділили британський фунт стерлінгів до переходу на десяткову систему — 1 171 рік, а також французький лівр — 1 014 років.

Найстарішою валютою, що досі перебуває в обігу, названо долар США, запроваджений у 1792 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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