Оплата реклами Google, Facebook, Instagram і TikTok у гривні — Billing Media

Сергій Киприк, власник Billing Media

У статусі офіційного українського реселера міжнародних рекламних платформ Billing Media обслуговує понад 1000 клієнтів щомісяця.

Ми поєднуємо роботу з глобальними рекламними сервісами зі звичним для бізнесу форматом B2B: з укладенням договору та супроводом операцій повним пакетом бухгалтерських документів.

Розвиваючи Billing Media, я бачу наше завдання ширше за організацію рекламних платежів. Ми працюємо як фінансовий і технологічний партнер українських компаній та рекламних агентств, допомагаючи їм оплачувати просування на міжнародних платформах, контролювати залишки коштів на рекламних акаунтах і своєчасно планувати поповнення. Такий підхід дозволяє нашим клієнтам не лише платити за рекламу у зручному для них форматі, а й мінімізувати ризики блокувань і зупинки реклами через несвоєчасну оплату.

Клієнти можуть здійснювати розрахунки у гривні, обирати зручний спосіб фінансування реклами й отримувати необхідні бухгалтерські документи. Водночас наша робота не завершується зарахуванням коштів. Ми допомагаємо відстежувати стан балансів на всіх рекламних акаунтах, які супроводжуємо, щоб потреба в наступному поповненні не ставала несподіванкою.

Це суттєво розвантажує наших клієнтів: їм не потрібно постійно стежити, скільки коштів залишилося на рекламному акаунті й коли настав час платити. Також наші клієнти отримують підтримку під час створення акаунтів та в разі блокувань чи інших технічних питань отримують допомогу від персональних менеджерів Billing Media.

Billing Media — офіційний реселер рекламних платформ та технологічний партнер бізнесу.

Розрахунки в Україні для просування на світових ринках

Оплата рекламного бюджету у гривні не обмежує кампанію українською аудиторією. Через Billing Media можна поповнити акаунт в Україні та використовувати ці кошти для розміщення реклами в інших країнах, де відповідна платформа підтримує покази. Географію просування визначають налаштування кампанії та правила обраного рекламного сервісу.

Рішення щодо ринків і цільових аудиторій ухвалює клієнт. Наша команда допомагає організувати фінансування відповідно до його потреб. Наприклад, українська компанія може здійснювати платежі у гривні, водночас спрямовуючи рекламні кампанії на залучення покупців або замовників за кордоном.

Практичний зміст фінансового партнерства

До початку співпраці клієнтові важливо розуміти порядок оплати, суму майбутнього зарахування та перелік документів, які отримає бухгалтерія. Для мене саме конкретні відповіді на ці запитання становлять основу фінансового партнерства.

Перед проведенням платежу ми погоджуємо спосіб розрахунків, повідомляємо суму до сплати у гривні, обсяг коштів, які надійдуть на рекламний акаунт, і вартість послуг Billing Media. За потреби конвертації її умови також визначаємо завчасно. Після цього організовуємо поповнення рекламних акаунтів та забезпечуємо документальний супровід.

Окрім розрахунків, наша команда допомагає створювати рекламні облікові записи й підтримує клієнтів під час роботи з ними. Офіси Billing Media розташовані в Європі, США та Азії. Ми супроводжуємо компанії, які використовують міжнародні рекламні інструменти для просування на різних ринках.

Оплата кількох рекламних платформ через одного партнера

Billing Media працює як офіційний український реселер більше ніж 30 різних рекламних платформ. Оплата реклами в Google, Meta, TikTok та на інших рекламних платформах може бути виконана одним платежем у гривні за одним договором. Також можна перетягнути баланс між рекламними платформами.

Обравши необхідні канали просування, клієнт може організувати гривневі платежі через нашу платформу. Такий формат підходить як компаніям з одним рекламним акаунтом, так і агентствам, які одночасно працюють із десятками платформ та акаунтів і запускають проєкти в різних країнах.





Умови співпраці мають бути прозорими та відомими до переказу коштів

На моє переконання, фінансові домовленості повинні бути зрозумілими ще до першої оплати. Тому на початку роботи ми погоджуємо рекламну платформу, розмір поповнення, валюту розрахунків, комісію та строки надходження коштів. Це дає бізнесу змогу заздалегідь врахувати повну вартість послуги під час планування рекламного бюджету.

Взаємодію оформлюємо договором, а проведені операції супроводжуємо документами для бухгалтерського обліку. Залежно від погодженого формату співпраці та умов конкретної операції розрахунки можуть здійснюватися з ПДВ або без нього. Склад необхідної документації визначаємо на початковому етапі.

Прозорість я розумію як відсутність невизначеності щодо вартості послуг, порядку зарахування коштів і документального підтвердження платежів. Не менш важливо одразу домовитися, як відбуватимуться подальші поповнення та хто супроводжуватиме цей процес.

Технологічне партнерство: від поповнення до контролю залишків

Для стабільного фінансування реклами недостатньо лише переказати кошти на акаунт. Потрібно також відстежувати їхній залишок і завчасно визначати потребу в наступному платежі. Особливого значення це набуває, коли компанія одночасно використовує кілька рекламних платформ або агентство веде багато клієнтських проєктів.

Саме в цьому полягає одна з ключових складових технологічного партнерства з Billing Media. Ми допомагаємо контролювати залишки на всіх рекламних акаунтах клієнта, які перебувають у нашому супроводі, та організовувати своєчасне поповнення. Контроль балансів є частиною постійної роботи, а не лише реакцією на вже вичерпаний бюджет.

Відстеження залишків допомагає завчасно узгоджувати необхідні платежі й уникати ситуацій, коли реклама припиняється через несвоєчасну оплату. Для бізнесу це означає більш передбачуваний процес фінансування, а для маркетингової команди зменшує потребу в терміновому вирішенні платіжних питань під час активних кампаній.

Я розглядаю технологічний супровід і персональну підтримку як взаємопов'язані складові нашої роботи. Контроль коштів має супроводжуватися зрозумілим порядком дій, погодженим графіком розрахунків і доступною комунікацією з менеджером.

Наше завдання полягає в тому, щоб допомогти клієнтові запобігати перервам у рекламі через брак фінансування, а не лише поповнювати акаунт після виникнення проблеми.

Завдання, які ми вирішуємо для компаній та агентств

Для бізнесу співпраця з Billing Media охоплює вибір способу оплати реклами, організацію поповнень, контроль залишків коштів і впорядкування документообігу. Я прагну, щоб послідовність цих дій була однаково зрозумілою власнику компанії, маркетинговій команді та бухгалтерії.

Рекламним агентствам додатково потрібна узгоджена робота з бюджетами різних замовників. Коли команда супроводжує кілька проєктів, важливо не лише розподілити кошти між платформами, а й своєчасно помітити потребу в поповненні кожного акаунта. Взаємодія з одним партнером допомагає впорядкувати контроль балансів, проведення платежів і підготовку фінансових документів у межах погоджених умов.

Коли агентство залучає нові проєкти, наша команда може допомогти зі створенням рекламних облікових записів і забезпечити їхній подальший супровід. Це спрощує організаційні процеси та дозволяє приділяти більше уваги самим кампаніям і завданням клієнтів.

Досвід клієнтів після переходу на офіційний білінг

На сьогоднішній день ми щомісячно поповнюємо рекламні акаунти понад 1000 компаніям: це малий і великий бізнес, локальні та міжнародні рекламні агенції. Компанії, з якими ми працюємо, висловили свою оцінку співпраці в рекомендаційних листах (дивіться на сайті Billing Media). З їхнього дозволу наводжу узагальнений зміст цих відгуків.

Kasta (ТОВ «Маркасон»)

У рекомендації Kasta особливу увагу приділено швидкості зворотного зв’язку та готовності команди оперативно опрацьовувати робочі звернення. Компанія також позитивно оцінює гнучкість у нестандартних ситуаціях і партнерський характер взаємодії під час вирішення щоденних завдань.

Yakaboo (ТОВ «Якабу Рітейл»)

Для Yakaboo принципове значення має робота реклами в Meta без вимушених перерв. Серед важливих складових співпраці компанія називає індивідуальний графік поповнень і супровід персонального менеджера. Фахівець самостійно відстежує залишки коштів на рекламних акаунтах та своєчасно поповнює їх.

Delta Medical

У відгуку Delta Medical ідеться про стабільне зарахування коштів на рекламні акаунти, оперативну допомогу й належний супровід. За оцінкою компанії, робочі питання вирішуються своєчасно, а кампанії тривають без затримок і технічних перерв.

Інтергал-Буд

Компанія виділяє гнучкість у фінансових питаннях та підтримку безперервної роботи рекламних облікових записів. Такий підхід допомагає уникати призупинення кампаній і підтримувати стабільне надходження звернень від потенційних клієнтів.

Havas Worldwide Digital Kyiv

У рекомендаційному листі наголошено на важливості безперебійного запуску та фінансування кампаній на платформах Meta. Досвід взаємодії з Billing Media компанія характеризує як підтвердження стабільності й високої надійності партнера.

Мережа аптек «Подорожник»

Однією з головних переваг мережа називає врахування індивідуальних вимог до документообігу. Окремо відзначено дотримання строків і роботу персонального менеджера, який контролює залишки коштів на рекламних акаунтах та забезпечує своєчасне поповнення.

robota.ua

У центрі відгуку robota.ua перебуває передбачуваність робочих процесів. Компанія відзначає системну організацію поповнення рекламних балансів та обліку коштів без затримок. Додатковою перевагою є швидке реагування команди на поточні запити.

Fozzy Media Group

Fozzy Media Group позитивно оцінює оперативність підтримки, своєчасне розв’язання робочих питань і консультації щодо використання рекламних платформ. Супровід фінансування рекламних бюджетів компанія описує як конструктивну взаємодію з дотриманням визначених строків.

IBIS-GEAR (ТОВ «Рибальство та Експедиції»)

За одночасної роботи з багатьма рекламними акаунтами компанія особливо цінує ефективну організацію поповнень. У відгуку йдеться про миттєве зарахування коштів, розподіл бюджетів без збоїв і постійну готовність команди підтримувати зв’язок.

Епіцентр К

У своєму відгуку компанія повідомляє про 100% безперебійність роботи всіх рекламних акаунтів, що дозволяє мінімізувати ризики зупинення кампаній та втрати лідів. Також вона відзначає гнучкість фінансових рішень і врахування потреб клієнта під час організації фінансування.

Порядок початку співпраці

Першим кроком є заявка на сайті Billing Media. У ній необхідно зазначити рекламні платформи, заплановані країни просування, приблизний бюджет і бажаний спосіб розрахунків. На підставі цієї інформації наша команда уточнить потребу у створенні нових акаунтів та запропонує умови роботи.

Після узгодження вартості, строків і переліку документів ми укладаємо договір та розпочинаємо співпрацю. Подальші поповнення, контроль залишків і супровід рекламних акаунтів здійснюються за визначеним разом із клієнтом порядком.

Що варто перевірити перед вибором партнера

Я рекомендую оцінювати організацію рекламних платежів не лише за сумою переказу. Важливо розуміти, як підтверджуються витрати, хто контролює залишки на акаунтах і яким чином забезпечується своєчасне поповнення. Окремої уваги потребує доступність підтримки, коли виникають робочі питання.

Наявність коштів у загальному рекламному бюджеті ще не означає, що кожен акаунт буде поповнено вчасно. Тому фінансування має спиратися на зрозумілу процедуру, у якій контроль балансів пов’язаний із графіком платежів компанії та відповідальністю учасників процесу.

Перед плануванням наступного кварталу доцільно перевірити наявність договору, необхідних документів і відповідальної особи з боку партнера. Також варто з’ясувати, чи охоплює супровід усі потрібні рекламні акаунти та чи допомагає він завчасно визначати потребу в поповненні. Невизначеність у цих питаннях є приводом переглянути чинну організацію роботи.

Для мене цінність Billing Media полягає в поєднанні фінансового й технологічного партнерства. Ми допомагаємо не просто оплачувати рекламу, а вибудовувати послідовний процес її фінансування, який охоплює контроль залишків, своєчасні поповнення, документообіг і підтримку команди.

Запрошую до співпраці компанії та рекламні агентства, які прагнуть оплачувати просування у гривні й розвивати діяльність на міжнародних ринках. Команда Billing Media допоможе визначити зручний спосіб розрахунків, організувати контроль балансів рекламних акаунтів, підготувати документи та забезпечити супровід персонального менеджера. Звертайтеся на partners@billing.media або подавайте заявку на сайті billing.media.