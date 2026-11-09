Після закриття міжбанку у понеділок, 9 листопада, курс долара подорожчав на 37 копійок у купівлі і на 37 копійок у продажу. Тоді як курс євро став більше на 54 копійок у купівлі і на стільки ж — у продажу.
9 листопада 2026, 17:33
Долар і євро подорожчали на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 9 листопада
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Закриття 9 листопада
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Зміни
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45,23/45,26
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45,60/45,63
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37/37
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50,55/50,57
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51,09/51,11
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54/54
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,32−45,98 грн. Євро купують за 50,66 грн, а продають за 51,51 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,15−46,35, євро — 51,65−51,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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