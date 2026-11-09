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9 листопада 2026, 15:45

GBP/USD: фунт продовжує спроби зростання на хиткому підґрунті

Фунт за минулий період від спроби відновити зниження перейшов до зростання, вийшовши на чергові локальні максимуми. Спочатку тиск на пару чинила сила долара напередодні засідання ФРС, яка згодом зберегла процентну ставку в діапазоні 3,75−4,00%, рішення було ухвалено десятьма голосами проти двох. У супровідній заяві ФРС відзначила стійкі темпи економічного зростання, стабільність ринку праці та збереження підвищеного інфляційного тиску. Кевін Ворш заявив, що не вірить в обіцянки щодо майбутніх кроків без надзвичайних обставин, і оголосив про скорочення кількості засідань зі ставкою. На цьому тлі дохідність дворічних казначейських облігацій США знизилася на 3,8 базисного пункта, а доларовий індекс втратив близько 0,2%, що дозволило парі повернутися до зростання.

Фунт за минулий період від спроби відновити зниження перейшов до зростання, вийшовши на чергові локальні максимуми.
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Додаткову підтримку фунт отримав після того, як міністр фінансів Великої Британії Джон Гілі представив перший бюджет уряду Енді Бернема. Зняття невизначеності навколо бюджетної події дозволило учасникам ринку зосередитися на іншому факторі — майбутньому підвищенні процентної ставки Банком Англії. Ринок практично повністю закладав підвищення на 0,25 відсоткового пункта, а також припускав подальше посилення політики у 2027 році, що збільшувало привабливість фунта з погляду очікуваної дохідності британських активів.

Крім того, позитивним для фунта став удар по долару, коли на проміжних виборах до американського Конгресу Демократична партія здобула переконливу перемогу, отримавши контроль над обома палатами. Індекс долара показав найсильніше денне падіння за три тижні. Дохідності десятирічних облігацій США опустилися до 4,92% з приблизно 5,3% на початку жовтня.

Разом із тим Банк Англії вперше за понад три роки підвищив ставку, на 0,25 в.п., до 4%. Регулятор пояснив цей крок зростанням цін на енергоносії, очікує інфляцію близько 5% до середини 2027 року і вважає, що це підвищення навряд чи останнє, якщо конфлікт не буде розв'язано. Проте рішення вже було закладено в ціну, тому великого імпульсу не вийшло. Більше того, інвестори до засідання закладали в котирування ще три підвищення по 0,25 відсоткового пункта протягом 2027 року. Водночас риторика регулятора виступила обмежувачем для зростання: Банк Англії наголосив, що подальші рішення не ухвалюватимуться за заздалегідь встановленим графіком і залежатимуть від того, наскільки зростання енергетичних цін пошириться на заробітні плати та решту споживчих цін.

Услід за цим відбулося різке зниження пари після публікації американської статистики зайнятості за жовтень: кількість робочих місць поза сільськогосподарським сектором збільшилася на 165 тисяч проти очікуваних аналітиками 65 тисяч. Одночасно рівень безробіття знизився з 4,2% до 4,1%. Дані за серпень і вересень переглянули вгору на 84 тисячі. Імовірність грудневого підвищення ставки ФРС зросла з 67% приблизно до 80%. Дохідність американських казначейських облігацій пішла вгору, а доларовий індекс додав близько 0,77%.

Попри останнє помітне зниження, пара змогла втриматися на траєкторії висхідного вектора і намагається відновити зростання. Ціна протестувала рівень 1,3339, де проходить основний бар'єр із високою активністю покупців, які відбили спробу повернутися нижче, що не виключає ймовірності повторного повернення. Черговий ретест цієї ключової зони з подальшим відскоком від неї дасть сигнал на продовження висхідного руху до цільової області між 1,3508−1,3603.

Скасування поточного сценарію відбудеться в разі пробою підтримки та подальшого просування ціни нижче розворотного рівня на 1,3260.

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Джерело: Мінфін
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