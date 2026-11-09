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9 листопада 2026, 14:24

Податкові борги бізнесу: у яких регіонах України найбільше справ про примусове стягнення

За дев'ять місяців 2026 року в Україні відкрили 20 364 виконавчі провадження щодо примусового стягнення податкових боргів із компаній. Це майже стільки ж, скільки за весь 2021 рік, коли зафіксували 20 687 таких проваджень. Про це свідчать дані Єдиного реєстру боржників, які проаналізував Опендатабот.

За дев'ять місяців 2026 року в Україні відкрили 20 364 виконавчі провадження щодо примусового стягнення податкових боргів із компаній.
За дев'ять місяців 2026 року в Україні відкрили 20 364 виконавчі провадження щодо примусового стягнення податкових боргів із компаній.
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У яких регіонах найбільше податкових боржників

Найбільше нових виконавчих проваджень за січень — вересень відкрили щодо компаній, зареєстрованих у Києві, — 4 160.

Друге місце посіла Дніпропетровська область із 3 912 провадженнями.

Загалом на ці п'ять регіонів припадає понад половина всіх нових проваджень щодо стягнення податкової заборгованості бізнесу.

Які галузі найчастіше мають проблеми з податковими боргами

Найбільше нових виконавчих проваджень припало на компанії у сфері оптової торгівлі — 4 249, або 20,9% загальної кількості.

Далі йдуть сільське господарство — 1 814 проваджень, будівництво будівель — 1 521, роздрібна торгівля — 808 та операції з нерухомістю — 803.

Проти яких компаній відкрили найбільше проваджень

За кількістю нових проваджень за дев'ять місяців 2026 року лідирує «Агрофірма Махаринці» — 32.

Далі йдуть «Первомайський гранітно-щебеневий кар'єр» із 29 провадженнями та олійноекстракційний завод «Прилуки» — із 23.

Ще 20 проваджень відкрили щодо НВК «Практика», а 19 — щодо Верховинської дорожньої експлуатаційної дільниці Івано-Франківського облавтодор.

Скільки податкових боргів залишаються на примусовому стягненні

Станом на 19 жовтня 2026 року активними залишалися 36 409 виконавчих проваджень на користь Державної податкової служби.

Це на 1% більше, ніж на початку грудня 2025 року, коли їх налічувалося 36 063.

За загальною кількістю активних проваджень лідирує Дніпропетровщина — 6 777. У Києві їх 4 652, на Харківщині — 2 036, Івано-Франківщині — 1 997, Київщині — 1 820.

Найбільше активних проваджень серед окремих компаній має Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1 — 80.

Загальна сума податкових боргів бізнесу перевищує 263 млрд грн

За даними Опендатаботу, станом на 1 липня 2026 року податкову заборгованість мали 218 731 компанія.

Загальна сума їхніх боргів становила 263,32 млрд грн. За пів року вона зросла на 4%.

Водночас наявність податкового боргу не означає автоматичного відкриття виконавчого провадження. Не всі борги перед ДПС передаються на примусове стягнення, а кількість проваджень не дорівнює кількості компаній-боржників.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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