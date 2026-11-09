В Україні уточнили правила бронювання автомобільних номерів онлайн: хто може скористатися послугою

В Україні забронювати бажану комбінацію цифр автомобільного номерного знака через електронний Кабінет водія можуть лише фізичні особи. Для підприємств та організацій така послуга онлайн поки недоступна. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС .

В Україні забронювати бажану комбінацію цифр автомобільного номерного знака через електронний Кабінет водія можуть лише фізичні особи.

Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто може забронювати номер онлайн

У МВС пояснили, що електронний сервіс передбачає персональну ідентифікацію громадян через кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або BankID.

При цьому діє важливе обмеження: заброньований номерний знак можна закріпити лише за автомобілем, власником якого є особа, що здійснила бронювання.

Наприклад, якщо чоловік забронював бажану комбінацію цифр, встановити такий номер на автомобіль, зареєстрований на дружину, не можна.

Водночас обрати номер онлайн можна навіть до придбання автомобіля. Термін бронювання становить до 15 днів.

Як забронювати автомобільний номер

Для бронювання необхідно авторизуватися в Кабінеті водія, обрати послугу «Бронювання номерних знаків», вказати регіон і сервісний центр МВС.

Після цього користувач може вибрати бажану комбінацію цифр із переліку доступних номерів та оплатити послугу онлайн.

Як отримати номер юридичним особам

Для юридичних осіб діє інший порядок. Представники компаній можуть обрати номерний знак лише під час особистого відвідування територіального сервісного центру МВС.

Для цього необхідно попередньо зареєструватися через систему «Е-запис» та підготувати документи, що підтверджують повноваження представника підприємства.

Зокрема, знадобляться документ, що посвідчує особу, доручення та установчі документи компанії.

Під час реєстраційних дій представник юридичної особи зможе обрати бажану комбінацію з наявних номерних знаків.

У МВС наголошують, що функціонал Кабінету водія наразі не передбачає онлайн-бронювання номерів для корпоративного транспорту.