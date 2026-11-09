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9 листопада 2026, 9:37

Україна може втратити ще мільйони жителів: скільки населення залишиться до 2040 року

Чисельність населення на підконтрольній Україні території від початку повномасштабного вторгнення росії скоротилася приблизно з 37 млн до 27−28 млн осіб. Основними причинами стали масовий виїзд громадян за кордон, окупація частини територій і падіння народжуваності. За одним із демографічних сценаріїв, до 2040 року населення на підконтрольній території може скоротитися до 25 млн осіб. Про це йдеться в матеріалі The Economist, опублікованому 5 листопада 2026 року.

Чисельність населення на підконтрольній Україні території від початку повномасштабного вторгнення росії скоротилася приблизно з 37 млн до 27−28 млн осіб.
За одним із демографічних сценаріїв, до 2040 року населення на підконтрольній території може скоротитися до 25 млн осіб.
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Скільки українців залишилося в країні

За оцінками, наведеними виданням, нині на територіях, які контролює український уряд, проживають близько 27−28 млн людей.

Ще приблизно 3−5 млн українців перебувають на тимчасово окупованих територіях, а понад 5 млн виїхали за кордон.

Як змінилася чисельність населення

Народжуваність упала до одного з найнижчих рівнів у світі

За даними The Economist, сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні скоротився з 1,2 дитини на одну жінку у 2020 році до 0,8−0,9 у 2026 році.

Для простого відтворення поколінь необхідний показник близько 2,1 дитини на одну жінку.

Ситуацію підтверджує і статистика природного скорочення населення.

За даними Опендатаботу з посиланням на Міністерство юстиції, у першому півріччі 2026 року в Україні:

Таким чином, кількість померлих перевищила кількість народжених приблизно у 3,5 раза. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року народжуваність знизилася на 16%.

Скільки українських біженців планують повернутися

Одним із головних чинників демографічної кризи залишається міграція.

За оцінками Центру економічної стратегії, на початку 2026 року за кордоном перебували близько 5,6 млн українських біженців.

Водночас лише 43% опитаних заявили, що планують повернутися в Україну, тоді як наприкінці 2022 року, за наведеним The Economist порівнянням, таких було близько 74%.

Майже 80% тих, хто розглядає повернення, готові зробити це лише після остаточного завершення війни.

Основними чинниками повернення залишаються безпека, можливість знайти роботу, рівень доходів, доступність житла та відновлення інфраструктури.

Що буде з населенням до 2040 року

The Economist наводить демографічний сценарій із посиланням на ООН, за яким чисельність населення України може скорочуватися на 0,7−0,9% щороку протягом наступних десятиліть.

За такого розвитку подій до 2040 року на підконтрольній території може залишитися близько 25 млн людей. Сценарій не передбачає повернення окупованих територій під контроль України.

Водночас демографи не очікують різкого зростання народжуваності навіть після завершення війни. Одна з причин — відносно нечисленні покоління українців, народжених у 1990-х та 2000-х роках.

За несприятливого сценарію, якщо війна триватиме до 2030-х років, коефіцієнт народжуваності може знизитися до 0,6 дитини на одну жінку.

Експерти зазначають, що демографічна криза становить довгостроковий ризик для економіки України, адже скорочення чисельності працездатного населення може посилити дефіцит кадрів, збільшити навантаження на пенсійну систему та ускладнити післявоєнне відновлення.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+56
Ivavita
Ivavita
9 листопада 2026, 10:12
#
Результат правління зеленої команди
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+15
gorobezus
gorobezus
9 листопада 2026, 11:23
#
Не надо котить бочку исключительно на команду клоуна, здесь в равной мере заслуга всех руководителей этой территории, и в особенности продажной местной правоохранительной системы.
Кстати приведенный выше прогноз чрезмерно оптимистичен, и по текущему населению, и не учитывает послевоенную миграцию из Украины в количестве от 1 до 3 миллионов в течении 2−3 лет, причем свалят как раз те кто мог поднять экономику и рождаемость.
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